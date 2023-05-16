國軍「夜郎自大」抗拒美方建言，竟喊出刺槍術可以「讓老美嘆為觀止、向我取經」
我們想讓你知道的是
「夜郎自大」心態在軍方內部是根深柢固的。不思借鑒美軍的他山之石改革自身的觀念、訓練、戰術、裝備，反而堅持今日實戰價值不高的刺槍術。不惜貶低美軍「既胖且弱」，甚至認為勤練刺槍術可以「讓老美嘆為觀止、向我取經」。
隨著美國跟台灣在軍事上的交流日益增加，被軍武界戲稱為「美語教師」的美方人員參與軍方演訓的消息逐漸曝光。與之同時，網路傳出軍方內部出現有長官在美方人員指導後的座談以「我認為不用全部照套美軍的方式」的遁詞抗拒美方人員的建言，被美方人員反駁「我從軍23年，這些是基本中的基本」。
這個爆料引起不少有軍旅經驗的網友的迴響及反饋，指出這不是單一案例。甚至舉出自身服役經驗，證明軍方內部存在以「國情不同」作藉口，抗拒美方建言的強烈守舊心態。
這不禁令人質疑軍方，特別是陸軍內部，是否真的願意虛心接受美國方面交流所提供的知識及觀念？是不是骨子裡仍然是「國情不同，謝謝指教」的依然故我的態度？
任由留美人才流失、抗拒美方建言的軍方
長久以來，軍方，特別是陸軍內部任由留美人才流失、甚至對美方在基層部隊交流、指導提供的建言，始終存在抗拒心態，這已經是眾所周知的現象。日前，學者廖宏祥在美國的《國家防衛》（National Defense）月刊發表專文指出，台灣國防的諸多弊病，其中一點就是留美人才的紛紛流失：
過去幾十年中，台灣許多從美國一流軍校的畢業生，未被提拔晉升為將官。就像經濟學的格雷沙姆定律一樣，劣幣逐良幣在台灣的部隊中更是如此。
從十餘年前的李武陵，到去年的洪琬婷等多位從西點軍校畢業的人才，選擇提前退伍。諸多報導指出這些軍官，是因為無法忍受軍隊顢頇僵化的組織文化而掛冠求去。而即使能撐下去的人，也逐漸被軍方組織文化所同化無法產生「鯰魚效應」，國防部卻振振有詞的說這些情形純屬「個案」，「國軍制度沒有問題。」
同樣的情況也出現在赴美受訓人員。這些人員在美國受訓的經驗、針對目前軍隊的缺失所提出的建言往往受到漠視，甚至受到打壓，一直是讓軍隊內外為之搖頭嘆息的現象。無法活用這些人才作為推動改革的骨幹，那麼美國直接派人提供技術指導跟建言，是否就有用呢？
目前在法國外籍軍團服務的「天武」以他過去在軍中的經驗指出，即使美國方面派員指導，仍然有其局限，軍方高層的態度往往抵銷這些交流的成效：
國軍由外而內邀請美軍人員其實已經行之有年，但都成效不彰。除了之前只是少量人員以外，究其原因就是高層並沒有吸取美方人員的建議。美方人員一離開高層繼續裝死或剛愎自用、固步自封，導致之前和美方的交流大都流於表面形式。
Tags：
永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。