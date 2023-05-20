【小說】《荒涼路》選摘：這種樹外表健壯，裡頭卻可能已經爛了，這點真有點像警界

文：蓋瑞・迪希（Garry Disher）

九月一個週一早晨，剛到任提佛頓鎮（Tiverton）新職三週的員警賀許，接到警長電話：荒涼路上傳出槍響。

「知道在哪嗎？」

「不太清楚，警長。」賀許道。

「還敢說不太清楚。你這三週是都躲在警站當米蟲嗎？我不是叫你要好好到轄區認識環境？」

「我有去認識環境。警長。」

「三週不是早該摸熟很多地方了嗎？」

「是，長官。」

「我有沒有說過，不要混吃等死？」

「有，說得很清楚，警長。」

「在我底下當差，休想要混吃等死。」柯洛普警長道。「還有，別耍小聰明。」

他話鋒一轉，交待賀許，報案的是名女性駕駛。「沒提供姓名。就是名觀光客，打算去野外賞花。停好車，要去錫屋拍照，槍聲就響了。」柯洛普講到一半忽然中斷問道：「知道嗎？錫屋？」

賀許毫無頭緒，道： 「是，長官。」

「快給我到那邊去，查到什麼都跟我回報。」

「是，長官。」

警長又說：「我們這種鄉下地方務農居多，農家人窮極無聊，會拿野兔當活靶射著玩。但也很難說。」他怕賀許沒搞清楚狀況。

在澳洲阿德雷德（Adelaide）往北三小時的提佛頓，主要作物為小麥和羊毛。這裡緊鄰屏障高速公路（Barrier Highway），鎮小到在公路行駛的車輛只要一個不留神，便不會發現這裡有個鎮存在。他剛被派到這裡的單人警站。這類小型警哨站，在南澳還剩幾座，昔日會稱為「孤鳥警站」，但這年頭這樣講會惹來性別歧視非議，所以就不說了，警用無線電播音時更極力避免。但其實，為了安全和勤務考量，也確實不會派女員警來此駐守。所以會被派來提佛頓的還真的是孤鳥，因為成家的警員只要老婆跟來必定立刻打退堂鼓，也因此，會來這裡的，往往都是風評不好的員警 。

賀許也是。

高速公路旁一棟小型磚房的前棟，就是賀許的警站。一旁的公路上，蚊蠅嗡嗡作響，泛黃的社區公告在微風中輕輕拍打著。警站後棟是賀許的住處。這裡有三個房間，浴室、客廳加上廚房流理檯及臥房。這屋子還附帶一塊枯乾的草坪和一個狹窄的車道，車道停著他的日產老爺車及南澳（SA）警隊用車，是輛四輪傳動的豐田HiLux越野皮卡、裝有後車架。屋後還有個儲藏室，設有鐵窗和堅實後門，說明政府為防止人犯在羈押期間死亡而改革獄政之前，這裡曾被當成拘留室。住在這奢華的地方，警署還跟他收了不低的租金呢。

掛掉柯洛普警長的電話後，賀許在牆上地圖找到荒涼路所在，鎖上警站大門 、將手機號碼釘在前門，倒車駛出車道。首先映入眼簾的是鎮裡的雜貨店，就在警站旁，對面則是小學，小朋友都放假了，操場靜悄悄，沒有半點動靜。接著則是幾棟石砌老屋、紐澳軍團戰爭紀念機構、兩次世界大戰陣亡將士紀念碑和鐵鏽斑駁的大砲，然後又是好幾間房子、兩座教堂、農業用品店、街上另一邊則是穀物盤商的廣告看板……這就是整座提佛頓鎮了。沒有銀行、藥房、診所、律師事務所、牙科診所、會計師事務所，也沒有中學。

他沿著不深的峽谷底往南開，左手邊是蜿蜒、起伏、有些許農業活動的山丘，右邊遠處則是高低落差明顯的山脈，山色青青藍藍，山上崎嶇不平的岩石間，不時冒出小灌木叢，樹影投射在岩石堆中，隱約有著弗林德斯山脈（Flinders Ranges）之感，不過真正的弗林德斯山脈遠在北方三小時車程外。一邊開車，賀許一邊空出一隻手，晃著一根手指跟對向來車打招呼，這是當地的習俗。除了車子外，一路上沒有任何動靜，明明該生氣蓬勃的啊。連小鳥都棲在電線上偷懶，彷彿是從錫板上剪下來的一動也不動。農舍躲在柏樹籬笆後面，靜悄悄，農具則默默在牧場上，等著他開過。

車行向南到離提佛頓鎮五公里處，他在往荒涼路的岔路左轉，朝東向丘陵地開去，到這裡後總算有些生氣。路上的小石子彈起來撞擊車子底盤。瘦骨嶙峋的羊群紛紛逃竄，在圍籬後的一頭狗吠了起來，成群烏鴉不情不願地飛離原本正啄食的蜥蝪乾屍。路曲曲折折又起起伏伏，帶著他深入這片貧瘠鄉間，正好進入雨影區。車子駛過一片頹圮的石牆，一八八○年代的建築，一旁則是風力發電機。這一帶的小峽谷，為了防止地面受侵蝕，刻意在四處種了不少樹。他一邊留意車子里程數，以便知道從岔路進來開了多遠，心裡納悶著，要去的那間錫屋，究竟還要開多遠。

開到下坡時，他放慢車速，昨晚暴雨的雨水順著坡度在路面淺淺往下流，接著又遇到一個上坡，他踩油門加速，開過山頂後，順著山路轉彎，轉彎後的路況被山擋住看不到，然後又猛踩煞車。滿是碎石的道路，震得車子直顫抖。

荒涼路上，一根電線桿般長的桉樹樹枝橫躺在路中間。賀許見狀趕忙煞車，一顆心幾乎要跳出來。差一點點就撞上了。樹後頭的路又是下坡，下坡路盡頭則可見一條小溪，溪裡只有細微泥流，在碎石間切出淺淺的溝，之後又轉成上坡路，上升到一個彎處，路又轉到山後頭，看不到去向。小溪彎處，有一道圍籬，沿溪築成銳利彎角，籬笆後頭有一塊整理出來的空地，柯洛普警長所說的錫屋就在這：鐵皮浪板牆面和屋頂，泰半生鏽，還有個變形的煙囪。再往上有塊空地，可以看到樹叢，還有座農舍，綠色屋頂隱約可見。

賀許下車，正要彎腰把樹枝搬離路面時，一顆子彈掠過他臉頰。