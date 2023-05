《戰爭下的平民生存手冊》：登陸作戰一旦開始，平民死傷的風險會開始急遽增加

文:邱世卿

登陸作戰階段

持續時間:根據共軍公開的軍演影片,每一次登陸作戰大致上短則半天,長則一天;然而登陸作戰可能不限一處,也不限一次,預計會進攻到成功登陸為止,目前無法預測持續時間。

主要戰鬥區域:海岸線向內陸延伸5∼10公里的範圍。

平民準則:盡快撤離到安全區、往中央山脈方向疏散。

登陸作戰階段一旦開始,就意味著我方制空及制海權爭奪都以失敗告終,不論從空中、海面,或是海底都無法阻止敵人的船團登陸。戰鬥將可能發生在灘岸,也就是敵軍的登陸船團可能會出現在台灣本島任何可以登陸的海灘。

在這個階段,敵方為了降低登陸的風險,會開始加強對地面目標的打擊範圍與火力,盡可能削弱我方防禦部隊的作戰能力。因此,與之前的空襲階段不同,此階段平民的損失會開始急遽增加,這也是平民死傷風險最高的階段之一。身處高危險區的平民只能離開避難,請不要賭轟炸是否會結束。

由於登陸作戰必須有合適的地理環境條件,根據軍方分析,敵軍選擇登陸地段會是「海域開闊、近岸水深、灘岸較短、灘底較硬、無礁石與陡崖,灘頭容量較大,便於各種艦艇展開機動,並向登陸地區縱深攻擊、擴大與鞏固登陸場,亦選在沙岸前灘坡度比不超過60度及後灘坡度比不超過30 ∼ 49度,且灘岸後方可建立登陸基地,以滿足登陸部隊實施多方面快速突擊登陸需要。」

Photo Credit: 野人出版

2019年10月17日美國《外交政策》雜誌一篇報導中,根據易思安《中共攻台大解密》書中引用吳奇諭2015年發表於《陸軍學術工兵半年刊》的〈工兵部隊執行激浪區布雷作業之研究〉文中資料,描繪出敵軍可能的登陸地點如下圖。

Photo Credit: 野人出版

到了登陸作戰階段,雙方攻防的程度加劇,戰爭會從空中與海面擴大到陸地,這時平民會因為砲火的爆炸與火光,開始感受到戰爭逼近的壓迫感。周遭的軍事警戒與管制將迅速提升,人車移動利用道路的可行性降低,部分地區會進行管制與封鎖,以利軍事裝備、人員以及物資的進出。

如果你所處的位置是可能的登陸區,請遵循軍警、民防人員避難指示,或配合要求撤出危險區域,前往後方。

6.1 避免留在交戰區

登陸階段意味著我方已經失去空中優勢,以及對台灣周邊海域的掌控能力,因此對方可以選擇在任何他們認為有利的地點登陸。由於台灣四面環海,因此所有能被用來接近乃至登陸的海岸與港口,都可能成為戰爭的前線。

在這個階段,雙方登陸/反登陸作戰的可能交戰區域,會集中在台灣東、西部沿海地帶,軍事行動爭奪的灘岸範圍可能從幾公里延伸至幾十公里,對平民而言,危險區域可能是海岸線向內陸延伸5 ∼ 10公里的範圍,如果沒有撤出,在這個範圍內的平民首先會遭遇敵方為削弱防禦能力而發動的大規模空襲與砲擊,然後是雙方近距離交火與戰鬥。

如果你的居住處所、緊急避難或長期避難所不幸位於這個範圍內,可能會承受較高的戰爭損害風險,最好的預防方式就是盡量在雙方爭奪灘岸階段前撤離,並且避免在爆發戰鬥後進入這片區域。

如果你與家人來不及提前撤離,或是沒有接收到撤離引導與指示,一旦登陸行動開始、戰火逼近時,你就要把握最後機會向後方撤離。登陸作戰階段時,敵人會從海岸的方向由遠而近、由灘岸向內陸進攻,因此你可以透過耳朵簡單定位砲擊或是空襲的爆炸方位,然後盡量朝相反的方向移動。此時可能因為沒有開闊的視野,所以無法用目視的方式來辨識附近哪些區域是危險或是安全的。

盡量朝著中央山脈的方向移動,就不會有錯。

Photo Credit: 野人出版

6.2 建物被炸毀,陷在瓦礫堆…

轟炸是整個戰爭歷程中會持續發生的攻擊型態,以俄烏戰爭為例,雙方從開戰到一年後依然不斷互相轟炸。萬一你因為出入口被炸毀而受困在建築物裡,第一時間要盡量取得飲用水,在獲救之前,這些水是你與家人生存下來最重要的關鍵。為了避免因脫水而喪命,你應該依據最低需求來適當地分配手上僅存的飲水,盡可能撐到救援抵達。

如果你所在的建物不幸被炸毀,你與家人陷在瓦礫堆裡,此時千萬不要做大聲呼救這類消耗體力和水分的事情,你應該拿出腰包裡的哨子吹響求救。如果找不到哨子,就用身邊可以敲打的硬物發出聲響,吸引他人注意。

Photo Credit: 野人出版

6.3 保護家人

對於大多數人來說,登陸作戰階段持續轟鳴的爆炸聲和遠處不斷傳來的槍聲,都很容易使人精神崩潰。這時你應該盡量待在家人旁邊,安撫他們,保護他們。基於你在閱讀本書後對戰爭的基本理解,向他們解釋這個過程會發生的事情,以及下一個階段可能的變化。

人類最大的恐懼來自於未知,因此提前讓家人知道戰爭的變化方式,是穩定心理最好的方法。

美國海軍陸戰隊將軍維克多.哈羅德.克魯拉克(Victor Harold Krulak)在他著名的《First to Fight: An Inside View of the U.S. Marine Corps》一書中這樣寫道:「1935年,我曾經詢問一位受人尊敬的資深中士,海軍陸戰隊是如何贏得世界上最優秀部隊之一的聲譽?

「『很簡單,中尉,』中士回答我說,『首先你必須經常告訴每個士兵他們有多棒,這樣他們很快就會相信自己真的很棒。在那之後,他們會主動做自己該做的事情,來證明自己所相信的觀點是對的。』」

同樣地,你必須經常告訴家人,你已經為他們做了最好的準備,你對戰爭的知識和自信的態度,是穩定家人情緒最好的工具。除此之外,你在這個階段能做的事情十分有限。我們無法預測這個階段會持續多久,也無法知道戰鬥的範圍會有多大,因此能不能安全度過這個階段,完全取決於你在戰爭之前所做的一切準備,以及家人們是否能配合你的期望。