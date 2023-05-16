國軍「夜郎自大」抗拒美方建言，竟喊出刺槍術可以「讓老美嘆為觀止、向我取經」

隨著美國跟台灣在軍事上的交流日益增加，被軍武界戲稱為「美語教師」的美方人員參與軍方演訓的消息逐漸曝光。與之同時，網路傳出軍方內部出現有長官在美方人員指導後的座談以「我認為不用全部照套美軍的方式」的遁詞抗拒美方人員的建言，被美方人員反駁「我從軍23年，這些是基本中的基本」。

這個爆料引起不少有軍旅經驗的網友的迴響及反饋，指出這不是單一案例。甚至舉出自身服役經驗，證明軍方內部存在以「國情不同」作藉口，抗拒美方建言的強烈守舊心態。

這不禁令人質疑軍方，特別是陸軍內部，是否真的願意虛心接受美國方面交流所提供的知識及觀念？是不是骨子裡仍然是「國情不同，謝謝指教」的依然故我的態度？

任由留美人才流失、抗拒美方建言的軍方

長久以來，軍方，特別是陸軍內部任由留美人才流失、甚至對美方在基層部隊交流、指導提供的建言，始終存在抗拒心態，這已經是眾所周知的現象。日前，學者廖宏祥在美國的《國家防衛》（National Defense）月刊發表專文指出，台灣國防的諸多弊病，其中一點就是留美人才的紛紛流失：

過去幾十年中，台灣許多從美國一流軍校的畢業生，未被提拔晉升為將官。就像經濟學的格雷沙姆定律一樣，劣幣逐良幣在台灣的部隊中更是如此。

從十餘年前的李武陵，到去年的洪琬婷等多位從西點軍校畢業的人才，選擇提前退伍。諸多報導指出這些軍官，是因為無法忍受軍隊顢頇僵化的組織文化而掛冠求去。而即使能撐下去的人，也逐漸被軍方組織文化所同化無法產生「鯰魚效應」，國防部卻振振有詞的說這些情形純屬「個案」，「國軍制度沒有問題。」

同樣的情況也出現在赴美受訓人員。這些人員在美國受訓的經驗、針對目前軍隊的缺失所提出的建言往往受到漠視，甚至受到打壓，一直是讓軍隊內外為之搖頭嘆息的現象。無法活用這些人才作為推動改革的骨幹，那麼美國直接派人提供技術指導跟建言，是否就有用呢？

目前在法國外籍軍團服務的「天武」以他過去在軍中的經驗指出，即使美國方面派員指導，仍然有其局限，軍方高層的態度往往抵銷這些交流的成效：