掃「行人地獄」惡名，王國材要求22縣市推動「行人專用時相」，六都中桃園最少僅10處

掃行人地獄惡名，六都「行人專用時相」桃園最少

（中央社）台南市8日發生母女斑馬線上遭撞，3歲女童不治事故。交通部發函各縣市要求在極短期內推動行人專用時相。六都推動「行人專用時相」，以台北市229處最多、桃園市最少僅10處。

台南市8日發生女童在斑馬線上遭撞不治事故，交通部長王國材10日表示，對於這次事故感到愧疚，已發函22縣市要求在極短期內推動「行人專用時相」。

「行人專用時相」是將行人、車輛的行駛綠燈開啟時間分開，路口各方向的行人綠燈會在同一時間開始，此時所有方向的行車燈號都會是紅燈，路口只准准行人通行，車輛均不得通行。

「行人早開時相」則是讓行人的綠燈比車用綠燈提早5至10秒，讓行人提早穿越馬路；隨後當車輛開放通行時，也能增加行人可見度，減少人車爭道時間，駕駛禮讓行人優先通行。

台北市交通管制工程處交控中心主任王耀鐸表示，持續針對行人多、轉彎車流較大路口，評估設置行人專用時相或行人綠燈早開。截至4月底設置「行人專用時相」229處、「行人早開時相」393處。

新北市交通局交通管制工程科長林昭賢說，目前新北市「行人專用時相」132處、「行人早開時相」85處，多數集中學校或大眾運輸附近等人多地方。今年還會全面檢討捷運站周邊路口，並針對醫院、公園、市場與公車站等行人量大，或人車干擾較嚴重路口評估檢討設置。

桃園市交通局交通工程科長曾啟倫表示，桃園市目前有10處「行人專用時相」。今年推出「人本友善135」示範計畫，規劃至少要增加50處「行人早開時相」，目前已增加40處，全市共有59處，後續還會再增加。

台中市交通局表示，全市現有31處「行人專用時相」、30處「行人早開時相」。後續將持續滾動式檢視各路口交通量及道路條件，逐步設置相關交通設施，提升行人通行安全。

台南市交通局長王銘德表示，台南市「行人專用時相」推動已久，目前已在學校、商圈及景點周邊共42個路口設置，通行時間控管因地制宜，未來將依實際需求盤點擴增。

高雄市交通局指出，「行人專用時相」包括高鐵及重信路口、中山及建國路口等40處路口設置；中正及復興路口、中山及五福路口等300處路口實施「行人早開時相」。此外，高雄市已於150處路口設置30乘30公分「放大型行人專用號誌」，同時盤點市區路幅較寬主次要幹道路口，今年將再增加100處。另外，調整630處市區路口行人通行秒數，將行人通行秒數調整為每秒0.8公尺計算。

幹道路口設專用時相，王國材：對行人最有保障

（中央社）交通部長王國材10日表示，已發函22縣市要求在極短期內推動行人專用時相與行人早開時相。交通部說，行人專用時相是對行人最有保障的交通管理，有必要在幹道路口設置。

交通部說明，行人專用時相只允許行人穿越，也稱行人保護時相，主要設在人車交織的路口，當行人可通行時，四方的車輛都因行進號誌亮紅燈必須停止。

交通部說，行人專用時相是一個進步的觀念，也是對行人最有保障的一種交通管理方式，許多駕駛人不禮讓行人，造成行人安全備受威脅，有必要在幹道路口設置。

因實施行人專用時相號誌路口，行人必須等候較長的時間才能通行，且行人在部分路口需要做對角線穿越，有必要增設對角線行人穿越道，並依據行人專用時相號誌實施時段的不同，繪設不同型式的對角線穿越道標線。

交通部道安委員會解釋，一般若是時段性的路口，繪設空心對角線穿越道，若是全天實施路口，則繪設枕木紋的對角線穿越道，方便行人及駕駛人區別。

行人早開時相是讓行人先通行，也就是允許行人通行的綠燈比車輛可以轉彎的燈早亮幾秒鐘，減少人車同時行進容易產生的衝突。

道安會說，無論是行人專用時相或是行人早開時相，都是以號誌設計區隔路口行人及車輛穿越時間。道安會正開始調查各縣市設置行人專用時相及行人早開時相的現況。

交通部目前並無台灣實施行人專用時相或行人早開時相，對行人安全提升的相關數據，但掌握國外的研究，行人早開時相可降低13%人車衝突。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺