TNL+ 2023/05/11,
中東

土耳其物價飆漲、實際通膨率達105％，無論誰當選總統都如同手握「有毒聖杯」

土耳其物價飆漲、實際通膨率達105％，無論誰當選總統都如同手握「有毒聖杯」
Photo Credit: GettyImages

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即使代表反對派的基里達歐魯勝出，未來仍需面對土耳其經濟衰敗的種種壓力，不過值得期待的是，基里達歐魯的團隊在財政治理上將回歸更為正統的經濟學理論。儘管如此，若基里達歐魯與其團隊想要有效遏制物價飆升，則當前必須升息至少86碼，即利率應調高30％，這與當前的8.5％存在巨大差異。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

土耳其將於2023年5月14日舉行總統大選，由於土國遭受嚴峻經濟問題，尋求連任的土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）於近日的競選活動中承諾，一旦連任將會讓土耳其的通貨膨脹率降至個位數，並盡最大的努力促進經濟成長。

根據卡達《半島電視台》（Aljazeera）報導，艾爾多安正面臨執政20年來最嚴峻的連任挑戰，且考慮到土耳其里拉（TRY）近期大幅貶值及國內通貨膨脹率飆升，種種經濟問題皆讓土耳其國民對艾爾多安的支持度驟減。

《半島電視台》指出，艾爾多安在面對高通膨率的窘況時卻選擇大幅降息，並迫使土耳其中央銀行執行降息政策，最終導致土國通膨率在2022年10月飆至85.5％，創24年來最高點，就算時至2023年3月，通膨率仍近50％，高通膨直接墊高土耳其多數家庭的生活成本，不僅壓縮人民的收入及儲蓄能力，更導致大眾的購買力觸底。

儘管如此，艾爾多安仍重申會擴大外商投資、貨品生產及出口的力度，藉此振興國內經濟發展，其稱：「我們將以『與全球接軌的自由市場』作為基石來改善投資環境，預計2024年至2028年的經濟年增長率可達5.5％，且2028年底的國內生產毛額（GDP）將達1.5兆美元。」

艾爾多安甚至於2023年4月時表示，他正在組建一個全新的財政團隊，而這個團隊將由備受土耳其人民及商界敬重的前經濟部長希姆謝克（Mehmet Simsek）領導。

艾爾多安的振興經濟口號可信嗎？

針對艾爾多安的說辭，美國政治新聞網站《政客》（Politico）歐洲版則抱持不同的看法，《政客》認為，無論是艾爾多安還是其最大競爭對手、政治立場中間偏左的「共和人民黨」（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）贏得2023年土耳其總統大選，勝選者將很有可能於短時間內被該國嚴峻的經濟問題擊倒，如同手握「有毒的聖杯」（Poisoned chalice）。

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