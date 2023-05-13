美國商會：開枝散葉的地下電音——Techno在台北夜生活找到專屬一片天
我們想讓你知道的是
相比於台北信義區的主流夜店，Techno夜店為顧客打造出更加自由奔放、無拘無束的氛圍，隨著活動發起人在每個周末尋找於從種種音樂活動脫穎而出的方法，藝術家及聽眾正在證明，這種經常出現於歐洲派對的小眾類型音樂表演，也能在台灣獲得大眾認可。
文：Julia Bergström（台灣美國商會TOPICS工商雜誌主編，自2019年起在台灣生活與工作。目前為工商雜誌撰寫有關台灣商業、經濟、政治和文化等相關議題）
譯：張瑞邦（Tucker Chang）
在文章開始前我覺得自己有必要先警示各位讀者：「一位台灣美國商會的同仁近日前去一家位在台北的Techno電子音樂俱樂部，不過他卻認為那邊是『嚇人的地方』。」簡單來說，Techno這種風格的電子舞曲或許並不合所有人的胃口。
然而，若你喜歡這類電音曲風，或是你喜歡律動更輕快、更具節奏感 ，作為Techno風格起源之一的「浩室音樂」（House），那你應該會很開心Techno音樂正在台灣迅速發展。
Techno在台灣雖然不是主流的音樂類型，但仍吸引了大批忠實粉絲和演出者。位於台北羅斯福路旁地下室的「Korner」是台灣近代最早引入該音樂風格的夜店，雖然Korner已於2019年結束營業，但該夜店的特色迄今仍為曾經光顧的民眾津津樂道。
Korner歇業後，陸續有數家電音夜店相繼開業，雖然在COVID-19防疫限制下面臨營運困境，但幾乎所有的俱樂部最終仍挺過疫情衝擊，這要歸功於購買這些電音夜店相關商品及預售門票的顧客。電音夜店的常客現在更可於周末夜晚前往「當鋪Pawnshop」、「Grey Area」、「Studio 9」、「FINAL」等地，以及其他夜店所舉辦的電音主題派對狂歡。
身處台北的Techno和浩室DJ，很少能單靠演出維生，這些音樂表演較像工作的互補，不僅是電音愛好者在工作一周後恢復精力的方式，更是他們生活靈感的泉源。
曾在台北大多數電子音樂夜店出演、常駐台北的DJ Kyra說：「台灣的職場文化可能相對壓抑。許多台灣人還是非常保守，但在這類電音場域裡，你可以徹底宣洩情緒，這也是為什麼舞蹈文化成為很多人生活不可或缺的一部分。尤其當你站在舞池時，你能真切的感受到某種連結，那是種人們純粹相聚一堂、盡情揮灑汗水的美妙聯繫。」
僅管Kyra認真看待自己的每一場演出，但她並沒有要以職業DJ為志向。Kyra認為，最能長期投入的DJ，是那些不把電音表演轉換成全職工作的演出者，「他們平日也朝九晚五的從事自己本業，但到了周末，這些人會化身DJ進行多場演出，我最敬佩的就是這類表演人士。」
資深表演者Jesse Chen就是該類型的音樂人。他的電音旅程始於國小階段，那時他會購買瑪麗亞・凱莉（Mariah Carey）、瑪丹娜（Madonna）等美國知名歌手的錄音帶和CD。而在這些音樂中，特別是瑪麗亞・凱莉的歌曲會發行多個版本，Jesse Chen也因此對混音如何改變音樂風格相當著迷。
高中時，他曾在一家地區性的廣播電台擔任DJ，並在一段時間後轉換至索尼音樂（Sony Music）服務，期間他負責撰寫曲目介紹以及將外文歌詞翻譯成中文。Jesse Chen成為DJ的時間則可追溯至大約10年前，他在朋友經營的一間地下酒吧，迎來人生首場電音表演。
雖然Jesse Chen長年涉獵音樂領域，但亦沒有要轉為全職DJ的打算。不過，他的DJ身分卻為主業發展帶來重要的影響力，每一場的電音演出都鼓舞著平日擔任設計師及精通市場行銷的Jesse Chen。
Jesse Chen說：「平日緊湊的工作行程，讓我真的非常期待在周末的舞台上分享音樂。但如果我接連表演多個場次，我也會感到身心俱疲，最後變得只想回去上班，因此，DJ和本業對我而言更像一種能量交換。」
要成為DJ，表演者不需要具備音樂相關科系學位或參加長時間、昂貴學費的音樂課程，大多數的演出者都是自學成才，並從其他DJ身上獲取建議及學習技巧。然而，對於還未累積足夠聲量的表演者而言，倘若想要獲得出演場次，展現堅持不懈的積極態度以及開拓穩固的人脈網路就更顯重要。
Kyra表示，「我的一位DJ朋友對我有很大的啟發，他邀請我擔任DJ，那是我生平第一場的電音演出。這位朋友在音樂道路上靠的是自學，他會把自己的作品寄給電音夜店，如果沒有得到回覆，他就會開始在那間店遊走，或是直接進到裡面向管理階層請益。有些夜店的負責人最終被他的誠意所打動：『我喜歡你的態度，你對音樂有自己的堅持，那就讓我們一起試試吧。』或許他初試啼聲的作品沒有特別突出，但態度讓他有了站上舞台表演的契機與持續精進的動力，最棒的是他現在已經闖出自己的一片天地。這讓我相信，如果你也想從事這類型的工作，就需要展現堅韌的內心及持之以恆的態度。」
做生意的藝術
相比於台北信義區的主流夜店，Techno夜店為顧客打造出更加自由奔放、無拘無束的氛圍。造訪的賓客永遠不會在FINAL、Gray Area這類電音酒吧找到香檳女孩或VIP包廂等供特定消費者炫富的機會，金錢地位差距所帶來的壓力瞬間一掃而空。
然而，千萬不要被Techno這種追求自在的波希米亞（Bohemian）風格所蒙蔽，事實上，電音夜店的經營者皆相當嚴謹地看待這份工作。畢竟，每個周末夜都有眾多夜店活動吸引特定消費者的注意力，電音夜店的活動發起人勢必得找到方法從中脫穎而出。
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
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韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
「好想出國啊～」大概是這幾年來，許多人心中反覆叨唸的盼望。直到去年底，全球疫情逐漸趨緩，許多國家開始放寬邊境管制──大家期盼已久的解封之日終於到來，不少被悶壞的人們齊聲高呼：終於可以出國啦！
久違的出國一趟，想要不錯過任何一道在地美食、深度體驗異國特色文化，最後還要瘋狂血拚，塞爆行李箱嗎？今明兩年（2023-2024）恰逢「韓國訪問年」，韓國官方觀光推廣機構「韓國觀光公社」特別於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配特別企劃「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的民眾介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活，喜歡或準備前往韓國的你絕對不能錯過！
「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
今年韓國觀光公社以「飛向韓國心發現」為主題，於5月12日至5月14日在華山舉辦「2023韓國文化觀光大展」，推廣韓國文化、擴大韓國旅遊宣傳。本次展覽內容由西一館的活動舞台、西二館的參展特色韓國企業組成的K-Shopping，以及重現韓流（K-POP）場面並提供多樣觀光旅遊商品、機票的西五館組成，且全程免費對外開放。
● 活動舞台：
舞台活動邀請國際巨星小S開幕站台，以及Super Junior厲旭、型男主廚詹姆士等多組台韓藝人接力，以不間斷韓流帶給民眾絕無僅有的舞台饗宴。
● 觀光文化展示：
展示館亦有許多K-Culture相關的體驗活動，例如地方機場、重點城市的介紹；郵輪、自駕、自行車等觀光路徑；韓劇景點、四季慶典以及海女等傳統文化體驗……等。
● 企業攤位：
展區中有11家旅行社、7間航空公司、5家特色韓國企業前來參展，推廣特色商品、韓國旅遊行程及機票，現場還有航空公司舉辦的特別活動，滿滿的下單精美好禮、機票抽獎等專屬優惠，想要尋找韓國旅遊行程的朋友也絕對不會失望！
這次2023韓國文化觀光大展還有一項與關鍵評論媒體集團合作的特別企劃──「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，韓國觀光公社收集了17個地方政府各自推薦當地特色、有名、或代表性的食物，再從中挑出百項精選特色美食，不管是主食、零食還是甜點，只要夠好吃、夠特色就有入選機會。想要趁機盤點饕客必吃韓國美食，就不能錯過任何一項候選美食的簡介！
除此之外，只要在活動現場參與投票，即可獲得試飲韓國傳統飲品一杯，還有機會抽中韓國觀光吉祥物「Kingdom Friends」大禮包、BTS TinyTan鑰匙圈T-money等好禮，熱愛韓流文化的民眾千萬別錯過。
「你還沒吃過的韓國」線上票選，趕快為您心目中的美食投票！
截至目前的前10名得票排行，得票數由高到低的前五名分別為烤腸、堅果黑糖餅、燉排骨、豬肉湯飯、黑豬肉烤肉；第六到十名則是東大門一隻雞、春川辣炒雞、雪濃湯、海鮮湯，以及炸醬麵。
若從美食「溯源」，我們會發現大邱廣域市及釜山廣域市包辦了美食排行榜的前四名，其中前者更以「大邱十味」之二的「烤腸（곱창）」與「燉排骨（갈비찜）」，用壓倒性的票數霸佔排行榜前三名中的兩個位置；據說，獨特的醬汁是它們霸榜的關鍵，甚至被冠上了「偷飯賊」的響亮稱號！
但是，身為韓國第二大城的釜山廣域市也不干示弱，以獨一無二的街頭小吃「堅果黑糖餅（씨앗호떡）」全力出擊，以238張票數之差緊追在烤腸之後。堅果黑糖餅以其獨特的製作手法聞名。先將糖餅炸至焦黃後對半切開，裹上滿滿的堅果顆粒，讓酥脆表皮混和甜香黑糖及堅果香氣後再一口咬下，魅力十足。
最後，不得不提這看似普遍，但卻只有韓國濟州島才品嘗得到的美味──第五名的「黑豬肉烤肉（흑돼지구이）」。濟州島被聯合國指定為世界自然遺產、世界地質公園、生物圈保存地區，有著別於韓國半島上的溫帶氣候，其漢拏山半山腰上的原生土種黑毛豬，吃著濟州島的栗子、橡實、根等濟州自然食物後長大，不只豬肉口感彈嫩許多，味道也更有層次，可以說是獨一無二的豬肉。若有機會前往，熱愛美食的饕客們絕對不可錯過。
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韓流好食、秘境全盤點，心動不如馬上行動！
出國旅遊最辛苦的部分，莫過於出發前行程安排時的猶豫及煩惱，但因為這次的韓國文化觀光大展，韓國觀光公社已經幫大家整理妥當，吃喝玩樂一樣不少。韓國觀光公社台北支社長李長儀也表示，本次韓國文化觀光大展結合了2023至2024韓國訪問年K-Culture的特色，希望台灣民眾不但可以重「新」發現韓國、還可以從「心」發現韓國，繼而真正的飛向韓國，留下一段美好的回憶！