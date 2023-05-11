1945年5月8日納粹投降，對德國來說是「戰敗日」還是「勝利日」？
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1945年5月8日德國無條件投降，標誌著歐洲第二次世界大戰的結束。對許多國家民眾來說，這一天是紀念勝利的日子。但德國人對這個日子心情糾結複雜。
文：Marcel Fürstenau
1945年5月8日，時任美國總統哈利・杜魯門（Harry S. Truman）發表廣播聲明：「現在整個歐洲上空飄揚著自由的旗幟」。杜魯門還說，世界從此從獨裁者希特勒（Adolf Hitler）的手中解放出來了。
雖然戰後的聯邦德國開始走上了自由民主之路，但是在此後數十年的歷史討論中，有一個問題難解：德國在1945年5月8日是否真正得到了解放？或者對於德國人來說，這一天更意味著德國的戰敗和德意志精神與目標的壽終正寢。
東西有別
第二次世界大戰讓德國遭到徹底摧毀。二戰奪去了超過900萬德國人的生命，其中300多萬是平民。1200萬人被迫離開家園。600萬生活在歐洲的猶太人慘遭殺害，成為德國無法洗刷的恥辱。德國失掉了東部部分國土，被分成東西兩部分。
即便如此，在戰後初期，絕大多數德國人不會想到把5月8日當作解放的日子來慶祝。1949年5月8日，不久後出任西德聯邦總統的自民黨人豪斯（Theodor Heuss）這樣形容自己的感受：「從根本上說，1945年5月8日對我們每一個人來說都是最具悲劇性、最充滿疑問的一個歷史悖論。因為我們在這一天被解脫，同時也被毀滅。」
與此同時，東德政權則把蘇聯的反法西斯「神話」照搬了過來。在統一社會黨民（SED）領導人烏布利希（Walter Ulbricht）任內，5月8日逐步成為民主德國的「解放日」。在冷戰時期的官方敘事中，蘇聯是解放者，而東德則是崇尚和平、民主的「反法西斯」陣營的一份子。就德國社會對納粹罪行負有怎樣的責任，東德官方沒有作系統性的反思，彷彿這於己無關。
1975年，西德聯邦總統謝爾（Walter Scheel）在5月8日紀念終戰30週年的演講中說：「我們被從一個可怕的枷鎖中，從戰爭、謀殺、奴役和野蠻中被解放。」不過他提醒人們：「但我們不能忘記，這一解放來自外部，而我們德國人卻無力自己擺脫枷鎖。」
說出「解放」不容易
又過了十年，1985年，時任聯邦總統魏查克（Richard von Weizsäcker）在同樣的場合發表了意義深遠的講話。他在聯邦議會的演講中確信無疑地說，對德國人來說，「1945年5月8日是解放的日子」，這位德國總統說，「它將我們所有的人從蔑視人性的國家社會主義暴力制度中解放了出來。」同一年，德國總理柯爾（Helmut Kohl）也先後兩次在公開發言中將這個日子稱為「解放之日」。
魏查克的講話普遍被認為在這一歷史話題的討論中具有指標意義。魏查克還認為，雖然1945年5月8日已漸漸被作為解放之日來看待，但它對德國人來說仍非一個值得慶祝的日子。因為不能忘記，戰敗和毀滅的悲劇是德國人自己造成的。「我們不可能把1945年5月8日同1933年1月30日分割開來。」（1933年1月30日希特勒被任命為帝國總理）
在這番講話的十年後，哲學家赫爾曼・呂貝（Hermann Lübbe）也說，在這一天，德國人最好是少張揚為妙。他說，雖然現在德國和當初的戰勝國中的若干國家，逐步結成了夥伴關係或是成了歐洲共同體中的夥伴，並且這讓德國人在這一天也感受到慶祝的衝動，但是人們在英國是慶祝二戰的勝利，即戰勝德國，荷蘭則是紀念從德國暴政中得以解放。
歷史沒有「零點」
柏林自由大學的歷史學家魏培曼（Wolfgang Wippermann）說，所有的國家都一致認同這一天的巨大意義。「在1945年5月8日開始了一個新的時代，同時也結束了一個非常可怕的法西斯時代。」但魏培曼強調，對德國人來說，它並不意味「零點」。許多第三帝國的精英人物的仕途在戰後並未受到影響。比如說1945年後德國外交部的一些工作人員，在1945年之前是國家社會主義黨即納粹黨員。這位歷史學家還說：「認為1945年5月8日這一天歷史的結束，而我們也相對地獲得了新生，這不過是個幻想。」
1989年11月柏林牆倒塌後，東西兩個德國才就終戰日的意義達成了共識。東德第一位，也是最後一位民選總理洛塔・德梅齊埃（Lothar de Maizière）在1990年5月8日的一次紀念活動上說，這個日子「給德國的戰後歷史投下了長長的陰影」，也反映了德國人「沒有了悲痛的能力」。他說，人們應該做的是「誠實、不掩飾地面對這段歷史，接受它帶來的教訓和警示。」
這番話，讓人想起魏查克1985年說的另一句話：「在5月8日這一天，讓我們睜大眼睛，坦然直視真相。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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