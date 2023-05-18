《彼得處方》：只要記得「理性三問」的答案，就能夠幫助你找出真正的解決方案
我們想讓你知道的是
想要避免錯誤的升遷變成職場上每個人的噩夢，管理學大師勞倫斯．彼得告訴你：首先就要排除「升遷＝獎勵」這種想法，並且找出其他取代獎勵的方式。在本書中，大師提出66種辛辣又幽默的解法，無論是在基層單位勤懇做好本份的普通職員、負責上下聯繫和管理的中階主管，還是為企業掌舵的高階管理者，都能從中找到啟發。
文：勞倫斯．彼得（Dr. Laurence J. Peter）
彼得處方36
彼得處理法：運用理性決策過程
用理性三問，協助自己制定決策並檢視實踐過程。
在運用理性的過程中，你必須對自己提出理性三問，而且你的行動必須和答案一致。只要記得這三個問題的答案，就能夠幫助你找出真正的解決方案，除此之外，其他的一切都只能算是可以提高效率的輔助技巧。
理性三問
- 身在何處？
- 何去何從？
- 如何確認自己正朝著目標邁進？
「每個人都有頭腦清醒的時候。」
——史蒂文生（R. L. Stevenson）
1. 身在何處？
決策包括了決定做與決定不做。不論決定回大學完成學業、決定結婚、決定離婚、決定換工作、決定創業、決定退休或是做出商業上的決策，都必須針對你所處的時空，做出切合實際的評估。你不是無根之萍，你必須從你目前的處境出發。切實的評估現況，可以讓你知道該做出什麼改變，也可以做為日後評估進度時的依據。
「除了血淋淋的事實外，我們的生活，多沉淪於暗示與隱喻的迷醉之中。」
——懷海特（A. N. Whitehead）
2. 何去何從
當你認清自己的處境後，下一個合理的步驟就是確立目標，或者說是何去何從？如果你決定做出改變，那麼你預期完成改變後會是怎樣的景況？如果你決定要解決一個問題，解決方案該包含哪些細節？
當你描繪出目標的理想藍圖後，就可以著手研究達成目標所需的時間、金錢與精力，另外，還要仔細評估替代方案，這樣才算對你的目標有了真切的了解。評估後，你也許會發現自己的目標和原先設想的一樣可行，也可能為了遷就目前掌握的資源，目標必須有所調整。
「比起把事情做對，做對的事更重要。」
——杜拉克（P. Drucker）
3. 如何確認自己正朝著目標邁進？
如果你打算花五天的時間，從紐約開車到洛杉磯，那們你的第一個停靠站可能要選俄亥俄州的戴登。如果想要把時間縮減成四天，那麼目標就得換成聖路易市。如果第一晚無法抵達戴登的話，接下來的旅程，你就得加快車速、延長開車時間或是延長行程。看看第一天晚上可以開到哪裡，除了可以衡量進度，還能判斷行進的方向是否正確。
很多組織、公司與個人，在沒有評估績效的情況下，盲目的升級、擴張。當業績下滑時，公司立刻增加業務人員，卻不去探查生產線是否出了問題。如果退貨量持續增加，他們選擇增加產品稽查員，而非調查生產過程有無瑕疵。業務人員無法增加需求，他們只能利用需求。產品稽查員無法提升商品品質，他們只能找出產品的瑕疵。
「當你擁有移山的技術，就無需擁有移山的信念。」
——哈法（E. Hoffer）
拿先前規劃的進度和時間表，與實際進展做比較，就能了解自己是否偏離目標，還能預測未來的走向。如果只檢查目前所處的位置，就只能知道自己離出發點遠了一點，離目的地近了一些，卻無法得到理性解決問題所需要的資訊。
這三個問題幫助你聚焦在起點、終點和過程中的各項評估。除非你真的是那種無法做出任何決定的人，否則這三個問題一定能幫助你做出決策。
「優柔寡斷之人，是世間最悲慘的人。」
——詹姆斯（W. James）
盡可能從各種資源尋找替代的解決方案：從你的想像力、夢想、他人的建議、過往的經驗以及技術數據著手。接著，考慮過諸如風險、成功機率、可行性和時機等因素後，替各個替代方案排出優先順序。然後，將第一選擇付諸執行，只要你所選擇的行動方案確實能讓你朝著目標前進，就不需要重新思考決定。一旦行動沒有發揮預期效果，就應該重新評估方案，如有必要，放棄也在所不惜。不要做無謂的追求，及時停損重新出發，沒什麼好丟人的。
「有心者，方能革心。」
——威斯考特（E. Westcott）
很久很久以前，米國（United States of Acirema）在遠東地區的一個叫做「大南」（Teiv Man）的國家，打了一場從頭到尾沒有正式宣戰的戰爭。當時的戰事進展並不順利，於是充滿智慧的老總統傑克遜（L. B. Jackson），便請來戰地指揮官針對戰事做簡報。總統先生直視將軍的眼睛對他說：「魏斯摩蘭將軍（Wastemoreland），我們預計要在大南達成什麼目標？」
將軍筆直的站著回話：「為的是鎮壓並平定敵對勢力。」總統居高臨下的望向將軍，說到：「代價是什麼？」魏斯摩爾看了看筆記，然後說：「四十萬大軍。」
總統提醒他：「去年此時，你說只要二十萬大軍就能辦到，我可是給了你囉，那現在敵對勢力是不是平定了一半了呢？」
「沒有，」將軍回答，「其實，當我們的軍隊抵達的時候，當地的抗爭力量翻倍，導致鎮壓的難度加劇。」
總統說：「如果二十萬大軍導致抗爭力度加倍，那麼四十萬大軍，抗爭的力道豈不是要增加四倍。魏斯摩爾將軍，在我看來，這樣的擴張沒有意義。」
於是，將軍被革了職，軍隊從大南撤出，報紙上也再沒出現過大南的新聞。
附註：將Acirema倒過來，就成了America，也就是美國；Teiv Man則是Vietnam的變形，指的是越南；L. B. Jackson則是影射越戰時代的美國總統詹森（L. B. Johnson）；越戰時美軍駐越最高指揮官為Westmoreland，作者則是將他的名字拼字改為Wastemoreland（浪費更多土地），藉以嘲諷。
「他們決定要猶豫不決、鐵了心要優柔寡斷、堅定的隨波逐流、傾盡全力的無能。」
——邱吉爾（W. Churchill）
彼得處方37
彼得時效：當機立斷，採取適切行動
在正確的時機，盡快做出決定。
當機立斷，是行動成功的關鍵。在馬匹進入馬廄之前就決定鎖上門，和馬跑了之後才決定鎖門，一樣都是錯誤的時機點。
「活了那麼久，我學會了一件事：就算是一開始胸有成竹的事，也要三思而行。」
——畢林斯（J. Billings）
威爾（Will D. Lae）的身形極度肥胖，但卻夢想成為登山好手。威胖鐵了心要掌握登山技巧，於是不辭辛苦，持續鍛鍊臂肌，好讓它們扛得住自己肥胖的身軀。他在家附近的小山坡練習了好一陣子，然後，決定要找一座可以實現雄心壯志的高山，試試自己的身法。他選擇挑戰岩壁表面為花崗岩的酋長岩（El Capitan）。爬到一半，他抬頭看向陡峭的岩壁，赫然發現，繩索嚴重磨損，眼看著馬上就要斷了。他趕緊往下探看，看不到任何突出的岩壁或樹叢，可以在他下墜時做為緩衝，於是他馬上做出決定：換一條比較粗的繩索。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。