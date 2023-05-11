氣候變遷破壞植物香調，香奈兒等經典名牌香水尋找「永續種植」解方

環境資訊中心綜合外電；鍾友珊 編譯；陳文姿 審校

冬季溫暖濕潤，夏季乾燥炎熱，無與倫比的氣候風土讓南法小鎮格拉斯（Grasse）的玫瑰、紫羅蘭、茉莉飄散出獨特香氣，國際調香師跟著香味前來。香奈兒（Chanel）的第一款香水——香奈兒五號（Chanel No.5）使用的就是格拉斯茉莉。迪奧（Dior）稱這裡是「迪奧香氛的搖籃」，透過Miss Dior，你會聞到格拉斯玫瑰的蜜糖香氣。說這裡的花朵珍貴堪比黃金，並不是形容詞。

去（2022）年夏天，熱浪席捲歐洲，這個「世界香水之都」跟其他歐洲城市一樣，躲不過乾旱、高溫，格拉斯收成大減，花朵品質也變調。

比安卡拉納（Carole Biancalana）家族長期在格拉斯種植花卉，他是第四代生產商，專為迪奧（Dior）種植晚香玉（又名夜來香）、玫瑰和茉莉。他告訴《衛報》，他去年晚香玉的收成少了四成。

世界各地的香水植物都有著類似的故事，從香草、廣藿香、番紅花、到佛手柑，價值數十億美元的香水產業正站在氣候變遷的第一線。

浪漫香氣不再來自花朵

乾旱、季節混亂，極端的降雪、降雨跟高溫，氣候變遷正在衝擊香水的產量及品質，連香氣也變調。產量不穩，價格高漲，香水公司面臨調高價格，或是選擇加入合成香料的陣營。

《衛報》報導，巴黎法式前衛香氛品牌EX NIHILO創辦人威迪耶（Benoit Verdier）指出，天然香水未必是永續的選擇。種植花朵或香草需要大量的水和土地，也會產生碳排。相比之下，在實驗室製造的香水更符合永續的概念。

合成香水相比之下會更容易取得、比較好控制品質，申請專利也更方便。

英國香水小眾品牌「4160 Tuesdays」的創辦人兼調香師麥卡特尼（Sarah McCartney）接受《Blomberg》採訪時說到，合成香料黃葵內酯（Ambrettolide）的原料來自印度一種膠蟲的糞便。這種膠蟲也受到氣候變遷而減少，因此製造商利用糖發酵後的產品再製，最後找到植物性的替代原料。

尋找更具氣候韌性的香水

就像紅酒會因葡萄種植地點、年份而有不同的口感跟香味，花朵的香味也會因土壤、氣候、海拔等因素而異。《Blomberg》報導，哥本哈根大學博士後研究員肯諾力（Alon Cna'ani）的研究已發現全球暖化會影響植物香氣的證據。他指出影響「果香」或「花香」的基因組成會因溫度上升而減弱。

即便如此，天然的花香仍是許多人的最愛，而花農也在努力對抗氣候變遷。格拉斯的比安卡拉納採用滴灌（drip irrigation）種植，這種做法可以將植物所需的水分與養分直接送到根系，有效降低用水。但他坦承，四季的混亂仍讓他窮於應付，「過去幾年的氣候變得更快，天冷得比較晚，有時延後到春天。」

香奈兒則將「實驗室」建在法國西南的戈雅克（Gaujacq）。這座結合傳統與創新的農場種植了2000種來自世界各地的山茶花，嘗試透過農業改良、生態種植等來尋找更具氣候韌性的作法。

義大利潮流雜誌《Nss》採訪了這座農場。農場經理葛宏德（Philippe Grandry）說，這裡的一切是天然的， 不使用肥料、農藥。透過樹木跟自然生態的多樣性來增加農場生態的平衡與韌性，植物抵抗疾病和蟲害。在每個環節，盡可能地追求創新，這裡可說是我們的露天實驗室。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航