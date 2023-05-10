東協峰會印尼登場，緬甸危機與南海行為準則成會議焦點

日前，東協峰會10日在印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的拉布安巴佐（Labuan Bajo）展開為期兩天的議程，其中緬甸危機、爭議海域的海事準則為本次峰會的焦點議題。

據《路透社》報導，東協各國領導人在共同發表的聲明中表示：「我們對緬甸持續發生的暴力事件深感關切，並敦促立即停止一切形式的暴力和使用武力。」並力求造一個利於安全、及時提供人道救援以及跨國對話的環境。

本次會議召開之際，緬甸軍方為了在該國選舉前鞏固勢力，加強了對異議組織和少數民族武裝團體的攻擊。日前，一支為流離失所村民運送援助物資並載有印尼、新加坡外交官的車隊在緬甸東部撣邦遭到身份不明的槍手的襲擊。

Photo Credit:GettyImages 2021年2月，緬甸軍方發動政變推翻民選的翁山蘇姬政府。

現任東協輪值主席國印尼總統佐科威先前曾表示，東協目前遇到最具挑戰性的問題便是如何作為一個整體發聲。

東協自1967 年冷戰時期成立，為避免捲入大國競爭，該聯盟向來奉行不干涉其成員國事務的政策。根據《美聯社》，雅加達戰略與國際研究中心的Lina Alexandra認為，東協無法迅速地解決像緬甸危機的潛在政治衝突，反映該聯盟應重新審視該聯盟不互相干涉的創始原則。

但在緬甸軍政府未能執行在政變後與東協達成的五點和平共識後，東協的手段變得越發強硬，例如禁止緬甸軍政府參加高層會議，除非軍政府執行和平計劃，其中包括停止敵對行動、開啟對話和允許全面的人道救援進入該國。

印尼也一直在悄悄地與緬甸軍方、影子政府和武裝族群接觸，試圖啟動和平談判。

然而，有些人則認為些目前採取的手段依舊不夠強硬。

印尼前外交部長Marty Natalegawa表示：「在東協峰會上讓緬甸席位空著，實際上是他們的舒適圈（comfort zone），他們不必為此承擔責任。」並強調：「排除軍政府的參與只是應該採取的手段的一部分。」

他也說，緬甸的分裂對東協的團結帶來了「前所未有的挑戰」，目前在10個成員國中，實際上只有9個在運作。

除了緬甸議題，菲律賓總統小馬可仕表示，台灣海峽的緊張局勢升級也受到東南亞領導人的「嚴重關切」，在峰會上不可避免地要討論這個問題，而小馬可仕也企圖在峰會上完成南海的海事行為準則。

「我會在會議上再次提出來，在我們制定行為準則之前，他們（中國）不會平靜下來。」馬可仕於9日向媒體表示。

菲律賓在2016年與仲裁案中勝訴，仲裁庭宣布中國對南海自然資源不享有基於「九段線」的歷史性權利以及主權，但菲律賓近期指出北京政府在南海頻頻進行「危險動作」和「侵略性策略」，中國則稱其在其領土上合法經營。小馬可仕於上週在美國會見拜登，獲得了明確的條約承諾，即如果菲律賓在南中國海受到襲擊，美國將保護菲律賓。

Photo Credit:GettyImages 南海上的菲律賓漁民與中國海岸警衛隊。

東協和中國自2001年起，便開始共同制定海事行為準則，但許多分析人士預計，就算實際制定了這些規則，它們將不具任何約束力，也沒有執行機制。

中國主張該國領土延伸至其沿海1500多公里，並進入汶萊、馬來西亞、菲律賓、越南和印尼等五個東協國家的專屬經濟區，中國的海岸警衛隊和漁船被指控在這些國家使用恐嚇戰術。

小馬可仕表示，希望海事行為準則能夠「儘早實施，因為緊張局勢正在加劇。」

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒