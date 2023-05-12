高雄「演唱會經濟」風生水起，場館產業是門好生意嗎？讓我們從日本的巨蛋説起

最近高雄的大型場館接連舉辦了不少球賽跟演唱會，身邊的友人還專程搭高鐵再配合住宿，只為了能到南部展館參與表演。從動員力看館場產業，市場逐漸開始在台灣成型。

那這類的體育競技場館產業，到底獲利如何？

讓我們從日本市場說起

疫情除了讓日本餐飲產業受到衝擊外，另一個原本如日中天發展的日本體育競技場館產業，也因為容易被聯想到聚集，疫情期間讓原本要到訪體育競技場館的人卻步。

到訪人數少了多少人呢？從使用場館頻率最高的日本職業棒球來看，在疫情前的2019年，年平均到場觀眾數，首次超過每場三萬人次，但2020年因疫情影響，人數縮減成每場只有約6699人。連人氣最高的職棒都如此，其他場館的用戶，無論是球賽，競賽，或是演唱會，就更不用說了，很難吸引觀衆到場館，

一直到疫情前，其實日本場館的的動員規模，每年都持續在穩定的增加，人潮所帶動場館周邊包括入場券、零售、餐飲等，幾乎來到有史以來的新高。

撇開疫情的影響，體育競技場館產業，是否都是一門獲利不錯的寡占生意？雖然體育競技場館的經營數字很難在該場館的公開訊息中找到，但根據日本體育廳（政府機構）針對2014年日本著名10大體育競技場館做了一個損益調查，發現在這幾個大型的體育競技場館（客席大約是4萬到7萬的大型容納量），只有札幌巨蛋（札幌ドーム）在收入扣掉支出之後是呈現獲利的。

巧合的是，除了札幌巨蛋（札幌ドーム）有職業棒球隊在租用外，其餘的場館大部分是以職業足球為主的競技場館，而日本的職業足球在亞洲發展多年，已算紮根市場很深，如果日本這些大型職業球隊要支撐場館的獲利都不容易的話，那場館這個產業的經營技術門檻就非常高了。

場館的收入來源

説到場館獲利，那到底場館的收入來源有那幾樣？比較大的項目其實就下列兩樣，

1. 門票，租金收入

最核心的收入，應該就是門票以及租金收入了。如果場館是球團企業自己擁有的，那門票收入就可以直接進到持有場館球團企業的口袋。但要是場館跟球團企業分屬不同公司，球團企業在跟場館簽約後，球團支付給場館租金，對場館而已，類似房東出租不動產的概念。

那場館在這兩種收入模式下，場館分別可收到的金額大約為多少？先看場館為自己擁有時候的門票收入，這個金額跟隊伍的觀衆動員能力有關，從日本廣島隊的門票收入來看，疫情前的那幾年，整年的門票可收到大約在日幣60億（約13.6億）上下。

另外如果場館跟球隊屬於不同公司，場館收球隊的租金，一年可以收多少當然也跟場館的大小以及地點有關。以最近從札幌巨蛋搬家到自家新球場的日本火腿，他們過去一年大約就要支付給札幌巨蛋大約日幣26億（約5.9億台幣）的租金等相關費用。兩個金額差非常的多，看起來場館還是要能自己收門票，收入才能最大化。

2. 廣告授權收入

本來覺得，場館的廣告是否就是場館的媒體播放或是周邊看板的版面銷售而已，但場館居然還有一種有趣的廣告收入方法：命名權。

命名權簡單來説，就是把場館改成支付命名權費公司的名字。像是、日産スタジアム（横浜国際総合競技場）、MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島（広島市民球場）、福岡PayPayドーム（福岡ドーム）等，這些都是得到命名權後，改名的場館。

那場館在命名權這一塊可以收多少錢呢？看「日産スタジアム」的案例，日產自動車在2021年，再度用日幣6億（約1.36億台幣），把横浜国際総合競技場5年的命名權買下。買下之後，横浜国際総合競技就可以在未來的五年繼續稱為「日産スタジアム，日產競技場」。

個人覺得這個效果非常好，因為每年超過百萬人的到訪者，都一定會接觸到「日產」這個名詞，另外，可能還會以為這個競技場是日產蓋的（第一次看到還真的以為如此），改變了企業在社會貢獻上的觀感，企業形象一下子就提升了許多。難怪不少場館都會開發命名權的業務。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 日産所掛名的横浜国際総合競技場

用有室内天花板的札幌巨蛋場館來看。無論是租金一年可有20多億日幣進賬，或是上億規模的廣告費，收費其實不低，但是否也是因為場館的維持費用很高，所以才會有這樣巨額的定價呢？

根據札幌巨蛋公佈疫情前2018年的數字，經常收益（類似營業額）一年約日幣39億（約8.8億台幣，含租金收入，廣告費，其他等），但獲利也才日幣2億（約4500萬台幣），而且還是在札幌市政府有負擔部分札幌巨蛋的費用下，才有這個獲利水準。推估維持札幌巨蛋運作的營業費用一年也須日幣30多億，難怪札幌巨蛋這個房東要收那麽高的租金，來支付營業費用。

話説在札幌巨蛋這個高租金下，日本火腿後來選擇去蓋了自己的棒球場館，最近也風風光光的開幕了，因為是新球場，導入許多與過去不同的座位以及燈光螢幕，吸引了非常多的到訪者。但最近也傳出，距離車站太遠，球場的到場訪客開始下滑，產業界開始在懷疑這個展場是否可以獲利的討論。

場館在高維護費下，要如何穩住到訪客源，並且開發更多到訪動機，真的是個大學問，大人才玩得起的產業。

本文經商社男的外食迷宮授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航