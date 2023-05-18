打擊大師朱宗慶：藝術文化對社會、對每個人都是有益的，慶幸選擇了所愛的音樂
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1954年出生於台中縣大雅鄉，朱宗慶從小就喜歡「敲敲打打」，一心想追求音樂夢，卻在聯考時遇到人生第一個重大的挫折——報名藝專落榜。其實，現在的朱宗慶功成名就，榮耀無數，但其實在剛起步的階段時，也遭遇過許多挫折，除了落榜之外，還有哪些打擊？而朱宗慶又是如何重新站起？
文：音音有代誌／愛麗絲
提到台灣打擊樂，大家映入腦海的肯定都有「朱宗慶打擊樂團」吧。朱宗慶打擊樂團（JU PERCUSSION GROUP）秉持著「以台灣為家，世界為舞台」的理念，致力於在音樂演奏中融合傳統與現代、結合西方與本土。
在創辦人朱宗慶的帶領下，朱宗慶打擊樂團至今已完成3000多場演出、委託創作260首歌曲，甚至培育超過15萬人，對台灣現代打擊樂的發展可謂是功不可沒。
今天，就讓我們來看看朱宗慶一路以來「敲」響打擊樂世界大門的故事吧。
我的未來不是夢，鐵了心要追尋打擊樂之夢
1954年出生於台中縣大雅鄉，朱宗慶從小就喜歡「敲敲打打」，一心想追求音樂夢，卻在聯考時遇到人生第一個重大的挫折——報名藝專落榜。
因此重考了一年，每天不辭辛勞地搭火車北上到台北補習樂理，才成功進入國立台灣藝術專科學校（現國立台灣藝術大學）音樂科就讀。
畢業後，朱宗慶不管眾人口中說的「打鼓沒有未來與前途」，毅然決然地加入台灣省立交響樂團（國台交前身），還考上了打擊樂首席之位。正當他的打擊樂夢想看似水到渠成時，沒想到，接下來等著他的又是一連串的危機與困難。
在交響樂團待了一年半後，朱宗慶決定出國深造，好不容易信心滿滿地飛抵奧地利國立維也納音樂院之後，卻被指導老師以「年紀太大」為由拒絕入學。
然而，朱宗慶並沒有就這樣摸摸鼻子回國，而是再三請求老師允許他留下來旁聽。皇天不負苦心人，他磐石般的決心終於打動了上天和教授。
課程進行兩週後，有一名同學遲遲沒有前來上課，於是教授想，不如就讓朱宗慶試著演奏一段看看？結果，朱宗慶成功獲得賞識，總算得到了在音樂之都學習的機會，師承恩師華特．懷格（Walter Veigl）、前維也納愛樂打擊樂首席理查・霍賀萊納（Richard Hochrainer），沈浸在理想中的樂理知識、打擊技巧的音樂汪洋中。
1982年，朱宗慶獲得敲擊樂演奏家文憑，是華人世界第一位取得該文憑的音樂人，足可見他在華人打擊樂圈中先驅者的地位。
學成歸國後，他於1986年成立台灣第一支專業打擊樂團——朱宗慶打擊樂團不只致力於國內的打擊樂推廣，也透過舉辦「TIPC台灣國際打擊樂節」讓台灣打擊樂得以與世界接軌。
種種重大貢獻讓他被授予國際打擊樂藝術協會（Percussive Arts Society, PAS）的「傑出貢獻獎」、「終身教育成就獎」兩大獎，更在2016年獲選入PAS名人堂，是華人世界獲此殊榮的第一人。
打擊樂發展的先行者，讓打擊樂在台灣不再邊緣
在異鄉求學時，朱宗慶發現歐洲人將音樂與美感融入生活中；反觀當時台灣古典樂壇的大環境，打擊樂因為較少人學習，居於相對來說比較邊緣的位置。
有鑑於此，朱宗慶下定決心要把打擊樂的美帶回台灣。
從維也納回國前，朱宗慶受到當時正在籌備國立藝術學院（現國立台北藝術大學）音樂系馬水龍主任邀請，回台教書、規劃課程， 首開先例地將打擊樂納入正統科班的音樂教學體系中。他不遺餘力將自己最愛的打擊樂介紹給國人，為了教學甚至自己開貨車、載著樂器全台跑透透。
努力許久後，32歲那年，朱宗慶創立了朱宗慶打擊樂團，更成為台灣第一支職業打擊樂團。成軍初期，團隊馬不停蹄地在台灣各地積極演出，用一場場滂薄精彩的演出，希望讓打擊樂從冷門逐漸轉為熱門。
樂團成立至今37週年，始終保持著專業與熱忱，每年都為觀眾帶來耳目一新的大製作演出，在傳承經典時不忘加入全新創意，除了學習京劇鑼鼓、南北管等傳統技藝之外，也會委託國內外創作現代樂曲，不停推陳出新。
朱宗慶打擊樂團成立時的核心精神：專業、團隊、熱情、紀律。
除了朱宗慶打擊樂團之外，朱宗慶也陸續創辦財團法人擊樂文教基金會、朱宗慶打擊樂教學系統，引進親民又活潑的教學方式，希望能更多地將打擊樂融入一般民眾的日常；同時，透過校園巡迴挖掘明日之星、創設「躍動打擊樂團」，和成立由朱宗慶打擊樂團成員及專任講師指導的「傑優青少年打擊樂團」等。
藝術結合生活，拉近音樂與民眾的距離
2001年，朱宗慶接任國立中正文化中心（兩廳院）主任，大力推動台灣首例的行政法人機構，並擔任改制後的首任藝術總監。
為了好好經營兩廳院，他活到老學到老，不但報考了台大高階公共管理碩士學位（EMBA），還將兩廳院改造成全民共享、寓教於樂的藝術生活園區；2017年至2022年，朱宗慶亦擔任國家表演藝術中心董事長，推動落實專業治理。
隨著時代進步，科技日新月異，表演形式、觀眾的喜好都改變許多，但朱宗慶心中對於表演藝術的熱忱與關懷未曾改變，始終全力以赴地在各個要職上提升台灣的藝術力。
朱宗慶說：「很慶幸選擇了所愛的音樂，這是我一生的志業，它讓我追求理想、結交朋友。藝術文化對社會、對每個人都是有益的，我會一直做到不能呼吸的那天。」
走過四十載，朱宗慶為了熱愛的打擊樂事業拼盡全力，除了帶領朱宗慶打擊樂團成為國內外首屈一指的專業打擊樂團，也透過獨創的教學系統和許多組織培養許多音樂人才。
更重要的是，讓打擊樂從以前的邊緣冷門，成為世界打擊樂重鎮，更成為一般民眾的休閒好選擇，使得許多人能盡情領略音樂世界的美好與感動。
演出資訊
- 2023第十一屆台灣國際打擊樂節
- 演出時間：2023/5/19 (五) ～ 2023/6/6 (二)
- 購票連結請點此
參考資料
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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