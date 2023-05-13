澳洲華裔記者成蕾在中國被關押千日——沒被判刑、為何被關是個謎
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在中國，被起訴幾乎肯定意味著敗訴。官方的定罪率接近100%，律師和聲援者則是盡其所能減輕被告的刑罰。中國政府期望澳洲總理艾班尼斯在今年稍後訪問北京，正式推動關係解凍。成蕾和楊恆均的案件可能會被澳洲當成談判籌碼，為這次訪問鋪路。
「1000天拘留是一個長得驚人的時間。」尼克・柯伊爾（Nick Coyle）說。
他說的是他的女友、澳洲籍記者成蕾。她至今仍身在中國的監獄裡。對於她的指控詳情仍然是個謎，而她也沒有被判刑。
和成蕾的其他親友一樣，柯伊爾說，對於成蕾到底做了什麼，為什麼要被這樣對待，他仍一無所知。
「我要求中國有關當局盡快解決這個糟糕的狀況。」他向BBC表示。
成蕾原本供職於中國國營英文電視台中國環球電視網（CGTN），她在2020年8月13日忽然被中國國安人員帶走，之後被指控「向境外非法提供國家機密」。
她被拘的前6個月是獨立關押，被置於壓力之下，在接受問訊時也未有獲得律師協助。
自此之後，她與其他囚犯共同關押。
成蕾的審訊於去年3月閉門進行，連澳洲駐中大使傅關漢（Graham Fletcher）亦不獲准進入。
不過，她的審判卻被一再延後。
BBC致電成蕾受審的北京第二中級人民法院，未獲接聽。
柯伊爾是中國澳洲商會前首席執行官，現在已經離開北京，但仍在海外致力於尋求讓成蕾獲釋。
「1月，我相信了中國駐澳大使肖千的話，當時他表示希望『會盡快找到解決方法』，」科伊爾說，「五個月過去了，我們還在等。」
另一名澳洲籍人士楊恆均也在被控洩露國家機密之後陷入監禁，判決同樣一再延後。
在中國，可能被列為「國家機密」的信息，是一個涵蓋廣泛的概念，基本上可以是政府想要包括的一切。
對於一個在數年的嚴厲新冠疫情封控政策之後想要重新吸引外資進入的國家來說，政黨控制的不透明司法系統長時間拘押外國人正在成為一項挑戰。
加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和麥可・斯帕弗（Michael Spavor）在2018至2021年間被拘押，這是當時的一場人質外交事件，為了回應加拿大針對華為首席財務官孟晚舟所開展的引渡程序。
在美國對孟晚舟的引渡要求被撤回之後幾小時，二人獲釋。
不過，對於外國公司的施壓則沒有停止。
六周前，一家醫藥公司的日本籍行政人員被拘留，中國外交部稱他被懷疑從事間諜活動。最近幾星期，這裡的多家國際公司的研究機構遭到搜查。
很多潛在的外國投資者正在評估留在中國的風險，但同時又覺得不能無視這個國家巨大市場顯而易見的吸引力。
澳中關係經歷了幾年低估。北京對澳洲的紅酒、大麥和龍蝦實施制裁。在這個超過5%的人口與中國有所淵源的國家，這種緊張關係不可忽略。
在所有這些摩擦當中，成蕾的案件受到廣泛關注。
多年來，持外國護照的華裔所在中國被拘押時所受到的待遇，一直與其他外國人不同：簡單來說，就是嚴苛得多。
不過，假如中國政府以為澳洲會因成蕾是華裔而對事件少一些關心，實情卻並非如此。
她被帶走時兩個孩子分別是9歲和11歲。小孩在這一段長時間裡一直未能見到母親，令澳洲以及其他地方很多人能夠共情。
「頭腦理智的澳洲人——從商界到政界領袖，以及大眾——都不接受這個現狀，」尼克・柯伊爾說。
中國外交部曾試圖沖淡這一案件的全球關注度。
在一次例行發布會上，發言人汪文斌表示：「中國司法機關依法辦案，充分保障成蕾的合法權利。」
在她被拘押的第二年，汪文斌表示，法院將會「擇期宣判」。但是，在秘密審訊一年多後，「宣判」仍然未發生。
在中國，被起訴幾乎肯定意味著敗訴。官方的定罪率接近100%，律師和聲援者則是盡其所能減輕被告的刑罰。
涉及外國人的時候，他們的政府會與中國政府談判，尋求釋放他們的國民。這有時候會涉及一些協議。
中國政府期望澳洲總理安東尼・艾班尼斯（Anthony Albanese）在今年稍後訪問北京，正式推動關係解凍。
成蕾和楊恆均的案件可能會被澳洲當成談判籌碼，為這次訪問鋪路。
澳洲政府表示，已經多次提出他們的立場。
上周，在倫敦出席國王加冕禮期間，艾班尼斯在一次電視訪問中說：「我們對中國的立場一直是建設性地接觸，但要繼續要求移除貿易障礙。要向習主席非常直接地說，像成蕾這樣的澳洲人需要獲得合理的正義，但是他們並沒有得到。」
他直接提到習近平的名字，這一點在北京不會被忽略。
成蕾的職業生涯當中，很長時間都在致力於在她出生的國家和她一家移居的國家之間建立橋樑。
她的案件令中澳之間鴻溝加深，並不會是她想要的。
從澳洲外交官每月半小時的探訪當中傳出的有限信息來看，似乎有一點是很突出的：她非常想念她的孩子們，以及她不在他們身邊感到多麼痛苦。
尼克・柯伊爾表示，她的孩子們現在分別是11歲和14歲，一直在沒有媽媽在身邊的情況下，盡他們的努力在澳洲長大，但是他說，「看在成蕾和她孩子們的份上，我真的希望這一切能夠忙找到解決辦法。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。