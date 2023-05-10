巴基斯坦前總理被捕引發全國抗議，官方封鎖網路、關閉私校恐陷入無政府狀態

結合《CNN》與《BBC》報導，巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）於5月9日，因涉嫌貪腐罪遭巴基斯坦反貪腐部隊逮捕，並被拘留在法院，引發其支持者不滿及全國大規模暴動。抗議群眾於過程中與警察發生衝突，至少有43人被逮捕，包含6名警察在內的10人受傷，另有1人死亡。伊姆蘭汗預計於5月10日出庭受審。

誰是伊姆蘭汗？

伊姆蘭汗於2018年至2022年間擔任巴基斯坦總理，許多分析人士認為，伊姆蘭汗在2018年選舉中獲勝，是受了巴基斯坦軍方的幫助。巴基斯坦軍隊在政治中發揮著重要作用，有時在軍事政變中奪權，有時在幕後主導政治走向。

然而，伊姆蘭汗在上任後逐漸與巴基斯坦軍隊不和，最終在2022年4月，被國會以不信任投票罷免總理職位。在這之後，他成為巴基斯坦反對派領袖，及對政府和軍隊最直言不諱的批評者之一，也開始積極為將在今（2023）年下旬舉行的國會大選做準備。此外，伊姆蘭汗也領導了一個反對現任總理謝里夫（Shehbaz Sharif）的政治運動，造成巴基斯坦國內動盪。

巴國政府在去（2022）年10月將伊姆蘭汗褫奪公權，對他提起數件貪腐訴訟，並多次試圖逮捕伊姆蘭汗。今年3月，巴基斯坦警方與準軍事部隊企圖逮捕伊姆蘭汗，但遭到數百名伊姆蘭汗的支持者抵抗，進而演變成暴力事件，警察被迫中止行動。2022年11月，伊姆蘭汗在一次集會上遭到槍擊，其政黨巴基斯坦正義運動黨（PTI）指控政府想將他暗殺。

隨著政府未能與國際貨幣基金組織達成協議，重啟自去年11月以來停滯的65億美元貸款計劃，伊姆蘭汗在國內的聲望持續提升，導致去年巴基斯坦正義運動黨在地方選舉中，贏下了該國人口最多的旁遮普省，也為政府與軍方帶來了壓力。

華府智庫威爾遜中心巴基斯坦研究員薩賈德（Syed Baqir Sajjad）即表示：「生活成本提升，給軍方帶來了更大的壓力，在去年伊姆蘭汗被罷免之後，軍方面對的壓力達到前所未有的程度。」

針對此次事件，伊姆蘭汗否認自己有犯下任何罪行，並表示，政府逮捕他的決定是出自政治動機。他也在被捕前，發布影片向民眾喊話：「我 因不正確的指控而被拘留，屬於你們的時候到了，每一個人都需要為你們的權利而戰。」

巴基斯坦恐陷入無政府狀態

伊姆蘭汗被逮捕後，巴基斯坦正義運動黨呼籲民眾進行抗議，引發拉合爾（Lahore）、喀拉蚩（Karachi）和白沙瓦（Peshawar）及奎達（Quetta）等多個城市發生警民衝突。在首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）街頭，數百名抗議者封鎖了進出城市的主要道路，民眾拆除路牌，點燃火焰並投擲石塊。

抗議者向《BBC》表示，他們對伊姆蘭汗的逮捕感到憤怒。一名抗議者羅伊達（Farida Roedad）指出：「逮捕事件是促使我們抗議的最後一根稻草。」他怒指：「就讓國家混亂、進入無政府狀態吧，如果沒有伊姆蘭汗，巴基斯坦就什麼都沒有了。沒有人可以掌管。」

巴基斯坦民眾抗議畫面｜Photo Credit: GettyImages

隨後，巴基斯坦政府封鎖了巴國網路，試圖平息混亂，使巴基斯坦2.7億人口無法查看Twitter、Facebook和YouTube。巴基斯坦私立學校協會表示，從5月10日起，全國各地的私立學校都被勒令關閉。

伊姆蘭汗的發言人哈桑（Raoof Hasan）認為，情況會持續惡化至出現「最壞情況」，逮捕可能會使該國「陷入混亂和無政府狀態」。

他表示：「巴基斯坦正面臨許多危機。從經濟危機到政治危機，還有生活成本失控的危機，因此這波抗議將是民眾向政府宣洩的管道，我擔心會發生更多的暴力事件。」

薩賈德指出，政治兩極化和經濟危機，使巴基斯坦處於「危機時刻」，現在的局勢有可能為巴基斯坦帶來永久性的傷害。他補充：「巴基斯坦未來的發展軌跡，將取決於其領導人對當前危機的處理，以及他們能否找到安撫人民不滿，和恢復穩定社會秩序的方法。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺