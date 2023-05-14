殘疾女性與她僱傭的性工作者：我唯一的遺憾就是沒有早點這麼做
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對梅蘭妮來說，這段經歷不僅僅是性解放，她從這段持續的經歷中學到了很多，她認為政府應該支付並支持殘疾人士獲得性服務。「我的信心大增，我比以往任何時候都快樂，這段改變人生的經歷是無法用金錢衡量的。」
當梅蘭妮（Melanie）因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）在澳洲的家中被隔離時，她對自己做出了承諾。一旦她被允許再次外出，她將僱用一名性工作者，失去童貞，並停止她作為一個殘疾人士對愛情和親密關係產生的焦慮。柴斯（Chayse）就是她預約的那個人。
是梅蘭妮的看護首先提出這個建議的。他們在一起隔離的時候，特蕾西給梅蘭妮按摩。
在此之前，沒有人以非醫療的方式觸碰過梅蘭妮，43歲的她意識到自己想要更多。
特蕾西（化名）向梅蘭妮透露，她曾經是一名性工作者，並認為個人服務可能是她探索的一個選項。
「這讓我大開眼界，讓我意識到，也許我也能體驗。」梅蘭妮在接受BBC殘疾人士新聞和心理健康網站（BBC Access All）採訪時表示。
她在網上找到了一家伴遊機構，一個名叫柴斯的男人的簡介引起了她的注意。
她興奮地安排了預約，並前往他的公寓參加第一次見面。
「當我離開我的電動輪椅，我的看護離開時，只剩下我們兩個人。我不知道我要面對什麼。」
梅蘭妮從三歲起就一直坐在輪椅上，因為她被診斷出患有脊髓炎——一種被稱為橫貫性脊髓炎的疾病。這使得她的雙腿癱瘓，手臂活動受限。作為一個成年人，她讓看護來幫助完成日常需要。
她一直在日本生活和工作，現在是一名影片編輯，但愛情似乎從未出現過。「我只是想，如果它發生了，它就會發生。」
約會和向別人敞開心扉可能會讓人感到害怕，而且這個世界並不總是承認殘疾人也有性需要。
根據英國政府於2021年發佈的《英國殘疾人調查》，只有56％的普通民眾表示，他們願意與殘疾人建立親密關係。
梅蘭妮自己從來也不知道該怎樣處理這件事，所以只好聽憑運氣了。
在給柴斯發了一封郵件詢問後，他安排了幾次視訊通話，這樣他們就可以相互了解，討論任何潛在的挑戰。
「我問了無數個問題，」梅蘭妮說，「你以前用過起重機嗎？你的公寓可以使用輪椅嗎？你們家的電梯多久壞一次？」
柴斯回答：「大約每六個月一次。」
對梅蘭妮來說，柴斯的回答足以讓她在他的公寓裡預約一次。她一點也不緊張，而是把約會提前了，因為他那麼熱情，那麼讓人放心，她太興奮，不想等了。
從法律上講，梅蘭妮和柴斯的協議是光明正大的。
在澳洲西部，根據2000年的《性交易法》，儘管在街頭從事性工作或經營妓院是非法的，但賣淫行為並不違法，伴遊機構也是合法的。這在澳洲各州有所不同，維多利亞州、新南威爾斯州和北領地已經將性工作合法化。
英國的情況也類似。雖然以性服務換取金錢在英國是合法的（除了北愛爾蘭），但拉客或經營妓院等相關活動是不合法的。
梅蘭妮到了柴斯家，才發現事態的嚴重性。
「我知道我對性知識的了解已經超出了我的能力範圍，站在我面前的這位專家讓我完全不知所措。」
但就在約會試探性地進行的時候，梅蘭妮有了一個新發現。
「我是殘疾方面的專家，柴斯對此一無所知。我們最後嘲笑彼此的無知和天真。兩個小時後，我們成了最好的朋友。」
在該行業工作了六年的柴斯表示，「性期望」是新客戶面臨的最大問題，人們在保證高潮方面施加了太大的壓力。
他說，就像任何親密關係一樣，「你必須弄清楚什麼會起作用」。
在僱用柴斯之前，梅蘭妮不知道她的身體在親密的環境中會有什麼反應，她是否能夠進入一個有利的位置，或者疲勞是否會抹殺任何樂趣。
「這就是我預約柴斯的全部原因，」她說，「我不想和一個酒吧裡的男人回家，發現這些事情，變得尷尬、脆弱和不安全。」
碰巧的是，她發現和柴斯在一起可以獲得很多樂趣，而不必限制自己。
她發現的另一件事是，她的腿可能會不可預測地「從床上摔下來」，隨後她經常需要進行物理治療來恢復四肢的活力。
「我已經知道，我的腿需要事先固定在床上，這樣就不用擔心了，」她說。
這就出現了關於權力和控制的問題。
作為一個在陌生房子裡的殘疾女性，梅蘭妮比大多數人都要脆弱。
「那是我第一次在醫院外面，在一個男人面前裸體。」她說。
柴斯此前曾與那些經歷過創傷的人一起工作，他說「創造一個由她控制的安全舒適空間」是其首要任務。
但脆弱性並不僅僅在於身體力量的不平衡。殘疾有時會讓人變得幼稚，讓他們覺得自己不配擁有別人認為很正常的某些經歷，一些殘疾人稱之為內化的殘疾歧視。
這些最近的親密接觸使梅蘭妮在生活的各個方面都擁有了更大的力量。
「我知道，透過預約柴斯，並支付服務費用，我就能控制局面。我知道，如果柴斯對我不同，或者做了我不喜歡的事情，他就會停下來。」
她說如果真的發生了，她知道自己不會再和他預約了。
但這確實是要付出經濟代價的。
「這是數千美元，」柴斯在談到他的48小時價格說，他的時薪約為400澳幣（270美元）。
在為這筆費用辯護時，他說：「很多人不明白的是，當你和一個人交往48小時，儘管這很有意義，但你在生活中沒有做任何你想做的事情。」
但他補充說，他確實從工作中獲得了巨大的滿足感。
「誰不想幫助人們探索不同的事物呢？為什麼我不能去幫助那些需要、想要、值得感覺美麗的人呢？」
「很難不愛上柴斯，」梅勒妮承認，「但我必須提醒自己，這是一種職業關係。」
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。