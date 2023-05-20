【小說】《荒涼路》選摘：這種樹外表健壯，裡頭卻可能已經爛了，這點真有點像警界
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蓋瑞・迪希擅以精準、具有詩意的語言鋪陳小鎮故事與謎團，不過多描寫人物內心，而是利用情節、角色間的動作，深刻烘托出氛圍。《荒涼路》是作者突破自我之作，呈現澳洲內陸郊區困頓的經濟，小人物的掙扎直至放棄求生，以及在警界貪腐、官官相護的窘境下，女性及無權勢之人遭受暴力的不正義。
文：蓋瑞・迪希（Garry Disher）
九月一個週一早晨，剛到任提佛頓鎮（Tiverton）新職三週的員警賀許，接到警長電話：荒涼路上傳出槍響。
「知道在哪嗎？」
「不太清楚，警長。」賀許道。
「還敢說不太清楚。你這三週是都躲在警站當米蟲嗎？我不是叫你要好好到轄區認識環境？」
「我有去認識環境。警長。」
「三週不是早該摸熟很多地方了嗎？」
「是，長官。」
「我有沒有說過，不要混吃等死？」
「有，說得很清楚，警長。」
「在我底下當差，休想要混吃等死。」柯洛普警長道。「還有，別耍小聰明。」
他話鋒一轉，交待賀許，報案的是名女性駕駛。「沒提供姓名。就是名觀光客，打算去野外賞花。停好車，要去錫屋拍照，槍聲就響了。」柯洛普講到一半忽然中斷問道：「知道嗎？錫屋？」
賀許毫無頭緒，道： 「是，長官。」
「快給我到那邊去，查到什麼都跟我回報。」
「是，長官。」
警長又說：「我們這種鄉下地方務農居多，農家人窮極無聊，會拿野兔當活靶射著玩。但也很難說。」他怕賀許沒搞清楚狀況。
在澳洲阿德雷德（Adelaide）往北三小時的提佛頓，主要作物為小麥和羊毛。這裡緊鄰屏障高速公路（Barrier Highway），鎮小到在公路行駛的車輛只要一個不留神，便不會發現這裡有個鎮存在。他剛被派到這裡的單人警站。這類小型警哨站，在南澳還剩幾座，昔日會稱為「孤鳥警站」，但這年頭這樣講會惹來性別歧視非議，所以就不說了，警用無線電播音時更極力避免。但其實，為了安全和勤務考量，也確實不會派女員警來此駐守。所以會被派來提佛頓的還真的是孤鳥，因為成家的警員只要老婆跟來必定立刻打退堂鼓，也因此，會來這裡的，往往都是風評不好的員警 。
賀許也是。
高速公路旁一棟小型磚房的前棟，就是賀許的警站。一旁的公路上，蚊蠅嗡嗡作響，泛黃的社區公告在微風中輕輕拍打著。警站後棟是賀許的住處。這裡有三個房間，浴室、客廳加上廚房流理檯及臥房。這屋子還附帶一塊枯乾的草坪和一個狹窄的車道，車道停著他的日產老爺車及南澳（SA）警隊用車，是輛四輪傳動的豐田HiLux越野皮卡、裝有後車架。屋後還有個儲藏室，設有鐵窗和堅實後門，說明政府為防止人犯在羈押期間死亡而改革獄政之前，這裡曾被當成拘留室。住在這奢華的地方，警署還跟他收了不低的租金呢。
掛掉柯洛普警長的電話後，賀許在牆上地圖找到荒涼路所在，鎖上警站大門 、將手機號碼釘在前門，倒車駛出車道。首先映入眼簾的是鎮裡的雜貨店，就在警站旁，對面則是小學，小朋友都放假了，操場靜悄悄，沒有半點動靜。接著則是幾棟石砌老屋、紐澳軍團戰爭紀念機構、兩次世界大戰陣亡將士紀念碑和鐵鏽斑駁的大砲，然後又是好幾間房子、兩座教堂、農業用品店、街上另一邊則是穀物盤商的廣告看板……這就是整座提佛頓鎮了。沒有銀行、藥房、診所、律師事務所、牙科診所、會計師事務所，也沒有中學。
他沿著不深的峽谷底往南開，左手邊是蜿蜒、起伏、有些許農業活動的山丘，右邊遠處則是高低落差明顯的山脈，山色青青藍藍，山上崎嶇不平的岩石間，不時冒出小灌木叢，樹影投射在岩石堆中，隱約有著弗林德斯山脈（Flinders Ranges）之感，不過真正的弗林德斯山脈遠在北方三小時車程外。一邊開車，賀許一邊空出一隻手，晃著一根手指跟對向來車打招呼，這是當地的習俗。除了車子外，一路上沒有任何動靜，明明該生氣蓬勃的啊。連小鳥都棲在電線上偷懶，彷彿是從錫板上剪下來的一動也不動。農舍躲在柏樹籬笆後面，靜悄悄，農具則默默在牧場上，等著他開過。
車行向南到離提佛頓鎮五公里處，他在往荒涼路的岔路左轉，朝東向丘陵地開去，到這裡後總算有些生氣。路上的小石子彈起來撞擊車子底盤。瘦骨嶙峋的羊群紛紛逃竄，在圍籬後的一頭狗吠了起來，成群烏鴉不情不願地飛離原本正啄食的蜥蝪乾屍。路曲曲折折又起起伏伏，帶著他深入這片貧瘠鄉間，正好進入雨影區。車子駛過一片頹圮的石牆，一八八○年代的建築，一旁則是風力發電機。這一帶的小峽谷，為了防止地面受侵蝕，刻意在四處種了不少樹。他一邊留意車子里程數，以便知道從岔路進來開了多遠，心裡納悶著，要去的那間錫屋，究竟還要開多遠。
開到下坡時，他放慢車速，昨晚暴雨的雨水順著坡度在路面淺淺往下流，接著又遇到一個上坡，他踩油門加速，開過山頂後，順著山路轉彎，轉彎後的路況被山擋住看不到，然後又猛踩煞車。滿是碎石的道路，震得車子直顫抖。
荒涼路上，一根電線桿般長的桉樹樹枝橫躺在路中間。賀許見狀趕忙煞車，一顆心幾乎要跳出來。差一點點就撞上了。樹後頭的路又是下坡，下坡路盡頭則可見一條小溪，溪裡只有細微泥流，在碎石間切出淺淺的溝，之後又轉成上坡路，上升到一個彎處，路又轉到山後頭，看不到去向。小溪彎處，有一道圍籬，沿溪築成銳利彎角，籬笆後頭有一塊整理出來的空地，柯洛普警長所說的錫屋就在這：鐵皮浪板牆面和屋頂，泰半生鏽，還有個變形的煙囪。再往上有塊空地，可以看到樹叢，還有座農舍，綠色屋頂隱約可見。
賀許下車，正要彎腰把樹枝搬離路面時，一顆子彈掠過他臉頰。
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會