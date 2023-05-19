陳文茜《晚安，我的生命》：悼念星雲大師——對於死亡，我早已準備好
我們想讓你知道的是
你無法抗拒死亡，但你可以看穿它。陳文茜數次與死亡擦身後的生命書寫：你若認識黑色，才明瞭什麼叫彩色。有一天，我們都會消失，別怕，只要輕輕説一聲：「晚安，我的生命。」
文：陳文茜
悼念一代宗師：星雲大師
對於死亡，我早已準備好
他有一次偷偷在我耳邊說：「如果有下輩子，我想當個廚子。」然後吃了一顆桌上的糖，他有糖尿病，必須控制糖分。但他在醫生的囑咐和自己的修行中，找到平衡點。每天偷吃一點點。
在台北的道場，某一年他親自主持我的演講。他的理由之一：當天的主講者是我。我很吃驚，因為我和佛光山沒有太大的淵源。但他先對道場住持的小尼姑半開玩笑地說了一段話：「我本來現在該在揚州參加我創辦的揚州論壇……可是這個小師姑把我訓了一頓，她很厲害，罵了我：『師父，您在台灣住了六十多年，喝了台灣六十多年的水，你怎麼可以老是把揚州當故鄉？台灣才是你的家！』」星雲大師笑笑地說：「有理，她罵完，我就留下來了。」
我當場大為震驚。一個大師可以隨由弟子開玩笑，還「罵了一頓」。
他介紹我的時候用了一段佛經的話：大意是大地孕養了我們，大地就是我們的母親。我們要輕輕踩著它，如同對母親的感念。「我對於全球暖化的知識，環境保護的知識都是來自於文茜女士的節目，她是我的老師。所以她的演講，我要親自主持。」
我又再次震驚他的謙虛。
星雲大師的一筆字相當出名。他已近乎眼盲，書法一下筆，必須一次完成。但他的一筆字，已成為藝術一訣。星雲大師的弟子將之「拍賣化緣」，得來的經費除了興建佛陀紀念館，還有成立台灣新聞最高獎金的「真善美新聞獎」。
某一年，最佳貢獻獎他們希望把獎頒給我。但評審委員認為我太資淺，應該先給老一輩的新聞界人士。
他的大弟子告訴我，我們都好遺憾。我回：身外之物，沒有關係。
第二年情況還是一樣，因為我還年輕，不過大了一歲。但星雲大師等不及了，星雲大師的作法很特別，他尊重評審委員會的決定，但自己自創另一個獎項，之前沒有之後也沒有這個獎項。他還宣布得主他自己決定人選，並且由他親自頒獎。
他的目的就是頒獎給我。
在我上台領獎之前，他先談到一個寓言。三個死者到了地獄，見到閻羅王。一個搶別人的食物，被開槍打死。因為他的家人沒有飯吃。閻羅王告訴他：你來錯地方了，不該下地獄。
第二個殺人犯，滅絕一家子的人，因為他的妹妹被這家的一名男子侵犯了貞潔。閻羅王回他：人家一個人傷你十分，你卻殺滅他們，永不得活著。於是一拍，判他下十層地獄。
最後一位是某報紙的總編輯，他直接問閻羅王，我沒有殺任何人，為什麼來了地獄？閻羅王回答他：你為了個人享祿，奉承權力，散播殘害百姓的訊息，政府官員做的錯事你也昧著良心歌頌，你對於社會的傷害、甚至造成社會的沉落，沒有是非，比殺人犯嚴重一百倍！
你該下十八層地獄。
星雲大師從小家境清寒，長得眉清目秀，但留在家裏，當時正鬧著饑荒，他必然餓死。於是媽媽含著眼淚，把心愛的兒子送進廟裡。
他沒有機會上學習字，他說：各位新聞界的前輩，你們都是我的老師，我是看著報紙自己研讀，才識字，讀佛經，講道。這是我創設這個奬項的原因。
當時台灣的新聞界已經淪落，老一輩的感慨不語；新一輩的人靜默不語。
整場的空氣，瞬間凝結。
幾年前，星雲大師已經數度中風、病危，又奇蹟活過來。我二○一九年最後一次探訪他，他身邊的人特別安排我參觀佛陀紀念館，知道我身體不好，還用小車在紀念館中穿梭。他們輕輕告訴我，大師身體不好，我們不告訴他妳幾點到，否則他會撐著身體見妳，他需要休養，請妳體諒。
我馬上問：那我是不是該走了，別打擾大師呢？他們說：他盼了好久，知道妳得了肺腺癌，還要我們特別為妳祈福。
「盼」，在一位大師身上是什麼意思？
我走到他見客及休息的大樓，已經雙眼失明的星雲大師就站在大門口。當時仍有秋風，雖是南部，仍冷意十足。
他挺立地站在大門外，我吃驚地趕緊跑上台階。那一年，他已經九十四歲了，也已經生了大病。
直到我們一起上頂樓時，他才坐著輪椅。
我問他身體，他說：「對於死亡，我早已準備好了，就怕他們（指弟子們）沒有準備好。」
記得一回在相同頂樓辦公室見他，是八八風災之後。佛光山在最短時間內，安置了近四千位災民。下午三時接到高雄縣政府電話，傍晚志工已全面動員。
準備好數千件衣服，馬上洗個熱水澡，吃頓炒熱米粉，熱湯……才有回到安全之處的感覺。
原本神聖的大佛堂，成為災民打地鋪有熱毯棉被皮箱的居住地。
我到訪的時候，已經時隔八八風災約一週，災民失去家園，也怕未來生活沒有著落，惶惶不安，經常有糾紛；甚至包括反對佛教的宗教信仰以及反對吃素食。
當弟子在頂樓辦公室向星雲大師報告時，星雲大師望著高屏溪沿途掏空的路基，他下了指示：附近餐廳也是災民啊，就讓他們在那裡用餐，吃肉，也算對鄰居的幫助。
至於他們拒絕佛像等，星雲大師更認為自己疏忽了，他們信仰的是長老教會，希望弟子趕緊找到他們的牧師，在這裡找間沒有佛像的房間，由熟悉的牧師陪伴他們。
當時清淨優美的佛光山有一部分也是災區，但滿地都有尿酸味，蒼蠅飛舞。師姑們打掃時，若聞到有災民隨地小便，自然以水冲洗。結果她們都被星雲大師教誨了一頓：「災民已經沒有家，到這裡寄居，妳們雖然面帶笑容潑水，不是趕人嗎？有時候，我們也要學習山上人的生活方式。」
記得二○一九年我最後一次離開時，以為在辦公室就此道別了。哪知到了一樓，星雲大師又站在門口送客。前面一排媒體，我請他趕緊回房休息。接受採訪約五分鐘，一個記者用眼神暗示我，星雲大師還站在大廳。
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
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太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。