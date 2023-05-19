陳文茜《晚安，我的生命》：悼念星雲大師——對於死亡，我早已準備好

文：陳文茜

悼念一代宗師：星雲大師

對於死亡，我早已準備好

他有一次偷偷在我耳邊說：「如果有下輩子，我想當個廚子。」然後吃了一顆桌上的糖，他有糖尿病，必須控制糖分。但他在醫生的囑咐和自己的修行中，找到平衡點。每天偷吃一點點。

在台北的道場，某一年他親自主持我的演講。他的理由之一：當天的主講者是我。我很吃驚，因為我和佛光山沒有太大的淵源。但他先對道場住持的小尼姑半開玩笑地說了一段話：「我本來現在該在揚州參加我創辦的揚州論壇……可是這個小師姑把我訓了一頓，她很厲害，罵了我：『師父，您在台灣住了六十多年，喝了台灣六十多年的水，你怎麼可以老是把揚州當故鄉？台灣才是你的家！』」星雲大師笑笑地說：「有理，她罵完，我就留下來了。」

我當場大為震驚。一個大師可以隨由弟子開玩笑，還「罵了一頓」。

他介紹我的時候用了一段佛經的話：大意是大地孕養了我們，大地就是我們的母親。我們要輕輕踩著它，如同對母親的感念。「我對於全球暖化的知識，環境保護的知識都是來自於文茜女士的節目，她是我的老師。所以她的演講，我要親自主持。」

我又再次震驚他的謙虛。

星雲大師的一筆字相當出名。他已近乎眼盲，書法一下筆，必須一次完成。但他的一筆字，已成為藝術一訣。星雲大師的弟子將之「拍賣化緣」，得來的經費除了興建佛陀紀念館，還有成立台灣新聞最高獎金的「真善美新聞獎」。

某一年，最佳貢獻獎他們希望把獎頒給我。但評審委員認為我太資淺，應該先給老一輩的新聞界人士。

他的大弟子告訴我，我們都好遺憾。我回：身外之物，沒有關係。

第二年情況還是一樣，因為我還年輕，不過大了一歲。但星雲大師等不及了，星雲大師的作法很特別，他尊重評審委員會的決定，但自己自創另一個獎項，之前沒有之後也沒有這個獎項。他還宣布得主他自己決定人選，並且由他親自頒獎。

他的目的就是頒獎給我。

在我上台領獎之前，他先談到一個寓言。三個死者到了地獄，見到閻羅王。一個搶別人的食物，被開槍打死。因為他的家人沒有飯吃。閻羅王告訴他：你來錯地方了，不該下地獄。

第二個殺人犯，滅絕一家子的人，因為他的妹妹被這家的一名男子侵犯了貞潔。閻羅王回他：人家一個人傷你十分，你卻殺滅他們，永不得活著。於是一拍，判他下十層地獄。

最後一位是某報紙的總編輯，他直接問閻羅王，我沒有殺任何人，為什麼來了地獄？閻羅王回答他：你為了個人享祿，奉承權力，散播殘害百姓的訊息，政府官員做的錯事你也昧著良心歌頌，你對於社會的傷害、甚至造成社會的沉落，沒有是非，比殺人犯嚴重一百倍！

你該下十八層地獄。

星雲大師從小家境清寒，長得眉清目秀，但留在家裏，當時正鬧著饑荒，他必然餓死。於是媽媽含著眼淚，把心愛的兒子送進廟裡。

他沒有機會上學習字，他說：各位新聞界的前輩，你們都是我的老師，我是看著報紙自己研讀，才識字，讀佛經，講道。這是我創設這個奬項的原因。

當時台灣的新聞界已經淪落，老一輩的感慨不語；新一輩的人靜默不語。

整場的空氣，瞬間凝結。

Photo Credit: 時報出版 星雲法師年輕時什麼都不知道，只想出家，但一位慈祥的老和尚為他取名「今覺」，內號「悟徹」，要他馬上就覺醒，「悟徹生死徘徊」。

幾年前，星雲大師已經數度中風、病危，又奇蹟活過來。我二○一九年最後一次探訪他，他身邊的人特別安排我參觀佛陀紀念館，知道我身體不好，還用小車在紀念館中穿梭。他們輕輕告訴我，大師身體不好，我們不告訴他妳幾點到，否則他會撐著身體見妳，他需要休養，請妳體諒。

我馬上問：那我是不是該走了，別打擾大師呢？他們說：他盼了好久，知道妳得了肺腺癌，還要我們特別為妳祈福。

「盼」，在一位大師身上是什麼意思？

我走到他見客及休息的大樓，已經雙眼失明的星雲大師就站在大門口。當時仍有秋風，雖是南部，仍冷意十足。

他挺立地站在大門外，我吃驚地趕緊跑上台階。那一年，他已經九十四歲了，也已經生了大病。

直到我們一起上頂樓時，他才坐著輪椅。

我問他身體，他說：「對於死亡，我早已準備好了，就怕他們（指弟子們）沒有準備好。」

記得一回在相同頂樓辦公室見他，是八八風災之後。佛光山在最短時間內，安置了近四千位災民。下午三時接到高雄縣政府電話，傍晚志工已全面動員。

準備好數千件衣服，馬上洗個熱水澡，吃頓炒熱米粉，熱湯……才有回到安全之處的感覺。

原本神聖的大佛堂，成為災民打地鋪有熱毯棉被皮箱的居住地。

我到訪的時候，已經時隔八八風災約一週，災民失去家園，也怕未來生活沒有著落，惶惶不安，經常有糾紛；甚至包括反對佛教的宗教信仰以及反對吃素食。

當弟子在頂樓辦公室向星雲大師報告時，星雲大師望著高屏溪沿途掏空的路基，他下了指示：附近餐廳也是災民啊，就讓他們在那裡用餐，吃肉，也算對鄰居的幫助。

至於他們拒絕佛像等，星雲大師更認為自己疏忽了，他們信仰的是長老教會，希望弟子趕緊找到他們的牧師，在這裡找間沒有佛像的房間，由熟悉的牧師陪伴他們。

當時清淨優美的佛光山有一部分也是災區，但滿地都有尿酸味，蒼蠅飛舞。師姑們打掃時，若聞到有災民隨地小便，自然以水冲洗。結果她們都被星雲大師教誨了一頓：「災民已經沒有家，到這裡寄居，妳們雖然面帶笑容潑水，不是趕人嗎？有時候，我們也要學習山上人的生活方式。」

記得二○一九年我最後一次離開時，以為在辦公室就此道別了。哪知到了一樓，星雲大師又站在門口送客。前面一排媒體，我請他趕緊回房休息。接受採訪約五分鐘，一個記者用眼神暗示我，星雲大師還站在大廳。