2023/05/10,
商業

韓國公布《十年晶片制霸藍圖》加碼投資半導體，業內人士：兩國產業同質性高，台灣須步步為營

韓國公布《十年晶片制霸藍圖》加碼投資半導體，業內人士：兩國產業同質性高，台灣須步步為營
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我們想讓你知道的是

韓國的《十年晶片制霸藍圖》，這個畫涉及先進記憶體技術包括FeRAM、MRAM、PCM等。而韓國預計於未來10年制定，在AI、6G、電力和汽車領域的晶片設計原創技術，以及奈米晶片和先進封裝的原創技術目標。

全球景氣下滑，韓國逆勢加碼投資半導體產業，近日公布《十年晶片制霸藍圖》，針對記憶體、邏輯晶片以及先進封裝進行投資，此外，還涉及到下一代晶片研發，擴大培養人才、基礎設施等領域。業內人士強調，台灣跟韓國產業同質性較高，必須密切注意韓國動向。

韓國公布首份《十年晶片制霸藍圖》

根據外媒《THE INVESTOR》報導指出，韓國政府公布首份《十年晶片制霸藍圖》，目的是挽救韓國晶片製造業。藍圖中概述了下一代記憶體、邏輯晶片以及先進封裝3個領域的技術進步目標。

主責的晶片製造的韓國工信部發出聲明，將支持半導體業生產更快、更節能及更高容量的晶片，以保持產業在全球主導地位，並使其在先進邏輯晶片領域獲得競爭優勢。

它們詳細闡述韓國於今（2023）年4月初公布的晶片戰略細節，韓國計畫將投資5635億韓元用於晶片行業的研發，來支持培養人才、基礎設施和技術發展。

這個計畫涉及先進記憶體技術包括FeRAM、MRAM、PCM等。而韓國預計於未來10年制定，在AI、6G、電力和汽車領域的晶片設計原創技術，以及先進晶片和先進封裝的原創技術目標。

台灣要特別注意韓國動向

事實上，台灣和韓國都是世界上最重要的晶片製造國家。

半導體業內人士向我們解釋，台灣和韓國的晶片產業有相似的發展歷程，數十年前都是在政府的大力支持下逐步發展起來，並逐漸有各自的優勢，例如：台灣的台積電（TSMC）在先進製程技術方面，具有領先優勢，而韓國的三星（Samsung）則在記憶體方面佔據地位。

業內人士強調，雖然台灣和韓國在晶片製造領域都有自己的優勢和專長，但台韓也存在競爭關係，那就是晶片製造領域。以台積電和三星來說，它們都是全球重要的晶片製造商。

這意味著，台韓在市場佔有率和技術水平上都是競爭對手，近年來美中對抗加劇，地緣政治大過商業聯盟，全球都擴大對於關鍵晶片產業的投資，這也包含韓國。

業內人士強調，本次韓國政府公布首份《十年晶片制霸藍圖》，台灣需要特別關注，因為兩國產業重疊性高，台灣的半導體產業必須步步為營。

不過值得注意的是，台韓之間的競爭關係，也有可能因為美中對抗而有微妙變化。根據研究調查單位集邦科技（TrendForce）研究報告顯示，美國近年陸續祭出的出口禁令、《晶片法案》等，使得供應鏈去中國化影響程度加劇。

以晶片製造的供應端來看，回溯當時的出口禁令，雖以先進的製程設備管制為主，但隨著日本、荷蘭陸續宣布將加入制裁行列，恐導致成熟製程晶片也受到影響，美國對中國箝制擴大，積極拉攏台韓。

再加上本次《晶片法案》限制，意即中國系晶圓代工業者、跨國晶片製造業者在中國的擴產計劃，不論是先進或成熟製程皆可能受到程度不等的抑制，未來台韓美中等4國如何在晶片製造領域合縱連橫值得關鍵。

全球晶片業者先撐過不景氣

不過，業內人士也指出，近來全球景氣走下坡，晶片製造產業也受到影響，無論是哪一個國家、公司都必須先撐過這一個逆風期，例如美國半導體巨擘英特爾（Intel）面臨裁員風波。

根據英特爾公告顯示，為了因應充滿挑戰的整體經濟環境，最近將專注於降低成本並提高效率，而其中一種就是先裁撤公司部分業務與特定部門員工。

英特爾正面臨需求急遽下滑困境，包括電腦與數據中心晶片在內的銷售過去半年來暴跌38%。這是該公司今年首季淨損27.6億美元，創下該公司史上最大季度虧損。

此外，該公司警告本季可能持續損失。與此同時，英特爾也必須在設計、製造等各領域，面對台積電、超微（AMD）與輝達（NVIDA）等勁敵的激烈競爭。

最後，儘管英特爾證實了裁員傳聞為真，但該公司並未詳述受影響部門為何，員工人數多少以及預算目標縮減幅度。不過，該公司表示將持續投資核心領域，包括美國晶片製造業務在內。預料這股不景氣，也將影響全球的半導體業者。

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核稿編輯：翁世航


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