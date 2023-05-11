綠營曝光「關鍵郵件」想打臉郭卻搞到自爆，我們來一一揭穿蔡政府的謊言

文：張禹宣

民進黨真的急了。到底誰擋疫苗的羅生門，隨著關鍵郵件曝光，從親綠媒體到側翼開始一窩蜂帶風向「早知BNT不賣，還甩鍋政府」的愚民誤導，把全民都當傻子。事實上是自己玩火自焚，拿出郵件想打臉人卻搞到自爆，蔡政府的謊言一個一個來揭穿。

謊言一：「早知BNT不賣，還甩鍋政府」

側翼網軍聲稱，該郵件早清楚指出只賣政府，說這叫甩鍋？各位鄉親好朋友請不要讓自己的智商被侮辱，真正的時序是如下：

2021年5月——鴻海慈濟提出買疫苗需求，政府：拿出八大文件

最關鍵就在於這當中的八大文件，就包含「原廠授權書」。原廠授權書真正的意義是合約採購當中的「附件」，但想要談成合約的條件很清楚，必須要擁有「政府授權書」。換言之陳時中從頭到尾都在技術性杯葛，變成雞生蛋蛋生雞的悖論。

2021年6月18日——政府終於願意授權

講白了，有政府授權書才能代表政府，才能跟BNT打合約拿到原廠授權書，行政院在2021年6月18日的新聞稿也完全證實此事，這一拖就是一個月的時間，在這之前陳時中卻要求有原廠授權書，才給政府授權書，完全鬼打牆。側翼網軍的護航再度證明，根本不是不賣給民間，就是政府不給授權才不能採購，擋疫苗的就是蔡政府。

謊言二：「是上海復星，是中共在害台灣人」

民進黨帶的另一個風向，是聲稱從頭到尾都是中共阻擋，他們在危害台灣人性命，結果同樣被自己揭露的信件打臉。BNT原廠在2021年6月16日的回函清楚寫到，早就有跟台灣政府洽談過，但最後卡在堅持須宣稱「『獨立』的台灣政府（INDEPENDENT Government of Taiwan）」所簽署，這才遭到上海復星拒絕，無疾而終。

換言之，從頭到尾都是民進黨想在文件裡搞台獨，不惜犧牲台灣人的健康與生命，我就問INDEPENDENT Government of Taiwan到底是什麼鬼國家？可笑的是什麼，後續簽約成功所使用的名義，正是Republic of China (Taiwan)，中華民國（台灣）。

所以信件中，才會有請用你的政治影響力去說服大小姐，而在之前還有另一個時間序，疫苗採購最早的時間點落在哪裡？竟然是2020年的8月。衛福部自己提出的時間序，清楚證明BNT早就在2020年8月表態願意提供原廠直送的疫苗，後續還提供相關報告，並且在2020年12月到2021年1月期間完成保密協定與簽約，結果呢？

最後在1月8日到15日期間，我方基於「抗中心態」，企圖繞過上海復星直接向原廠採購，違背相關商業規則才遭到取消。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

陳時中在2021年2月17日時受訪也證實此事，陳時中聲稱，其實本已快簽約、連新聞稿都寫了，「但有人不希望台灣太高興」，結果硬生生被攔截了。甚至聲稱「推測可能是上海復星要保護商業利益」，事實上就是抗中情結作祟刻意想違規繞過，上海復星賺錢歡迎都來不及，甚至連中華民國（台灣）都完全沒意見。

而所謂台灣獨立政府的問題，則是落在第二次嘗試採購，也就是郭台銘5月介入的時刻，當時恰巧有什麼產品要問世，大家心裡很清楚。衛福部也從原先的想繞道買BNT，變成不希望BNT引進，這才有了所謂的台灣獨立政府登場的時機，表面上沒意見，卻刻意去使用絕對不可能被上海復星所接受的台獨字眼，藉以技術性杯葛。

衛福部只敢公布片面的文字與合約，不敢公布全數往來的書信，貓膩就在這。

謊言三：2021年確診死亡數只有843人

根據官方公布的數字，2021年確診的死亡人僅僅843人，但衛福部沒告訴你的是，對比2020年的死亡數173156人，2021年爆增到183732人，就算扣除掉人口老化，超額死亡也高達5308人。

作者製作提供

從月份當中來看，即便2021年是暖冬，但從疫情爆發的5月開始，同期的月份每個月的死亡人數都多出2020年500到2700以上不等的人數。就算扣除掉癌症等慢性疾病的醫療資源排擠，也遠遠解釋不了這麼多人，死得不明不白。

不管是台大教授薛承泰、詹長權都曾提出示警，作家張文隆也整理過數字，疫情期間兩年多來，扣掉確診死亡人數台灣還平白無故，超額死亡了27726人。當中，到底有多少人是因為延遲打到疫苗，最後導致不幸喪命的黑數，通通都要算在蔡政府頭上。

本文經張禹宣授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航