【影評】療癒因地震而傷痛的人們，新海誠《鈴芽之旅》片中的「象徵」全解析
我們想讓你知道的是
我在看《鈴芽之旅》的時候就發現整個故事很像一場夢，我不是說整部電影是鈴芽的一場夢境，而是指這個故事本身就是關於深入潛意識，去修復內在創傷的隱喻，以下文章，我會從「象徵意義」上來做解析......
文：牧澄
要跟大家分享一部非常感動人心的動畫電影，是新海誠最新作品《鈴芽之旅》。這是新海誠用來安慰因為地震造成傷痛的人們，電影裡面有著非常暖心療癒的情節，對於那些喪失至親摯愛的家屬們，帶來理解與安慰。
但其實不只是地震受災戶，整部電影最重要的主題是「創傷」，女主角的旅程就是一趟修復創傷之旅，除此之外，從榮格（Jung）心理學來看，這也是一段個體化之旅。
故事大綱
高中少女鈴芽是故事的女主角，她幼時喪母，媽媽是311海嘯受難者，由阿姨撫養長大，但喪母之痛一直在她心裡縈繞不絕，她時常做著一個夢，在一個有著很美的星空和與草原的地方，過世的媽媽交給她一把椅子，這椅子是媽媽親手製作，送給鈴芽的生日禮物。
某一天她遇到了從外地來的大學生草太，草太想找一扇門，鈴芽指引他到廢墟後，自己也在廢墟裡陰錯陽差開啟了「後門」。根據故事設定，草太的職業是「關門師」，門是用來阻止象徵地震的「蚯蚓」跑出來作亂，新海誠把蚯蚓當成是日本地震的原因，而蚯蚓用「要石」鎮壓住，鈴芽不小心移動了要石，造成蚯蚓跑出門外，而草太趕緊跑來關門，才沒有引發可怕的地震。
蚯蚓原本是草太才能看見的，但鈴芽意外發現自己也看得見蚯蚓的能量，最後她選擇幫助草太一起關門，被鈴芽釋放的要石化成一隻小白貓，小白貓具有神力，因為很喜歡鈴芽，就把草太變成椅子，嚴格來說應該是把草太的靈魂附在鈴芽媽媽留給她的小椅子上，草太就用椅子的形體跟鈴芽一起踏上這趟「關門之旅」。
他們一起找尋其他蚯蚓可能偷跑出來的後門，這些後門現身的地點，一路從九州追尋到岩手縣，剛好和日本曾發生重大地震的城市吻合。
在東京的時候，草太變成了要石，鈴芽不得不把他插入蚯蚓之中，化解地震災難，但也因此失去了草太和椅子。草太去到了死人會去的地方叫做「常世」，而鈴芽透過草太的爺爺得知，人一生只能穿越一道通往常世的門，鈴芽之所以能看見蚯蚓，是因為幼時曾經誤入常世過，原來她常常夢到的美麗星空草原就是常世，她是真的去過。
草太的爺爺告訴她，如果想去常世，只能透過當初你不小心開啟的那扇門，而鈴芽想起那扇門在自己的故鄉岩手縣，因此決定回到岩手縣去找那扇門，她想去常世救草太。
故事解析
我在看電影的時候就發現整個故事很像一場夢，我不是說整部電影是鈴芽的一場夢境，而是指這個故事本身就是關於深入潛意識，去修復內在創傷的隱喻，以下我會從象徵意義上來做解析。
- 孤兒
故事設定鈴芽是單親家庭，跟著媽媽生活，這是一個沒有爸爸的故事，爸爸的缺席也暗示鈴芽內在陽性能量的缺失，這點從鈴芽整個冒險旅程，出手幫助她的都是女性居多可以看出。
而母親是鈴芽小時候唯一的依靠，但最終因為311地震讓母親也消失了，鈴芽成了孤兒，後來是由環阿姨將她撫養長大，環阿姨成為了養母（另一個母親的象徵），而鈴芽一開始離家出走又掛環阿姨電話，暗示她想掙脫的陰性特質。女性個體化之路，大多從想擺脫陰性特質出發，而遇見草太則暗示鈴芽追隨著陽性特質。
- 草太
鈴芽是騎著腳踏車在下坡的路上遇見草太的，下坡意味著主角從意識層面開始下探到潛意識，在夢境裡往下通常有深入潛意識的暗示，鈴芽看見草太的第一句話是「好美」，並且覺得自己好像在哪裡見過。
草太象徵著鈴芽內在完美的陽性面，也就是阿尼瑪斯（Animus），雖然電影結尾有說明為什麼鈴芽覺得草太很熟悉，但從榮格心理學的角度來看，草太就是鈴芽潛意識裡的心靈自象，我們每個人潛意識裡都有另一個異性的心靈自象，男人的心靈自象是女性，女人的心靈自象則是男性，每個人都具有陰陽兩性的力量，能整合才得以完整。
若草太源自於鈴芽潛意識裡的投射，因此對草太感到「熟悉」是很自然的，畢竟草太來自鈴芽的潛意識，是鈴芽內在一部分的自己，而鈴芽跟著代表陽性面的草太一起踏上旅程，象徵著從殘缺走向完整的過程。
- 生存目標與動力
草太與鈴芽很不同，草太有著強烈的目標與求生意志，從草太和鈴芽的房間看得出來，鈴芽的房間很凌亂，草太第一次進去她房間還順手幫他整理了，房間的凌亂也象徵著鈴芽心靈的混亂，草太的房間則是很整齊，看得出他對於教師的目標準備已久。草太很積極地生活著，鈴芽則是茫然度日。
鈴芽的喪親之痛，導致她的時間停滯在創傷發生的那一天，這是創傷者症候群，他們的心靈沒有跟著身體一起長大，彷彿生命就此停滯，生活上的凌亂與茫然，時常帶有魂不附體的飄蕩感，沒有活下去的動力，因為不知道自己為什麼活下來，也不知道要往哪裡去，最親愛的人已經不在這個世界上了，我又為什麼活著呢？
電影三度暗示鈴芽沒有生存動力，第一次是幫草太一起關門的時候，草太問他不怕死嗎？她秒回不怕。第二次是草太的爺爺也問過她難道不怕死嗎？她說她不怕，她更害怕沒有草太的世界，失去摯愛的痛她不想再經歷一次，好不容易與心靈自象相遇，她不想要再次失去，人的內心若失去了陰陽整合的力量，就沒辦法活得完整，因此她說她不能活在沒有草太的世界，草太是她內心另一半的陽性力量。
第三次是白貓問她你放出草太，就沒有要石可以鎮壓蚯蚓，會死很多人，鈴芽秒回：「我來當要石」。三次都是堅決赴死的心，也許是生無可戀，也許是受夠了孤獨，鈴芽的內心不知為何而活，卻可以勇敢赴死。
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
我們想讓你知道的是
韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
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