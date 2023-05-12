我是波蘭人？東歐人？還是世界人？波蘭歷史留給新世代的身分認同課題
我們想讓你知道的是
烏俄戰爭爆發後，出現大量難民湧入波蘭，波蘭也因強力支持烏克蘭的態度受到國際注目與讚揚。波蘭與臺灣在歷史上都是被列強欺侮的國家，並在艱難的處境中發展出各自堅韌的獨特性。台灣與波蘭，對「我是誰？我從哪裡來？」這個問題的回答，有什麼不同？
文：賴樂恩
波蘭的靈魂是無法摧毀的，她會像礁石般再次昇起，或許一時會被浪潮掩蓋，但礁石依然為礁石，屹立不倒。——Whiston Churchill
本文透過與十代、二十代、三十代的波蘭新世代對談，邀請您一同深入了解他們如何在歷史的長河之中形塑自己的國族認同。
記得我們來自何方
大學新鮮人Dominika正值青春洋溢的19歲，來自波蘭北部的西波美拉尼亞省。Dominika稱自己是『東歐人』，並解釋：「這份認同不全然因地理位置，更是情感上的，超越地圖上的疆界。」
「我們和所謂的中歐國家及西歐國家有不同的思維與生活模式，即使波蘭是歐盟的一員，我們仍記得自己的根源，並與斯拉夫民族有著手足之情。」
Dominika指出，一些歐陸國家並沒有這樣的記憶——書籍被焚燒、文化被摧毀、高等教育人士被送進集中營或殺害、學校裡禁止教學使用波蘭語——這段複雜的歷史讓她自覺與國家的根源更加緊密。「與世代傳承的創傷有關，如果我們不封閉起來保護自己，人民不將彼此視作一個整體，那麼祖先所經歷的夢魘定會重演。同時，或許這也是為什麼我們的社群較為封閉。」
時代悲劇發生在我家
「我知道不是所有年輕人都與我同感，但至少在我的家庭裡，世代的創傷存在，它就坐在我們每日的餐桌上。」
「我的曾曾祖父曾成功逃離集中營。」Dominika的曾曾祖父是一位村莊裡的數學老師，受過教育的他被視作對納粹的潛在威脅，因此被送入集中營。他抓緊集中營電力短缺的空檔，帶上朋友翻過圍欄，其中一人在過程中慘遭槍殺。「這是家族裡代代相傳的故事，細節早已模糊。但對於這種即將來臨的厄運，我仍深深恐懼。與之相仿的記憶也是許多波蘭家庭共有的。」
談及二戰歷史，她有些藏在心底許久無處發聲的話：「我們也是受害者，卻少有人談論波蘭人的遭遇。」她解釋，戰後大多數的焦點集中於猶太族裔受迫害的歷史，然而無數的波蘭人也死於二戰，首都華沙遭到轟炸，「我們失去了家園和文化，並永遠無法真正回復到戰前的模樣。」
我的根本有獨一無二的美
「波蘭並不是一個高速發展的國家。世界上大多的地方都受美國文化影響，我明白這是一個現代化的世界，我尊重此並與之和平共處。但在關係緊密的社群中長大，在森林裡採漿果和蘑菇、在海邊撿貝殼……我不願將這段記憶與任何值錢的東西交換，更無法想像自己在世上其他地方成長。」
打開回憶寶盒的Dominika很是沈醉，並自豪道：「我們如何自給自足，將人與人串連起來，並發掘周圍環境的美，對我來說，這是波蘭獨一無二的珍寶。」
與主流背道而馳的信仰
「我是一個很壞的樣本。」Piotr笑著說：「主流大眾和我的想法天差地遠。」
據他所知，波蘭國內大多數的人民強烈認同自己是波蘭人。「波蘭在歷史上受到的侵害，使許多人至今感覺被掠奪，尤其是年紀在我這一代以上的人們，許多與我同輩的人們也常有這種情緒。」
今年33歲的Piotr說：「我的思維和年輕的波蘭一代比較相近。」他解釋，年輕一輩的波蘭人與國家並沒有如此強烈的連結，他們受過教育、學習英語、旅遊各國而看見出生地以外的世界。
Piotr遙想高中時期，他離開老家求學，遇見形形色色的人們，結識了許多能接受新思想的朋友。至今他仍記得有一檔電視節目就叫『Europe Could Be Like（歐洲原來可以是這樣）』，彼時距離波蘭脫離共產主義的陰霾並沒有太久，社會期待追上西方經濟發展，波蘭也於2004年加入歐盟。外在環境的改變讓Piotr重新檢視自己的政治傾向，也提醒自己保持開闊的心胸。
我是世界公民，不是國家的公民
「我覺得自己是世界的公民。」他坦言從未強烈地認同自己為波蘭人。現職為遠端軟體工程師的他，因工作不受地理疆界限制，擁有非常豐富的旅遊經驗，更曾暫居於泰國一段時間。
「當我遇見新朋友時，我從來不會問『你是哪裡人？』，對我來說這並不重要。我喜歡與擁有各種文化背景的朋友們相處，旅遊時也不會刻意與其他波蘭人結伴。」
Piotr直率地說：「與來自其他文化的人們相處時，我感覺更能做自己。我並不是很在意波蘭人這樣的身份。」
「國籍是一個人與生俱來的，而非一個人真正需要引以為傲的東西。」他也公平地表示，「如果有辦法選擇在世上的哪個角落出生，我還是會選擇波蘭。我在有五個孩子的農場家庭長大，離所謂的富裕人家非常遙遠，但波蘭的社會體系供我們免費上大學，後來我又申請了獎學金，透過教育有能力自給自足，一直到現在都不再需要依賴家裡。我不曉得若出生在其他國家，是否會有相同的機會。」
重擔刻在我們的思想上
目前26歲、正準備攻讀博士的Kalina，大學主修電影研究。她的父親熱愛歷史，家人茶餘飯後的對談常圍繞與國族歷史相關的話題。
「說到波蘭人的國族認同，或許波蘭人是悲劇的、悲壯的。」她開起玩笑自嘲：「位處俄國和德國之間，以歷史的教訓來看，這真是你所能居住的最糟的地方。」
Kalina曾修習一堂關於波蘭文學的課，談論的是五百多年前的著作，「當時候的文學就已開始塑造一種印象——波蘭承受了太多歷史的苦難，波蘭人肩負著龐大無比的重擔——我想，這樣的印象仍存在於當代波蘭人的思想裡。」
銘記歷史，靠近真相
二十世紀初，波蘭曾重獲短暫的自由，然而二戰接著爆發、共產主義政權當頭，她說：「歷史是不斷重複的，自由離開的太快，苦難再度降臨，如是反覆。」人們起義反抗爭取自由的年代其實沒有想像中的久，當時的人們如今白髮蒼蒼，卻一直銘記那段真實發生的歷史。
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會