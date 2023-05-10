印度僅10％女性符合就業條件，父權社會成兌現人口紅利一大阻礙
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印度經濟監測中心發現2022年，在達到工作年齡的印度女性中，只有10％的女性符合就業或正在求職的條件。印度根深蒂固的傳統社會風氣，是女性勞參率低落與求職困難的主因。印度仍然是一個父權社會，認為女性應該是家庭的主要照顧者，對職業婦女多持負面印象，印度社工喬漢就直言：「當我開始工作並離開家時，我的家人常說我一定是在當妓女。」
據《BBC》與《美聯社》報導，印度人口數於4月超越中國成為世界人口最大國，也讓印度擁有極大的人口紅利窗口。然而《BBC》指出，印度女性的勞動參與率過低、生產力不足，是印度兌現人口紅利的一大障礙。
CMIE：僅10％的女性符合就業或求職條件
隨著勞動人口的增加，印度理論上會因為「人口紅利」而獲得經濟成長。人口紅利指生育、死亡率下降，勞動人口比率增加，青壯年撫養老人、小孩負擔減輕，從而帶動經濟成長的一段時期。然而，一個國家能否兌現人口紅利，仍取決於青壯年人口生產力的多寡。
雖然印度近一半的人口是女性，但在過去20年中，職業女性的數量已降至歷史最低水平。根據世界銀行的數據，印度女性的勞動參與率曾在2000年達到最高峰的31％。此後，女性勞參率不斷下降，在2021年僅剩下19％，且印度經濟學家亞伯拉罕（Rosa Abraham）指出，政府計算勞動女性的標準非常低，甚至把一週僅工作一小時的女性也算進勞動女性中。
印度經濟監測中心（CMIE）採用更嚴格的就業定義，發現印度在2022年，在達到工作年齡的印度女性中，只有10％的女性，符合就業或正在求職的條件。這代表印度的女性就業人數僅有3900萬，男性則有3.61億人。
此外，根據印度官方數據，結婚後的印度女性中，只有32％的人會工作，且她們中的大多從事農業勞動。目前，女性員工在印度製造業中所佔比例不到20％。
父權社會是勞參率低落的原因
印度一名女性人資烏魯加納漢（Lavanya Uluganathan）接受《BBC》訪問表示，她在2014年達到「職業生涯的高峰」後，決定暫停工作去生育、照顧小孩。
4年後，烏魯加納漢決定重返職場，但她指出，再次尋找工作的過程非常困難。烏魯加納漢表示：「這對我的職業生涯來說是一個巨大的挫折。」她不斷遭到拒絕，且公司人員以她曾離開職場為由，要求她大幅降薪。
《BBC》與《美聯社》指出，印度根深蒂固的傳統社會風氣，是女性勞參率低落與求職困難的主因。印度在很大程度上仍然是一個父權社會，民眾認為女性應該是家庭的主要照顧者。根據印度2019年的全國時間使用調查，印度女性，花在無償家庭照顧工作上的時間，是男性的八倍，遠超世界平均的三倍。
此外，印度對職業婦女多持負面印象，印度社工喬漢（Lalmani Chauhan）就直言：「當我開始工作並離開家時，我的家人常說我一定是在當妓女，我能繼續工作是因為丈夫生病，使我成為家庭唯一的經濟來源。」
提升女性勞參率能幫助印度經濟
對於適逢人口紅利窗口的印度而言，提升女性的勞動參與率對印度經濟至關重要，根據麥肯錫公司2018年的一份報告估計，若印度能將女性的勞動參與率提高10％，將能為其國內生產毛額（GDP）帶來5520億美元的增長。
亞蘇卡大學經濟學教授戴斯潘德（Ashwini Deshpand）也表示：「如果印度想要獲得紅利，那麼必須讓女性從事更多生產性工作。」她補充，印度需要在農村地區，創造更多的非農業就業機會，以幫助女性找到農業以外的工作。
汽車零組件公司Gabriel India Ltd的總裁賈吉（Atul Jaggi）也證實，增加雇用女性員工，正在為他的公司帶來幫助。
賈吉指出，他的公司工廠中，有超過20％的工人是女性。從商業角度來看，根據他們公司內部的研究，增加雇用女性員工，使他們的女性顧客流失率降低，且招募女工並沒有花費他更多成本。
他表示：「我們提供住宿、餐食補貼和多項培訓計劃等福利，以吸引更多女工，這並沒有使我們花費更多，因為這些是任何好的組織都應該擁有的基本設施。」
Gabriel India Ltd的員工拉根（Roshni Lugun）對賈吉的做法表示贊同，她表示：「為什麼只有男性能為印度的經濟帶來貢獻？我們也可以提供幫助。」就拉根而言，工作中最令人興奮的部分，是它給了拉根一種獨立感。
她指出：「當我和朋友出去時，有時我會發現一輛裝有我們汽車零件的摩托車。我會向他們說，你看，我做到了。這讓我感到高興和自豪。」
新聞來源
- India’s booming population needs more women at work（BBC）
- As India’s population soars above all, fewer women have jobs（AP News）
- India is set to become the world’s most populous country. Can it create enough jobs?（CNN）
延伸閱讀
- 印度將成為世界人口第一大國，專家憂就業機會不足恐錯過「人口紅利」窗口
- 印度女性的「玻璃天花板」：我才是真正的老闆，他們卻連看我一眼都不願意
- 在性別不友善的印度，非政府組織CREA如何積極培力女性？
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。