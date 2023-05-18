【專訪】三棲藝人「大霈」李霈瑜：把自己當成「傳聲筒」，乘載主持、戲劇、音樂以及愛地球的使命
我們想讓你知道的是
大霈是主持、演員也是歌手，是演藝圈難得的三棲藝人，而且三方面皆有亮眼表現。大霈說話時，眼尾總是帶笑，神情極富穿透力，不論是主持、戲劇或唱歌寫歌，她樂此不疲，精力似乎總是用不完。為什麼可以同時做那麼多事，而不覺得累？「因為我是做自己喜歡的事情」，她這樣笑說。
文：許容榕
李霈瑜（大霈）今年34歲，入行超過十年，她是主持、演員也是歌手，是演藝圈難得的三棲藝人，而且這三方面皆有亮眼表現，在2017年及2019年，先後以《水下三十米》、《原來是匠紫》二度獲得金鐘獎生活風格節目主持人獎，2021年更以電影《消失的情人節》獲得金馬獎最佳女主角提名，電影主題曲〈Lost and Found〉是她填詞，她的樂團瘦瘦英雄So-So Heroes因此登上金馬獎舞台演唱，表演深獲肯定。
像水一樣 在各種狀態中做自己
大霈說話時，眼尾總是帶笑，神情極富穿透力，不論是主持、戲劇或唱歌寫歌，她樂此不疲，精力似乎總是用不完。為什麼可以同時做那麼多事，而不覺得累？
她笑說：「因為我是做自己喜歡的事情，我可以當一個穿針引線的人！這就是我做任何事情很有動力、都很開心的原因，因為這是有意義的。我覺得『意義』在這個世代很重要，既然我的個人特質可以感染到別人，那我就要好好用！」
她以潛水行腳節目《水下三十米》獲得關注，她也覺得自己像水，可以適應各種不同工作與生活型態，「水有不同型態，有時是液體的水，熱一點就變成雲，冷一點也可以是冰，我還滿有彈性，可塑性還滿高的。」
從主持到寫歌，從理性到感性，李霈瑜一一拆解每一種創作狀態，每一種狀態，都呈現著部分的她。她分析，主持需要很多思考。例如，她首檔綜藝節目《HiHi導覽先生》，以及讓她重新思考與父母關係的《換個爸媽過幾天》，兩者都讓她學習很多，「主持就是穿針引線，下一段話題要說什麼，小朋友發瘋了、來賓很失控怎麼辦？我要怎麼把對方拉回來又不能傷害他，然後又要嘻嘻哈哈？這些都是學習。」
主持和演戲，是動腦的藝術創作
但一開始主持的時候，大霈也歷經「找自己」的迷惘時期。她回憶，她看Janet主持《瘋台灣》多年，輪到自己主持時，她反射性地模仿理想中的主持人樣貌，但《水下三十米》製作人李景白提醒她：「你做自己就很好了，為什麼要學別人？」
製作人的當頭棒喝，她有如大夢初醒，「我很喜歡Janet ，可是我不是她，我會一直去計畫或演練，如果是Janet會怎麼講？後來發現卡卡的，有點辛苦有點累。調整並不是一件容易的事，要怎麼樣在鏡頭前很自在，我也是花了很多時間學習。」她在主持《水下三十米》第三年，獲得金鐘獎肯定。
她的主持風格陽光活潑，演戲選擇的角色，也多半具備正面力量、給人勇氣的特質。對於演戲，她表示：「演戲有更多情緒高低，還要掌握節奏，真的非常難！」
其實，主持和演戲也有共通點，曾有前輩提點她：「厲害的演員跟主持人，都不是笨的，他們絕對都是用非常多的腦袋在做事，看似是藝術創作，可是其實有非常多的思考在裡面。」大霈一直謹記在心，「我越接受挑戰，越進步成長的時候，我想到這句話就會更努力，沒有人是只憑著幸運就到達一個位置的」。
寫歌是感覺派，腦袋要留白才有靈感
而音樂對大霈來說，更多的是本我的展現，是最做自己的時候。她解釋：「唱歌有文字、有旋律，我藉由歌曲說我想說的事情，而一首歌能做的事情很多，能給人療癒、希望或動力，也可以帶給人訊息和陪伴。」
她與高中同學Victor組樂團「瘦瘦英雄 So-So Heroes」，她當主唱，也負責作詞作曲。她認為，創作與直覺、靈感密不可分，「我是一個很感覺派的人，我很清楚我的直覺，如果我對某件事情很有熱情，我就會一直燒下去」！在音樂創作上，她但憑直覺引領：「吉他彈哪一個和弦，我直覺什麼音打過去，通常都滿好聽的！我很相信這樣的直覺，寫歌我也會有靈感。」
至於找靈感的技巧，大霈分享到：「你的腦袋要留一塊空白，讓東西進來，人要抽離一下，用另一個角度去感受、去看世界，應該就是這樣子吧！」
有時，靈光乍現的天才事蹟，其實背後練習了一萬小時，她是屬於這種人嗎？她大笑說不是，「我沒辦法練習一萬個小時，我也恨自己沒有好好練習，但我就是比較感覺派，我就是等待靈光乍現的人。」但吉他手Victor則不同，「他就是練習一萬個小時的那種人，我就是等待靈光乍現的那個人，我是水的話，他就是土」！
寫歌要花時間，主持、演戲更是，儘管時間有限，但對大霈來說，只要是有意義、能帶給她動力的選擇，這些事並不會互相干擾，都是一部分的她，也都是她真心想做的事，「人可以做自己很幸福啦！我應該算是很忠於自我的一個藝人吧，覺得很有動力、或者是很有核心力量、很有意義的時候，我就會很享受工作。」
關心環境議題，樂意成為傳聲筒讓議題踏出同溫層
她最近另一個享受的事情，就是創業。她喜愛大海，長期關心環境議題，她說，海廢、塑膠、一次性垃圾，在亞洲是很嚴重的問題。有一次她到加拿大找父親，發現當地很多裸裝商店，手工皂也很漂亮，就帶著關心環境的初心，開始進修學習製作手工皂。
後來有了自己的手工皂品牌，還開了「halo halo!愛地球選物集品」，倡導無塑生活，「這個店不只是買東西的地方，我們還辦手作課程，希望喜歡同樣產品，關心環境、喜愛動物的人，喜歡這個地球的所有人，能夠在這裡交流分享。」
從主持到寫歌，從創作到創業，大霈的成績有目共睹。談到未來目標，她眼睛再次閃爍光芒，採訪的這天她剛參加完世界地球日的市集，親自與各團體互動後，發現公益團體有很多的理念想要表達、但往往只能在同溫層傳散。
Tags：
樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。