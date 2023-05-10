韓國公布《十年晶片制霸藍圖》加碼投資半導體，業內人士：兩國產業同質性高，台灣須步步為營
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韓國的《十年晶片制霸藍圖》，這個畫涉及先進記憶體技術包括FeRAM、MRAM、PCM等。而韓國預計於未來10年制定，在AI、6G、電力和汽車領域的晶片設計原創技術，以及奈米晶片和先進封裝的原創技術目標。
全球景氣下滑，韓國逆勢加碼投資半導體產業，近日公布《十年晶片制霸藍圖》，針對記憶體、邏輯晶片以及先進封裝進行投資，此外，還涉及到下一代晶片研發，擴大培養人才、基礎設施等領域。業內人士強調，台灣跟韓國產業同質性較高，必須密切注意韓國動向。
韓國公布首份《十年晶片制霸藍圖》
根據外媒《THE INVESTOR》報導指出，韓國政府公布首份《十年晶片制霸藍圖》，目的是挽救韓國晶片製造業。藍圖中概述了下一代記憶體、邏輯晶片以及先進封裝3個領域的技術進步目標。
主責的晶片製造的韓國工信部發出聲明，將支持半導體業生產更快、更節能及更高容量的晶片，以保持產業在全球主導地位，並使其在先進邏輯晶片領域獲得競爭優勢。
它們詳細闡述韓國於今（2023）年4月初公布的晶片戰略細節，韓國計畫將投資5635億韓元用於晶片行業的研發，來支持培養人才、基礎設施和技術發展。
這個計畫涉及先進記憶體技術包括FeRAM、MRAM、PCM等。而韓國預計於未來10年制定，在AI、6G、電力和汽車領域的晶片設計原創技術，以及先進晶片和先進封裝的原創技術目標。
台灣要特別注意韓國動向
事實上，台灣和韓國都是世界上最重要的晶片製造國家。
半導體業內人士向我們解釋，台灣和韓國的晶片產業有相似的發展歷程，數十年前都是在政府的大力支持下逐步發展起來，並逐漸有各自的優勢，例如：台灣的台積電（TSMC）在先進製程技術方面，具有領先優勢，而韓國的三星（Samsung）則在記憶體方面佔據地位。
業內人士強調，雖然台灣和韓國在晶片製造領域都有自己的優勢和專長，但台韓也存在競爭關係，那就是晶片製造領域。以台積電和三星來說，它們都是全球重要的晶片製造商。
這意味著，台韓在市場佔有率和技術水平上都是競爭對手，近年來美中對抗加劇，地緣政治大過商業聯盟，全球都擴大對於關鍵晶片產業的投資，這也包含韓國。
業內人士強調，本次韓國政府公布首份《十年晶片制霸藍圖》，台灣需要特別關注，因為兩國產業重疊性高，台灣的半導體產業必須步步為營。
不過值得注意的是，台韓之間的競爭關係，也有可能因為美中對抗而有微妙變化。根據研究調查單位集邦科技（TrendForce）研究報告顯示，美國近年陸續祭出的出口禁令、《晶片法案》等，使得供應鏈去中國化影響程度加劇。
以晶片製造的供應端來看，回溯當時的出口禁令，雖以先進的製程設備管制為主，但隨著日本、荷蘭陸續宣布將加入制裁行列，恐導致成熟製程晶片也受到影響，美國對中國箝制擴大，積極拉攏台韓。
再加上本次《晶片法案》限制，意即中國系晶圓代工業者、跨國晶片製造業者在中國的擴產計劃，不論是先進或成熟製程皆可能受到程度不等的抑制，未來台韓美中等4國如何在晶片製造領域合縱連橫值得關鍵。
全球晶片業者先撐過不景氣
不過，業內人士也指出，近來全球景氣走下坡，晶片製造產業也受到影響，無論是哪一個國家、公司都必須先撐過這一個逆風期，例如美國半導體巨擘英特爾（Intel）面臨裁員風波。
根據英特爾公告顯示，為了因應充滿挑戰的整體經濟環境，最近將專注於降低成本並提高效率，而其中一種就是先裁撤公司部分業務與特定部門員工。
英特爾正面臨需求急遽下滑困境，包括電腦與數據中心晶片在內的銷售過去半年來暴跌38%。這是該公司今年首季淨損27.6億美元，創下該公司史上最大季度虧損。
此外，該公司警告本季可能持續損失。與此同時，英特爾也必須在設計、製造等各領域，面對台積電、超微（AMD）與輝達（NVIDA）等勁敵的激烈競爭。
最後，儘管英特爾證實了裁員傳聞為真，但該公司並未詳述受影響部門為何，員工人數多少以及預算目標縮減幅度。不過，該公司表示將持續投資核心領域，包括美國晶片製造業務在內。預料這股不景氣，也將影響全球的半導體業者。
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核稿編輯：翁世航
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。