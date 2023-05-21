【散文】張讓《光的重量》：要認識美國最貼近的比喻可說瞎子摸象，看你摸到哪一部分
我們想讓你知道的是
或者不如說，美國是謎，是巨大矛盾，是理想敵不過現實，是非雞非蛋非蝶非蛹的中間物，是不斷在試煉演化的即興街頭劇，是還未實現的諾言。實則美國太大太複雜，像個萬花筒，許多色片相互對比襯托衝突抵消。
文：張讓
不公的遊戲
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捷克作家昆德拉流亡法國多年，這些年來捷克政府不斷給他文學獎，召喚他回祖國定居。他不為所動，在訪談裡說：
「我覺得在法國的生活是一種替代，一種置換品，而不是真的生活嗎？我跟自己說：『你真正的生活在捷克，在你的國人中間嗎？』⋯⋯還是我相信在法國的生活才是真的，盡力充實去活？我選擇法國。」
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四十年前我到美國念書，結果留了下來。
不是流亡，不是移民，而是心甘情願，因為遇見所愛的人，也因為一些自己不甚明白的理由。
這麼多年來，我是抱著怎樣心情在美國生活？
今天，我是以怎樣眼光來看這個國家？
破碎的美麗新世界？流產的光燦夢想？我美好的第二家鄉？
眾議院史無前例的二度彈劾川普總統聽證會上，再三出現這近乎激切的呼喊：
這是美國嗎？這是美國嗎？這是美國嗎？
而什麼是美國？有一個普遍認同的美國嗎？
自由之鄉，勇士之地，美麗之國，從大洋到大洋？
騎馬杖劍的英雄騎士？解救世界危亡的正義之師？
怎麼將這形象和下面事實疊合：
新冠肺炎罹患率和死亡率全球第一；
暴民衝擊並且攻占國會大廈，從總統到人民代表滿口謊言混淆黑白；
更多更多更多⋯⋯
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昆德拉安於法國，認同法國，甚至放棄母語改以法文寫作——這正是我不願做的。
對昆德拉，巴黎不僅是新的住址，而且是新的家鄉，在法國的生活是唯一真正的生活。他不像古代離鄉背井的中國士子想家，老是吟唱「西出陽關無故人」之類的詞曲，恨不及早奔赴回鄉。相反，他安於巴黎安於新家，沒有我們失根飄零「月是故鄉圓，水是故鄉甜」的亙古鄉愁。
如昆德拉，我不覺得居留異國如同一種替代，是某種形式的贋品。不同在我也不覺得這裡的生活是「真的」，這裡便是家，毋寧是介於寄居和定居間的浮游狀態，難以描述難以定義。也就是，哪個生活是真已經曖昧模糊。這許多年太平洋兩岸來來回回，感覺兩邊都是也都不是，踏足台灣立刻覺得到家了，回到美國發現也是回家。畢竟不容否認早已習慣這裡的生活，然同樣不能否認的是少了什麼，有種沒法全心擁抱的疏離感。反而很早便開始以外來者的眼光質疑批判，常在作品裡指出謊言假象。套用美國作家費斐雯．郭尼克形容激進自由派討伐式的新聞報導：「好像總拿了把手槍抵住社會的腦袋。」
多年來這種質疑有增無減，二〇二〇年到了極致，覺得這地方醜惡難忍住不下去了。想到自己二〇〇三年的專欄結集《飛馬的翅膀》裡，卷六標題「質疑」下包括五篇千字長短從不同角度對美國的觀察省思，頭一篇〈民主？民主？民主？〉嘲諷美式民主，最後這樣結束：
「不懂歷史，不懂政治，不懂經濟，更不懂這我生活了二十多年的地方。住得越久，我發現自己不懂的越來越多，也越來越對美國感到無盡的困惑和好奇。」
這段話可一字不改挪用到現在，只因這永遠以「美國大夢」招引全世界的富強大國太過讓人失望。
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再一次，發現自己輕聲在唱：「春去秋來，歲月如流，遊子傷漂泊⋯⋯」
不只是這首〈憶兒時〉，還有像〈往事只能回味〉、〈小城故事〉、〈橄欖樹〉、〈滿江紅〉、〈我家門前有小河〉等老歌，許多年來常不知不覺就哼起來，隨這些歌回到過去。
〈憶兒時〉是最常唱的，愛那悽美的曲調，也愛李叔同古典的歌詞：「⋯⋯回憶兒時，家居嬉戲，光景宛如昨。茅屋三椽，老梅一樹，樹底迷藏捉⋯⋯」最後：「兒時歡樂，兒時歡樂，斯樂不可作。」道盡往昔不再的無奈，尤其縈繞不去。有時為猝然的鄉愁擊中，恨不得丟下一切奔回左右皆我族類說我語言吃我米飯的小小台灣。
有時想：「難道昆德拉沒一絲鄉愁嗎？」
自答：「當然有，但不足以讓他轉身奔回家鄉。正如無數羈留海外思鄉的華人。」
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二〇二〇，慘酷的瘟疫年，狂風暴雨一波又一波。美國像燈火輝煌的豪華郵輪，在全世界眼前一點一點傾斜下沈，比任何好萊塢災難片更驚心動魄。世人震駭之餘，對美國這超級大國一下子充滿了近似對落後小國的同情——我們置身其中的激憤就不用說了。
大選前夕，美國劇作家華里．商（Wally Shawn）在《紐約書評》雜誌發表〈我從出生到現在的成長〉，以二次大戰結束時紐約街頭群眾歡呼美國士兵的光榮鏡頭開始，回顧成長路上如何一直以這英雄形象來看待自己國家，到了年過四十才開始認真反省美國在國內國外種種違反立國理想悖逆道德原則的所作所為，終於認清這個自始就擺在眼前的事實：
「這國家殘酷很久了，其實打從開始就是。現在用語反映了現實。」
也就是，美國自命非凡的民主高尚打從開始就不誠，說是一套，做是另一套。就像《紐約時報》記者尼爾．施因（Neil Sheehan）一九九八年出版，揭露越戰真相的書名《光燦的謊言》（A Bright Shining Lie）。
華里．商要到四十才覺醒可說遲，然許多人終其一生渾然不覺活在神話裡，無知也無悔。
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歐巴馬回憶錄《應許之地》終於在大選過後出版上冊，花了四年才寫成。原文書名直譯「一個應許地」意義深長，「一個」暗示美國不是唯一的應許之地。
序裡指出美國當前政治分裂：「癥結在實際和理念對立。兩者競爭由來已久，根深柢固甚至存在美國立國文獻裡，所以能一邊宣稱人人平等，一邊視黑人僅是五分之三個人。
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。