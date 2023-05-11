美國在印太布局鉗形戰略攻勢，站在北京中南海的視角：2023年大勢不妙了
我們想讓你知道的是
美國「不講武德」的拉幫結派，北起韓國朝鮮半島，南到菲律賓、澳洲，西到印度，已經建構起對中國的鉗形戰略攻勢。迫使習近平一人專政的中共政權，面臨了和戰兩難的窘境。
文：黃澎孝
直接了當地說吧。中國在美國的糾眾威脅下，其實一直小心「避戰」，藏拙了幾十年。但是，偏偏台灣就有一些腦筋不清楚或別有用心的人，常常在鼓吹：「台灣要避戰」，甚至於還要台灣人「委屈」以求和。
台灣避得了戰嗎？
面對體量巨大而又充滿野心的敵人，表面上，台灣宛如坐在一根馬鬃懸掛著的達摩克里斯之劍（The Sword of Damocles）下，時刻都有著遭到斬殺的危機。而這把利劍就是中國的「武統」威脅。
但是，中共雖然武統之劍從未釋手。然而，73年來，歷經台灣兩蔣的挑戰謾罵、李登輝的獨台挑釁、陳水扁的「一邊一國」、馬英九的「不統不獨」、蔡英文的「互不隸屬」。中共再怎麼氣呼呼、罵咧咧、恨得牙癢癢，卻為何始終只能「打斷牙和血吞」而不敢揮劍攻台呢？
原因很簡單，絕非台灣避戰有方，而是因為台灣背後站著一個比中國更強大的美國，把刀架在中國的脖子上。中國很識相的「避戰」了一年又一年罷了。
但是，誠如中國外交部發言人華春瑩，以及國台辦發言人朱鳳蓮異口同聲的哀叫「樹欲靜而風不止」。當俄烏戰爭挫破了俄羅斯的紙老虎假象後，普亭的難兄難弟習近平，也被美國看破了手腳。美中博弈已經完全呈現出美國咄咄逼人的「攻守勢易」的態勢，留給中國的只有如何保留顏面的「避戰」。
其實，站在北京中南海的視角：2023的大勢不妙了。
韓國「反水」了
韓國總統尹錫悅4月18日表示，「台灣問題不僅是中國與台灣之間的問題，而是像北韓問題，是全球性的問題。」氣得中國直跳腳。4月26日尹錫悅還和美國拜登總統共同發表《華盛頓宣言》（Washington Declaration）。重申若朝鮮對韓國發動攻擊，美國將協同韓國作戰並不排除使用核武的選項，更「引狼入室」的讓美國俄亥俄級核潛艦直接進駐釜山。
這意謂著：距離「京師」953公里的韓國首爾駐守著「不懷好意」的美軍2萬3千多人。1230公里外的韓國釜山更駐泊著「居心叵測」的美國核潛艦。
令中共「瑟瑟發抖」的是，俄亥俄級潛艦可搭載20枚三叉戟2型（Trident II）彈道飛彈，每枚飛彈又可攜帶四枚核彈頭，攻擊距離遠達7400公里之遙。換言之，不但北、上、廣、深已在其有效射程內，甚至於全中國都在該核潛艦的彈道飛彈的射程範圍內。
菲律賓也「變臉」
菲律賓4月3日宣布提供美軍四座軍事基地，其中，有3座位於菲律賓北部，位於卡加延省聖安娜（Santa Ana）的海軍基地更距離台灣僅約400公里。第四座基地則位於巴拉旺島（Palawan Island）南端外海的巴拉巴克島（Balabac Island），地點靠近南沙群島。
4月28日，美軍太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將在接受《日經》線上採訪時，更公開針對中國持續騷擾菲律賓在南海的運補作業表示，美國已準備協助菲律賓的海上補給任務，以遏制中國在南海的侵略性干擾挑釁行為。
美國防部又在5月3日菲律賓總統小馬可仕訪美之際，公布了多達六頁的《雙邊防務準則》，明確將南海納入《美菲共同防禦條約》適用範圍。並宣布從今年年底開始，美菲將進行對南海的聯合巡航。
事實上，以上種種意謂著美軍重返菲律賓了。並以菲律賓為依託，連結澳洲的達爾文港與新加坡的馬六甲海峽，在南海建構起ㄧ張包圍中國的封鎖網，讓中國苦心經營多年「蠶食南海、鯨吞台灣」圖謀徹底破局。
更讓習近平備感委屈的是，美國「不講武德」的拉幫結派，北起日本、韓國，南至菲律賓、澳洲，西到印度，已經建構起對中國的鉗形戰略攻勢。迫使習近平一人專政的中共政權，面臨了和戰兩難的窘境。
中國是繼續藏拙避戰呢？還是，效法渾元太極大師馬保國，勇敢接受美國的挑戰？
而我們台灣只需一旁固守警戒，並幫忙北京數數看：中國到底可以撐過幾個回合？才會被「美帝」的「新八國聯軍」KO倒地到一敗不起呢？
本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此
原標題：面對美國鉗形戰略攻勢布局，中國要如何識相藏拙「避戰」呢？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。