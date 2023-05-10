巴基斯坦前總理被捕引發全國抗議，官方封鎖網路、關閉私校恐陷入無政府狀態
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隨著政府未能與國際貨幣基金組織達成協議，重啟自去年停滯的65億美元貸款計劃，伊姆蘭汗在國內的聲望持續提升，也為政府與軍方帶來了壓力。伊姆蘭汗的發言人哈桑表示：「巴基斯坦正面臨許多危機。從經濟危機到政治危機，還有生活成本失控的危機，因此這波抗議將是民眾向政府宣洩的管道，我擔心會發生更多的暴力事件。」
結合《CNN》與《BBC》報導，巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）於5月9日，因涉嫌貪腐罪遭巴基斯坦反貪腐部隊逮捕，並被拘留在法院，引發其支持者不滿及全國大規模暴動。抗議群眾於過程中與警察發生衝突，至少有43人被逮捕，包含6名警察在內的10人受傷，另有1人死亡。伊姆蘭汗預計於5月10日出庭受審。
誰是伊姆蘭汗？
伊姆蘭汗於2018年至2022年間擔任巴基斯坦總理，許多分析人士認為，伊姆蘭汗在2018年選舉中獲勝，是受了巴基斯坦軍方的幫助。巴基斯坦軍隊在政治中發揮著重要作用，有時在軍事政變中奪權，有時在幕後主導政治走向。
然而，伊姆蘭汗在上任後逐漸與巴基斯坦軍隊不和，最終在2022年4月，被國會以不信任投票罷免總理職位。在這之後，他成為巴基斯坦反對派領袖，及對政府和軍隊最直言不諱的批評者之一，也開始積極為將在今（2023）年下旬舉行的國會大選做準備。此外，伊姆蘭汗也領導了一個反對現任總理謝里夫（Shehbaz Sharif）的政治運動，造成巴基斯坦國內動盪。
巴國政府在去（2022）年10月將伊姆蘭汗褫奪公權，對他提起數件貪腐訴訟，並多次試圖逮捕伊姆蘭汗。今年3月，巴基斯坦警方與準軍事部隊企圖逮捕伊姆蘭汗，但遭到數百名伊姆蘭汗的支持者抵抗，進而演變成暴力事件，警察被迫中止行動。2022年11月，伊姆蘭汗在一次集會上遭到槍擊，其政黨巴基斯坦正義運動黨（PTI）指控政府想將他暗殺。
隨著政府未能與國際貨幣基金組織達成協議，重啟自去年11月以來停滯的65億美元貸款計劃，伊姆蘭汗在國內的聲望持續提升，導致去年巴基斯坦正義運動黨在地方選舉中，贏下了該國人口最多的旁遮普省，也為政府與軍方帶來了壓力。
華府智庫威爾遜中心巴基斯坦研究員薩賈德（Syed Baqir Sajjad）即表示：「生活成本提升，給軍方帶來了更大的壓力，在去年伊姆蘭汗被罷免之後，軍方面對的壓力達到前所未有的程度。」
針對此次事件，伊姆蘭汗否認自己有犯下任何罪行，並表示，政府逮捕他的決定是出自政治動機。他也在被捕前，發布影片向民眾喊話：「我因不正確的指控而被拘留，屬於你們的時候到了，每一個人都需要為你們的權利而戰。」
巴基斯坦恐陷入無政府狀態
伊姆蘭汗被逮捕後，巴基斯坦正義運動黨呼籲民眾進行抗議，引發拉合爾（Lahore）、喀拉蚩（Karachi）和白沙瓦（Peshawar）及奎達（Quetta）等多個城市發生警民衝突。在首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）街頭，數百名抗議者封鎖了進出城市的主要道路，民眾拆除路牌，點燃火焰並投擲石塊。
抗議者向《BBC》表示，他們對伊姆蘭汗的逮捕感到憤怒。一名抗議者羅伊達（Farida Roedad）指出：「逮捕事件是促使我們抗議的最後一根稻草。」他怒指：「就讓國家混亂、進入無政府狀態吧，如果沒有伊姆蘭汗，巴基斯坦就什麼都沒有了。沒有人可以掌管。」
隨後，巴基斯坦政府封鎖了巴國網路，試圖平息混亂，使巴基斯坦2.7億人口無法查看Twitter、Facebook和YouTube。巴基斯坦私立學校協會表示，從5月10日起，全國各地的私立學校都被勒令關閉。
伊姆蘭汗的發言人哈桑（Raoof Hasan）認為，情況會持續惡化至出現「最壞情況」，逮捕可能會使該國「陷入混亂和無政府狀態」。
他表示：「巴基斯坦正面臨許多危機。從經濟危機到政治危機，還有生活成本失控的危機，因此這波抗議將是民眾向政府宣洩的管道，我擔心會發生更多的暴力事件。」
薩賈德指出，政治兩極化和經濟危機，使巴基斯坦處於「危機時刻」，現在的局勢有可能為巴基斯坦帶來永久性的傷害。他補充：「巴基斯坦未來的發展軌跡，將取決於其領導人對當前危機的處理，以及他們能否找到安撫人民不滿，和恢復穩定社會秩序的方法。」
新聞來源
- Imran Khan: Mass protests across Pakistan after ex-PM arrest（BBC）
- Pakistan on edge as Imran Khan’s supporters face off against powerful military（CNN）
- Call to 'shut down' Pakistan as ex-PM Imran Khan 'dragged out' for arrest（ITV News）
延伸閱讀
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。