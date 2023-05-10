印度僅10％女性符合就業條件，父權社會成兌現人口紅利一大阻礙

據《BBC》與《美聯社》報導，印度人口數於4月超越中國成為世界人口最大國，也讓印度擁有極大的人口紅利窗口。然而《BBC》指出，印度女性的勞動參與率過低、生產力不足，是印度兌現人口紅利的一大障礙。

CMIE：僅10％的女性符合就業或求職條件

隨著勞動人口的增加，印度理論上會因為「人口紅利」而獲得經濟成長。人口紅利指生育、死亡率下降，勞動人口比率增加，青壯年撫養老人、小孩負擔減輕，從而帶動經濟成長的一段時期。然而，一個國家能否兌現人口紅利，仍取決於青壯年人口生產力的多寡。

雖然印度近一半的人口是女性，但在過去20年中，職業女性的數量已降至歷史最低水平。根據世界銀行的數據，印度女性的勞動參與率曾在2000年達到最高峰的31％。此後，女性勞參率不斷下降，在2021年僅剩下19％，且印度經濟學家亞伯拉罕（Rosa Abraham）指出，政府計算勞動女性的標準非常低，甚至把一週僅工作一小時的女性也算進勞動女性中。

印度經濟監測中心（CMIE）採用更嚴格的就業定義，發現印度在2022年，在達到工作年齡的印度女性中，只有10％的女性，符合就業或正在求職的條件。這代表印度的女性就業人數僅有3900萬，男性則有3.61億人。

此外，根據印度官方數據，結婚後的印度女性中，只有32％的人會工作，且她們中的大多從事農業勞動。目前，女性員工在印度製造業中所佔比例不到20％。

父權社會是勞參率低落的原因

印度一名女性人資烏魯加納漢（Lavanya Uluganathan）接受《BBC》訪問表示，她在2014年達到「職業生涯的高峰」後，決定暫停工作去生育、照顧小孩。

4年後，烏魯加納漢決定重返職場，但她指出，再次尋找工作的過程非常困難。烏魯加納漢表示：「這對我的職業生涯來說是一個巨大的挫折。」她不斷遭到拒絕，且公司人員以她曾離開職場為由，要求她大幅降薪。

印度女性在家庭、社會風氣的壓力下，求職困難｜Photo Credit: GettyImages

《BBC》與《美聯社》指出，印度根深蒂固的傳統社會風氣，是女性勞參率低落與求職困難的主因。印度在很大程度上仍然是一個父權社會，民眾認為女性應該是家庭的主要照顧者。根據印度2019年的全國時間使用調查，印度女性，花在無償家庭照顧工作上的時間，是男性的八倍，遠超世界平均的三倍。

此外，印度對職業婦女多持負面印象，印度社工喬漢（Lalmani Chauhan）就直言：「當我開始工作並離開家時，我的家人常說我一定是在當妓女，我能繼續工作是因為丈夫生病，使我成為家庭唯一的經濟來源。」

提升女性勞參率能幫助印度經濟

對於適逢人口紅利窗口的印度而言，提升女性的勞動參與率對印度經濟至關重要，根據麥肯錫公司2018年的一份報告估計，若印度能將女性的勞動參與率提高10％，將能為其國內生產毛額（GDP）帶來5520億美元的增長。

亞蘇卡大學經濟學教授戴斯潘德（Ashwini Deshpand）也表示：「如果印度想要獲得紅利，那麼必須讓女性從事更多生產性工作。」她補充，印度需要在農村地區，創造更多的非農業就業機會，以幫助女性找到農業以外的工作。

汽車零組件公司Gabriel India Ltd的總裁賈吉（Atul Jaggi）也證實，增加雇用女性員工，正在為他的公司帶來幫助。

賈吉指出，他的公司工廠中，有超過20％的工人是女性。從商業角度來看，根據他們公司內部的研究，增加雇用女性員工，使他們的女性顧客流失率降低，且招募女工並沒有花費他更多成本。

他表示：「我們提供住宿、餐食補貼和多項培訓計劃等福利，以吸引更多女工，這並沒有使我們花費更多，因為這些是任何好的組織都應該擁有的基本設施。」

Gabriel India Ltd的員工拉根（Roshni Lugun）對賈吉的做法表示贊同，她表示：「為什麼只有男性能為印度的經濟帶來貢獻？我們也可以提供幫助。」就拉根而言，工作中最令人興奮的部分，是它給了拉根一種獨立感。

她指出：「當我和朋友出去時，有時我會發現一輛裝有我們汽車零件的摩托車。我會向他們說，你看，我做到了。這讓我感到高興和自豪。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺