2023/05/10,
經濟

立委吳欣盈：央行應運用10%外匯存底成立主權財富基金，除了半導體矽盾再打造資本「金盾」

立委吳欣盈：央行應運用10%外匯存底成立主權財富基金，除了半導體矽盾再打造資本「金盾」
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台灣設立主權基金（又稱主權財富基金）取得重大成果，民眾黨立法委員吳欣盈領銜闖關成功。今（10）日他於公聽會上強調，這不只是一個財經政策，而能透過投資，提升台灣在「國際資本市場中的重要性」，這是一個國家層級的重大決策，可以掌握台灣的未來命運。

中央銀行法第22條、33條修正草案，也就是主導台灣設立「主權基金」（又稱主權財富基金）的修正草案，由民眾黨立法委員吳欣盈、羅明才領銜闖關成功。該草案橫跨各政黨，已有過半立委支持，意味著設立主權財富基金已非「要不要做問題，而是如何做的問題」。

成立「主權基金」讓國家資產更活化

國家主權基金是一種由政府或央行設立的特殊形式的投資基金，旨在將國家的財富投資於國內或海外的金融市場、房地產等資產中，以增加長期收益，幫助國家減輕外匯儲備的負擔，並提高國家在全球金融市場的影響力和國際地位。

民眾黨立法委員吳欣盈呼籲，國家資產應該活化，央行應運用10%外匯存底，成立外匯投資基金（FXIF），簡言之為主權基金。

他指出，據10年統計，央行資產都是債券與現金，每年報酬率只有約2.64％；相比於新加坡的主權基金GIC（Government of Singapore Investment Corp），GIC透過投資不同資產，創造了高達7%的年化報酬率，有效將國家財富變大。

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吳欣盈辦公室提供

他進一步解釋，GIC相較於另一個新加坡知名投資公司淡馬錫（Temasek Holdings Private Limited）更為穩健，更適合台灣。

淡馬錫（Temasek Holdings Private Limited）：是一間形式上為新加坡控股私人有限公司，本質上，新加坡政府財政部對其擁有100%的股權，具有主導權力。

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吳欣盈辦公室提供

新加坡的GIC從1981年成立至今的時間來計算，每年7%報酬能讓基金成長為17倍；而以台灣央行每年2.64%的報酬率，只會成長不到3倍。

吳欣盈主張必需將國家資產區分為Monetary和Non-Monetary兩個類別。

Monetary的部分，是央行為了達到貨幣支持、穩定市場的法定責任，因此資產必需以流動性高、投資週期短的現金等價物、債券為主；

而Non-Monetary則是在穩定市場之餘，進行資產活化，投資流動性低、投資週期長的股票，甚至是另類資產等，追求報酬最大化。

吳欣盈呼籲央行：90%的保守、10%的開創

台灣運用外匯存底太保守。吳欣盈引述，中研院王平等4位院士，於2022年發表的《臺灣貨幣金融改革改革政建議書》指出，央行大量外匯存底，沒有得到最佳投資，並強調貨幣政策不應該過度保守，因為保守政策沒有生產性。

近年來世界各國的央行也開始檢討投資策略，例如：韓國的KIC、香港的HKMA、沙烏地阿拉伯的SAMA等案例，都是央行將外匯存底投入主權基金的例子。

除了活用資產以外，主權資金也有助於突破台灣屢遭外交孤立的現況。吳欣盈強調，台灣透過主權基金的對外投資，可以提升台灣在國際資本市場中的重要性，讓台灣除了半導體的矽盾，也能建立全新的資本「金盾」。

至於國內，主權基金獲得的盈餘則可以開拓財源。吳欣盈進一步說明，全球各國正馬不停蹄，在永續產業上投入資金，而未來主權基金所得報酬，可以對此擴大投資。此外，也能解決，包含健保和退休金面臨短絀破產的窘境。

主權基金已經取得共識，主管機關誰來做？

目前已經有64位立委過半支持，雖然台灣央行、行政院均表示開放的態度，但是由哪個機關主責，確切的時間表、規劃卻遲遲卡關。

吳欣盈強調，成立主權基金「已經不是YES or NO的問題，而是Who？ 」

吳欣盈舉例，以新加坡而言，其前副總理吳慶瑞，發現新加坡有「超額外匯存底」的問題後，8個月就創立了GIC；反觀台灣從2008年蕭萬長副總統財經小組建議成立主權基金至今，因為央行反對已經延宕15年。

他說，面對世界局勢的變動，為政者應比照新加坡的大膽果斷，勇於負責承擔。吳欣盈再三呼籲：「這不只是一個財經政策，而是一個國家層級的重大決策。期待台灣也可以透過主權基金，掌握自己國家命運的方向舵。」

最後，外界一直有聲音強調，「公務人員退休撫卹基金」、「勞工保險基金」、「勞工退休基金」與「郵政儲金」等4大基金，就有主權基金的功能，以及央行指出國發基金可以主導，不需要另立主權基金。

對此，吳欣盈回應，4大基金、國發基金，它們除了任務不同以外，其中關鍵在於主權基金是「投資境外」，可以有較多國際鏈結，也才能實踐上述所提及的外交、國安、財政等面向，因此，才有另外成立新基金的必要。

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吳欣盈辦公室提供
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核稿編輯：翁世航


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