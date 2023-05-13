美國商會：開枝散葉的地下電音——Techno在台北夜生活找到專屬一片天

文：Julia Bergström（台灣美國商會TOPICS工商雜誌主編，自2019年起在台灣生活與工作。目前為工商雜誌撰寫有關台灣商業、經濟、政治和文化等相關議題）

譯：張瑞邦（Tucker Chang）

在文章開始前我覺得自己有必要先警示各位讀者：「一位台灣美國商會的同仁近日前去一家位在台北的Techno電子音樂俱樂部，不過他卻認為那邊是『嚇人的地方』。」簡單來說，Techno這種風格的電子舞曲或許並不合所有人的胃口。

然而，若你喜歡這類電音曲風，或是你喜歡律動更輕快、更具節奏感 ，作為Techno風格起源之一的「浩室音樂」（House），那你應該會很開心Techno音樂正在台灣迅速發展。

Techno在台灣雖然不是主流的音樂類型，但仍吸引了大批忠實粉絲和演出者。位於台北羅斯福路旁地下室的「Korner」是台灣近代最早引入該音樂風格的夜店，雖然Korner已於2019年結束營業，但該夜店的特色迄今仍為曾經光顧的民眾津津樂道。

Korner歇業後，陸續有數家電音夜店相繼開業，雖然在COVID-19防疫限制下面臨營運困境，但幾乎所有的俱樂部最終仍挺過疫情衝擊，這要歸功於購買這些電音夜店相關商品及預售門票的顧客。電音夜店的常客現在更可於周末夜晚前往「當鋪Pawnshop」、「Grey Area」、「Studio 9」、「FINAL」等地，以及其他夜店所舉辦的電音主題派對狂歡。

身處台北的Techno和浩室DJ，很少能單靠演出維生，這些音樂表演較像工作的互補，不僅是電音愛好者在工作一周後恢復精力的方式，更是他們生活靈感的泉源。

曾在台北大多數電子音樂夜店出演、常駐台北的DJ Kyra說：「台灣的職場文化可能相對壓抑。許多台灣人還是非常保守，但在這類電音場域裡，你可以徹底宣洩情緒，這也是為什麼舞蹈文化成為很多人生活不可或缺的一部分。尤其當你站在舞池時，你能真切的感受到某種連結，那是種人們純粹相聚一堂、盡情揮灑汗水的美妙聯繫。」

僅管Kyra認真看待自己的每一場演出，但她並沒有要以職業DJ為志向。Kyra認為，最能長期投入的DJ，是那些不把電音表演轉換成全職工作的演出者，「他們平日也朝九晚五的從事自己本業，但到了周末，這些人會化身DJ進行多場演出，我最敬佩的就是這類表演人士。」

Photo Credit: Taiwan Business TOPICS Yu Yuhan和DJ Kyra

資深表演者Jesse Chen就是該類型的音樂人。他的電音旅程始於國小階段，那時他會購買瑪麗亞・凱莉（Mariah Carey）、瑪丹娜（Madonna）等美國知名歌手的錄音帶和CD。而在這些音樂中，特別是瑪麗亞・凱莉的歌曲會發行多個版本，Jesse Chen也因此對混音如何改變音樂風格相當著迷。

高中時，他曾在一家地區性的廣播電台擔任DJ，並在一段時間後轉換至索尼音樂（Sony Music）服務，期間他負責撰寫曲目介紹以及將外文歌詞翻譯成中文。Jesse Chen成為DJ的時間則可追溯至大約10年前，他在朋友經營的一間地下酒吧，迎來人生首場電音表演。

雖然Jesse Chen長年涉獵音樂領域，但亦沒有要轉為全職DJ的打算。不過，他的DJ身分卻為主業發展帶來重要的影響力，每一場的電音演出都鼓舞著平日擔任設計師及精通市場行銷的Jesse Chen。

Jesse Chen說：「平日緊湊的工作行程，讓我真的非常期待在周末的舞台上分享音樂。但如果我接連表演多個場次，我也會感到身心俱疲，最後變得只想回去上班，因此，DJ和本業對我而言更像一種能量交換。」

Photo Credit: Taiwan Business TOPICS

要成為DJ，表演者不需要具備音樂相關科系學位或參加長時間、昂貴學費的音樂課程，大多數的演出者都是自學成才，並從其他DJ身上獲取建議及學習技巧。然而，對於還未累積足夠聲量的表演者而言，倘若想要獲得出演場次，展現堅持不懈的積極態度以及開拓穩固的人脈網路就更顯重要。

Kyra表示，「我的一位DJ朋友對我有很大的啟發，他邀請我擔任DJ，那是我生平第一場的電音演出。這位朋友在音樂道路上靠的是自學，他會把自己的作品寄給電音夜店，如果沒有得到回覆，他就會開始在那間店遊走，或是直接進到裡面向管理階層請益。有些夜店的負責人最終被他的誠意所打動：『我喜歡你的態度，你對音樂有自己的堅持，那就讓我們一起試試吧。』或許他初試啼聲的作品沒有特別突出，但態度讓他有了站上舞台表演的契機與持續精進的動力，最棒的是他現在已經闖出自己的一片天地。這讓我相信，如果你也想從事這類型的工作，就需要展現堅韌的內心及持之以恆的態度。」

做生意的藝術

相比於台北信義區的主流夜店，Techno夜店為顧客打造出更加自由奔放、無拘無束的氛圍。造訪的賓客永遠不會在FINAL、Gray Area這類電音酒吧找到香檳女孩或VIP包廂等供特定消費者炫富的機會，金錢地位差距所帶來的壓力瞬間一掃而空。

然而，千萬不要被Techno這種追求自在的波希米亞（Bohemian）風格所蒙蔽，事實上，電音夜店的經營者皆相當嚴謹地看待這份工作。畢竟，每個周末夜都有眾多夜店活動吸引特定消費者的注意力，電音夜店的活動發起人勢必得找到方法從中脫穎而出。