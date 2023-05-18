【專訪】三棲藝人「大霈」李霈瑜：把自己當成「傳聲筒」，乘載主持、戲劇、音樂以及愛地球的使命

文：許容榕

李霈瑜（大霈）今年34歲，入行超過十年，她是主持、演員也是歌手，是演藝圈難得的三棲藝人，而且這三方面皆有亮眼表現，在2017年及2019年，先後以《水下三十米》、《原來是匠紫》二度獲得金鐘獎生活風格節目主持人獎，2021年更以電影《消失的情人節》獲得金馬獎最佳女主角提名，電影主題曲〈Lost and Found〉是她填詞，她的樂團瘦瘦英雄So-So Heroes因此登上金馬獎舞台演唱，表演深獲肯定。

Photo Credit: 旺淂窩門娛樂

像水一樣 在各種狀態中做自己

大霈說話時，眼尾總是帶笑，神情極富穿透力，不論是主持、戲劇或唱歌寫歌，她樂此不疲，精力似乎總是用不完。為什麼可以同時做那麼多事，而不覺得累？

她笑說：「因為我是做自己喜歡的事情，我可以當一個穿針引線的人！這就是我做任何事情很有動力、都很開心的原因，因為這是有意義的。我覺得『意義』在這個世代很重要，既然我的個人特質可以感染到別人，那我就要好好用！」

她以潛水行腳節目《水下三十米》獲得關注，她也覺得自己像水，可以適應各種不同工作與生活型態，「水有不同型態，有時是液體的水，熱一點就變成雲，冷一點也可以是冰，我還滿有彈性，可塑性還滿高的。」

從主持到寫歌，從理性到感性，李霈瑜一一拆解每一種創作狀態，每一種狀態，都呈現著部分的她。她分析，主持需要很多思考。例如，她首檔綜藝節目《HiHi導覽先生》，以及讓她重新思考與父母關係的《換個爸媽過幾天》，兩者都讓她學習很多，「主持就是穿針引線，下一段話題要說什麼，小朋友發瘋了、來賓很失控怎麼辦？我要怎麼把對方拉回來又不能傷害他，然後又要嘻嘻哈哈？這些都是學習。」

Photo Credit: 旺淂窩門娛樂 李霈瑜以台語主持《HiHi導覽先生》，對她來說是一大挑戰。左為搭擋浩子

主持和演戲，是動腦的藝術創作

但一開始主持的時候，大霈也歷經「找自己」的迷惘時期。她回憶，她看Janet主持《瘋台灣》多年，輪到自己主持時，她反射性地模仿理想中的主持人樣貌，但《水下三十米》製作人李景白提醒她：「你做自己就很好了，為什麼要學別人？」

製作人的當頭棒喝，她有如大夢初醒，「我很喜歡Janet ，可是我不是她，我會一直去計畫或演練，如果是Janet會怎麼講？後來發現卡卡的，有點辛苦有點累。調整並不是一件容易的事，要怎麼樣在鏡頭前很自在，我也是花了很多時間學習。」她在主持《水下三十米》第三年，獲得金鐘獎肯定。

她的主持風格陽光活潑，演戲選擇的角色，也多半具備正面力量、給人勇氣的特質。對於演戲，她表示：「演戲有更多情緒高低，還要掌握節奏，真的非常難！」

其實，主持和演戲也有共通點，曾有前輩提點她：「厲害的演員跟主持人，都不是笨的，他們絕對都是用非常多的腦袋在做事，看似是藝術創作，可是其實有非常多的思考在裡面。」大霈一直謹記在心，「我越接受挑戰，越進步成長的時候，我想到這句話就會更努力，沒有人是只憑著幸運就到達一個位置的」。

Photo Credit: 旺淂窩門娛樂 因為《水下三十米》李霈瑜愛上大海，並開始關注海洋議題

寫歌是感覺派，腦袋要留白才有靈感

而音樂對大霈來說，更多的是本我的展現，是最做自己的時候。她解釋：「唱歌有文字、有旋律，我藉由歌曲說我想說的事情，而一首歌能做的事情很多，能給人療癒、希望或動力，也可以帶給人訊息和陪伴。」

她與高中同學Victor組樂團「瘦瘦英雄 So-So Heroes」，她當主唱，也負責作詞作曲。她認為，創作與直覺、靈感密不可分，「我是一個很感覺派的人，我很清楚我的直覺，如果我對某件事情很有熱情，我就會一直燒下去」！在音樂創作上，她但憑直覺引領：「吉他彈哪一個和弦，我直覺什麼音打過去，通常都滿好聽的！我很相信這樣的直覺，寫歌我也會有靈感。」

至於找靈感的技巧，大霈分享到：「你的腦袋要留一塊空白，讓東西進來，人要抽離一下，用另一個角度去感受、去看世界，應該就是這樣子吧！」

有時，靈光乍現的天才事蹟，其實背後練習了一萬小時，她是屬於這種人嗎？她大笑說不是，「我沒辦法練習一萬個小時，我也恨自己沒有好好練習，但我就是比較感覺派，我就是等待靈光乍現的人。」但吉他手Victor則不同，「他就是練習一萬個小時的那種人，我就是等待靈光乍現的那個人，我是水的話，他就是土」！

寫歌要花時間，主持、演戲更是，儘管時間有限，但對大霈來說，只要是有意義、能帶給她動力的選擇，這些事並不會互相干擾，都是一部分的她，也都是她真心想做的事，「人可以做自己很幸福啦！我應該算是很忠於自我的一個藝人吧，覺得很有動力、或者是很有核心力量、很有意義的時候，我就會很享受工作。」

Photo Credit: 旺淂窩門娛樂 霈瑜身為瘦瘦英雄主唱，首次登上大港開唱的舞台

Photo Credit: 旺淂窩門娛樂 李霈瑜拍攝品牌代言廣告，也選擇和自己有同樣環保理念的品牌合作

關心環境議題，樂意成為傳聲筒讓議題踏出同溫層

她最近另一個享受的事情，就是創業。她喜愛大海，長期關心環境議題，她說，海廢、塑膠、一次性垃圾，在亞洲是很嚴重的問題。有一次她到加拿大找父親，發現當地很多裸裝商店，手工皂也很漂亮，就帶著關心環境的初心，開始進修學習製作手工皂。

後來有了自己的手工皂品牌，還開了「halo halo!愛地球選物集品」，倡導無塑生活，「這個店不只是買東西的地方，我們還辦手作課程，希望喜歡同樣產品，關心環境、喜愛動物的人，喜歡這個地球的所有人，能夠在這裡交流分享。」

從主持到寫歌，從創作到創業，大霈的成績有目共睹。談到未來目標，她眼睛再次閃爍光芒，採訪的這天她剛參加完世界地球日的市集，親自與各團體互動後，發現公益團體有很多的理念想要表達、但往往只能在同溫層傳散。