【散文】宋文郁《禮物》：對我來說2010或許是個分界點，是我從飛鳥變成賽鴿的年代
我們想讓你知道的是
校排、班排、縣市排名、模擬考、PR值、學測、指考、個人申請、繁星、海外大學，一類、二類、三類，文組理組，普通班語資班數資班醫科班科學班音樂班，我們年復一年日復一日的照著這樣的軌跡飛行， 總有一天再生下小賽鴿，告訴他們飛得快一點、再快一點，才不會掉下去。
文：宋文郁
賽鴿與飛鳥
對2000年之後出生的我們來說，2010似乎是我們逐漸開始探索、確信，並且對世界產生感知的年代。朋友告訴我，她看了電影《2012》之後對馬雅人的末日預言深信不疑，在2012年的最後一個晚上夜不成眠。那天早上，她起床來到樓下， 她的家人正在吃早餐。世界沒有毀滅。除了她的黑眼圈，什麼都沒有改變。不知道為什麼，世界沒有毀滅，她甚至覺得有些落寞。
我聽她轉述完之後笑了起來，卻也忍不住想起自己小時候其實經歷過一模一樣的事情。事到如今，嘲笑過去的自己好像十分容易。畢竟當年十歲不到的我們相信一切我們認知中的真理，例如末日預言，例如成功的夢想是總統、導演、太空人、醫生或律師，例如升學主義。
對我來說，2010年代或許是一個分界點。這個年代明確的把我的人生與充斥著水晶寶寶、郵購吊飾、抽屜裡的小紙條和書桌底下的金庸小說的童年切割開來了。2010，是我從飛鳥變成賽鴿的年代。國三那年，我和全台灣24萬名考生一起參加了國中教育會考。我記得會考幾十天前，我到圖書館借了《鬥陣俱樂部》的小說，在補習班的下課時間拿出來看。老師看到之後問我「在看小說啊？」 我抬起頭說對。正想跟老師分享《鬥陣俱樂部》的內容，老師便把我叫起來，在教室中央大罵一頓。他告訴我會考剩下五十幾天，除了我之外，大家都在努力，家人每個禮拜把我送來補習班，他也很努力在教我，為什麼我自己在看小說呢？ 於是那天回家，我直接把那本《鬥陣俱樂部》拿去圖書館還了。
後來我如願考上第一志願的語資班。放榜那天，所有人都稱讚我努力、聰明，我沉浸在這些稱讚中，於是沒有再想起那本被我遺忘在圖書館的書。也或許是因為，升上高中之後，我身邊幾乎所有人都在複述補習班老師當時對我大吼的那些話：除了妳之外，大家都在努力。每天我走著同樣的軌跡上學，再搭校車從同樣的路徑回家。有一天傍晚，我抬頭看著天空，突然發現我像極了從鐵皮屋中傾巢飛出，每天繞著同樣軌跡盤旋的賽鴿。校排、班排、縣市排名、模擬考、PR值、學測、指考、個人申請、繁星、海外大學，一類、二類、三類，文組理組，普通班語資班數資班醫科班科學班音樂班，我們年復一年日復一日的照著這樣的軌跡飛行， 總有一天再生下小賽鴿，告訴他們飛得快一點、再快一點，才不會掉下去。
或許我們其中有些人也不知道自己為什麼飛，只因為身旁的人們正奮力拍著翅膀。學測面試放榜的那個傍晚，我走著同樣的路徑回到家，坐在沙發上發呆，已經沒有會考放榜考上第一志願高中時的雀躍。因為我意識到， 我的人生是這樣日復一日，像賽鴿一般過來的。我好不容易考上台大了，但是從今天以後我就自由了嗎？我會像飛鳥一樣知道自己為何振翅飛翔，還是繼續像是賽鴿一樣，蒙著頭，拍動翅膀，直到羽毛掉落、鮮血直流，只為了在被他人定義為「成功」的道路上不被擠下？ 直到現在，我還不知道答案。
高中時期我特別喜歡老王樂隊，或許是因為那陣子我的生活就像〈補習班的門口高掛我的黑白照片〉的歌詞一樣：
補習班的門口掛著我的黑白照片
黑色白色的海報上寫著我的名字
若干年後回到了這個地方
雙手合十祭奠自己青春的夢想
這世界上還有多少人還清醒著
千篇一律的步伐邁向同樣的地方
一模一樣的穿著埋沒在人群中
忘記自己最初的模樣
高中二年級的畢業旅行，語資班的行程是到日本進行國際交流。我和同學在其中一天的晚上一起去了鴨川。我們搭上電車，興奮地跟著google map走了很久，終於走到地圖上的目的地，才發現眼前的鴨川根本就是一條陰暗的小水溝。我們在地圖上只打了「鴨川」兩個字，所以它帶我們走到了鴨川的支流。
我們這才意識到，我們一直以鴨川為目標，想像著抵達鴨川時將會看到日劇和動畫中的景色——因為好像所有人都在告訴我們「這就是鴨川」，卻忘了鴨川其實不是一個凝滯的景象，而是一條很長的河流。在這條河上，我們走到的每個地方都是鴨川。那一瞬間我好像領悟了什麼，又難以明說，就這樣和朋友們靜靜的看了眼前的鴨川許久，才搭著夜間電車回到飯店。畢業之後，我看見有記者報導了我們學校的放榜新聞。上面寫著我們學校的名字，然後詳細的統計著台大清大交大政大還有醫學系的人數。那一刻，不知為何，我又想起了那天晚上，我和朋友們並肩看著那條鴨川的支流，悲傷又懵懂的意識到了什麼。從小到大，我們已經被太多人告知鴨川是什麼了。
不知是幸運還是不幸，生在資訊爆炸的年代，大概從我國中開始， 每天睜開眼睛，大量的聲光就爆裂似的進入我們的視線。Facebook、Twitter、Instagram，我們這些賽鴿的競技不再止於考場，而是Facebook底下的學校科系，Instagram標記的朋友、粉絲人數、限時動態裡面的餐廳跟咖啡廳，誰被誰設成摯友，還有自我介紹上代表你去了幾個國家的國旗icon。
似乎連一切人生的日常也陷入無止盡的攀比中。我對這一切感到疲乏與無力，卻也深陷其中。於此同時，台灣也吹起了一股文青漩渦。我認識的大部分文青喜歡看村上春樹的小說和老電影（例如：牯嶺街少年殺人事件、猜火車、黑色追緝令、霸王別姬、王家衛的所有電影），聽獨立音樂、去音樂祭，有時候也拿著底片相機穿梭在城市裡，在IG的貼文文末標記：#攝影 #写真 #夏 #leica #cannon #底片 #photography #人像攝影 #台北 #taipei。
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。