土耳其總統大選最後攻防：是否走入後艾爾多安時代，取決於渴望改變的年輕世代

土耳其總統大選最後攻防，年輕世代成變天關鍵

（中央社）土耳其大選倒數，2月強震後執政黨支持率跌落至33%以下，4月又回升至震前水準，顯示許多選民已決心挺到底，不因重大事件改變立場。土耳其是否將走入後艾爾多安時代，取決於渴望改變的年輕世代。

土耳其14日舉行總統及國會大選，立場南轅北轍的反對陣營喬了數月，終於在選前約70天同意由政壇老將、世俗派共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）出戰競選連任的強人總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）。

74歲的基里達歐魯盼能藉年輕世代之力一舉扳倒大權獨攬的艾爾多安。基里達歐魯的確有樂觀的理由。德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）9日報導，18至25歲的選民約占選民總數的12%，調查顯示其中只有18%打算投票支持艾爾多安所屬的正義發展黨（AK Party）。

土耳其民調專家森佳爾（Ozer Sencar）推文指出，執政黨正義發展黨的支持率於2月強震後跌至33%以下，4月回升至震前水準40%上下。本月民調顯示，逾9成執政黨支持者肯定政府救災作為，最大在野黨共和人民黨則有逾95%支持者給予負評。

土耳其逾5萬人於地震中喪生，政府挨批救災不力，更沒有落實把關建築品質的承諾。然而上述民調數據說明許多選民早已下定決心，無論發生什麼事都不會改變想法。土耳其的未來因此掌握在對現狀不滿的年輕選民手上，他們的投票意願將會對選情投下極大變數。

Photo Credit: 中央社 土耳其將於5月14日舉行總統及國會大選，18至25歲的選民約占選民總數的12%，調查顯示其中只有18%打算投票支持執政黨正義發展黨。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 112年5月11日

過去幾年來，戰無不勝的艾爾多安支持率有所下滑，原因是他在通貨膨脹飆升的情況下，仍大幅削減利率，篤信低利率帶來低通膨，更於4年內撤換3位央行行長。如今土耳其貨幣崩盤，民眾加薪幅度永遠追不上食衣住行價格飛漲的速度。

時至今日，艾爾多安仍愛提自己是工人階級出身，並自稱「人民之子」，這話聽在選民耳裡，或許格外刺耳。

然而，反艾爾多安情緒並不一定會轉化為對在野陣營的直接助力，在野陣營也需要親庫德族政黨「人民民主黨」（HDP）支持才能贏得國會多數。

以HDP為首的「勞工與自由聯盟」最近宣布支持基里達歐魯，這恐怕像把雙面刃，畢竟庫德工人黨（PKK）自1984年以來發動的叛亂行動，已導致成千上萬人喪命。土耳其及其西方盟友認定庫德工人黨為恐怖組織，親庫德族的HDP出言相挺有疏遠民族主義選民的風險。

對希望在移民和庫德議題上採取更強硬政策的選民而言，具民族主義傾向的好黨（Iyi Party）加入在野陣營仍不夠令人滿意。

老練選將艾爾多安當然沒有放過這點可利用的機會，以「在野陣營是一票叛徒及恐怖分子的聯盟」為選戰主旋律，大打民族主義牌及反庫德情緒搶游移票，也盼藉此爭取重視國安政策的選民支持。

Photo Credit: 中央社 土耳其一群獨立經濟學家成立的「通貨膨脹研究小組」指出，土耳其4月通膨達181.37%，遠高於官方數據43.68%。圖為伊斯坦堡歐洲區傳統市集。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 112年5月11日

即使眾家民調顯示基里達歐魯微幅超車艾爾多安或是兩人支持率接近，森佳爾日前對《明鏡周刊》指出，艾爾多安幾乎仍可坐享近1/3土耳其選民的支持。

數百萬人認為艾爾多安讓土耳其再次偉大，也是能與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）等統治者平起平坐的領導人、在全球銷售無人機，於敘利亞和非洲等衝突地區擁有話語權。正義發展黨這次的選舉口號即是「土耳其世紀」。

同時，有殷斯（Muharrem Ince）及歐根（Sinan Oğan）這兩人加入總統大選，14日的選舉如今呈現4搶1混戰，使基里達歐魯及艾爾多安在第一輪投票贏得過半票數的可能性低。兩強料將進入第二輪決選。

土耳其經濟政策研究基金會（TEPAV）分析師柯魯（Selim Koru）告訴英國《金融時報》（Financial Times），第二輪的選民行為雖然難以預測，但國會投票結果可能會發揮作用。

最新國會選舉民調顯示，在野陣營落後執政聯盟。柯魯說，如果執政聯盟拿下國會多數，將給艾爾多安一劑強心針，「艾爾多安的勝利之路真的不可能是靠首輪得勝，那是不切實際的」。他需要在第一輪贏得國會多數，然後在第二輪時向選民表明：「票投給我，否則我們將有個分裂政府」。

土耳其總統大選倒數2天，候選人民調2%宣布退選

Photo Credit: GettyImages 國土黨土耳其總統候選人殷斯（Muharrem Ince）宣布退選。

（中央社）土耳其總統及國會大選進入倒數，總統候選人之一殷斯11日宣布退選。殷斯支持率約2%，他退選將有助另一候選人基里達歐魯擊敗拚競選連任的總統艾爾多安。

土耳其將於5月14日舉行總統及國會大選，4名總統候選人為在野陣營「共主」基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）、殷斯（Muharrem Ince）、艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）及歐根（Sinan Oğan）。

雖然殷斯及歐根都走「第三勢力」路線，並以激昂的選舉語言盼搶下灘頭堡，但總統大選仍是在野共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯及艾爾多安的攻防主戰場。

國土黨殷斯自參選以來就受由6個在野黨組成的聯盟（下稱在野陣營）抨擊瓜分票源。他11日於記者會上表示，自己遭到誹謗和嚴厲批評。「我要撤回我的候選資格……我這樣做是為了我的國家」。

殷斯說，他將退選，如果在野陣營的候選人基里達歐魯選輸，就不能怪他。他並呼籲支持者持續支持國土黨推出的國會議員候選人。

根據最新民調，基里達歐魯贏艾爾多安5個百分點，而殷斯的支持率為1%至2%，他退選將讓基里達歐魯更有機會擊敗艾爾多安。