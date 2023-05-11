美國在印太布局鉗形戰略攻勢，站在北京中南海的視角：2023年大勢不妙了

文：黃澎孝

直接了當地說吧。中國在美國的糾眾威脅下，其實一直小心「避戰」，藏拙了幾十年。但是，偏偏台灣就有一些腦筋不清楚或別有用心的人，常常在鼓吹：「台灣要避戰」，甚至於還要台灣人「委屈」以求和。

台灣避得了戰嗎？

面對體量巨大而又充滿野心的敵人，表面上，台灣宛如坐在一根馬鬃懸掛著的達摩克里斯之劍（The Sword of Damocles）下，時刻都有著遭到斬殺的危機。而這把利劍就是中國的「武統」威脅。

但是，中共雖然武統之劍從未釋手。然而，73年來，歷經台灣兩蔣的挑戰謾罵、李登輝的獨台挑釁、陳水扁的「一邊一國」、馬英九的「不統不獨」、蔡英文的「互不隸屬」。中共再怎麼氣呼呼、罵咧咧、恨得牙癢癢，卻為何始終只能「打斷牙和血吞」而不敢揮劍攻台呢？

原因很簡單，絕非台灣避戰有方，而是因為台灣背後站著一個比中國更強大的美國，把刀架在中國的脖子上。中國很識相的「避戰」了一年又一年罷了。

但是，誠如中國外交部發言人華春瑩，以及國台辦發言人朱鳳蓮異口同聲的哀叫「樹欲靜而風不止」。當俄烏戰爭挫破了俄羅斯的紙老虎假象後，普亭的難兄難弟習近平，也被美國看破了手腳。美中博弈已經完全呈現出美國咄咄逼人的「攻守勢易」的態勢，留給中國的只有如何保留顏面的「避戰」。

其實，站在北京中南海的視角：2023的大勢不妙了。

韓國「反水」了

韓國總統尹錫悅4月18日表示，「台灣問題不僅是中國與台灣之間的問題，而是像北韓問題，是全球性的問題。」氣得中國直跳腳。4月26日尹錫悅還和美國拜登總統共同發表《華盛頓宣言》（Washington Declaration）。重申若朝鮮對韓國發動攻擊，美國將協同韓國作戰並不排除使用核武的選項，更「引狼入室」的讓美國俄亥俄級核潛艦直接進駐釜山。

這意謂著：距離「京師」953公里的韓國首爾駐守著「不懷好意」的美軍2萬3千多人。1230公里外的韓國釜山更駐泊著「居心叵測」的美國核潛艦。

令中共「瑟瑟發抖」的是，俄亥俄級潛艦可搭載20枚三叉戟2型（Trident II）彈道飛彈，每枚飛彈又可攜帶四枚核彈頭，攻擊距離遠達7400公里之遙。換言之，不但北、上、廣、深已在其有效射程內，甚至於全中國都在該核潛艦的彈道飛彈的射程範圍內。

Photo Credit: GettyImages 俄亥俄級核潛艦

菲律賓也「變臉」

菲律賓4月3日宣布提供美軍四座軍事基地，其中，有3座位於菲律賓北部，位於卡加延省聖安娜（Santa Ana）的海軍基地更距離台灣僅約400公里。第四座基地則位於巴拉旺島（Palawan Island）南端外海的巴拉巴克島（Balabac Island），地點靠近南沙群島。

4月28日，美軍太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將在接受《日經》線上採訪時，更公開針對中國持續騷擾菲律賓在南海的運補作業表示，美國已準備協助菲律賓的海上補給任務，以遏制中國在南海的侵略性干擾挑釁行為。

美國防部又在5月3日菲律賓總統小馬可仕訪美之際，公布了多達六頁的《雙邊防務準則》，明確將南海納入《美菲共同防禦條約》適用範圍。並宣布從今年年底開始，美菲將進行對南海的聯合巡航。

事實上，以上種種意謂著美軍重返菲律賓了。並以菲律賓為依託，連結澳洲的達爾文港與新加坡的馬六甲海峽，在南海建構起ㄧ張包圍中國的封鎖網，讓中國苦心經營多年「蠶食南海、鯨吞台灣」圖謀徹底破局。

更讓習近平備感委屈的是，美國「不講武德」的拉幫結派，北起日本、韓國，南至菲律賓、澳洲，西到印度，已經建構起對中國的鉗形戰略攻勢。迫使習近平一人專政的中共政權，面臨了和戰兩難的窘境。

中國是繼續藏拙避戰呢？還是，效法渾元太極大師馬保國，勇敢接受美國的挑戰？

而我們台灣只需一旁固守警戒，並幫忙北京數數看：中國到底可以撐過幾個回合？才會被「美帝」的「新八國聯軍」KO倒地到一敗不起呢？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

原標題：面對美國鉗形戰略攻勢布局，中國要如何識相藏拙「避戰」呢？

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航