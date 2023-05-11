中信兄弟宣布彭政閔接總教練、王建民任一軍投手教練，球團否認林威助與高層不合

彭政閔接任中信兄弟總教練，「中職先生」棒球生涯新挑戰

（中央社）中職中信兄弟10日賽後宣布由「恰恰」彭政閔接任總教練職務，他在球員生涯19年間創下輝煌成績，並挺過各種風風雨雨而被稱為「中職先生」，如今他接下重任面臨人生新的挑戰。

彭政閔在2001年加入兄弟象隊，直到2019年球季結束後高掛球鞋，職棒球員生涯19年間創下無數紀錄，生涯出賽1800場、敲出2044支安打都是名列歷史第2名，僅次於張泰山，轟出192發全壘打也高居聯盟史上第5。

「中職先生」彭政閔是兄弟、也是中職一直以來的看板球星，並達成史無前例的明星賽人氣王15連霸紀錄，是許多球迷從小到大的回憶，經過中職許多風風雨雨仍屹立不搖。彭政閔也說過許多名言，他曾在2016年總冠軍賽時對隊友喊話，「大象步伐雖然慢，總會到達終點。」

彭政閔在退役後並未離開棒球場，而是轉任球團副領隊兼任農場主管，不過曾赴美進修教練相關課程，也在2019年底世界12強棒球賽及今（2023）年3月世界棒球經典賽擔任台灣隊打擊教練。12強賽時台灣隊一路打進東京複賽，當時拿下最佳三壘手的王威晨就曾說過，彭政閔不管是在技術上或心理上都給予很多幫助。

彭政閔在2013年世界棒球經典賽守備時，曾肉身擋球獲得「鋼鐵恰」封號，也是許多台灣球迷國際賽印象深刻的一幕。過了10年，彭政閔在今年擔任經典賽台灣隊的打擊教練，也跟著台灣隊打出讓球迷感動的好比賽。

當了3年多行政職，彭政閔對現在兄弟隊的農場與養成再熟悉不過，如今他走向幕前扛起總教練這個「吃力不討好」的重擔，對彭政閔來說無疑是全新挑戰，「中職先生」如今能否帶領兄弟延續前2年的榮光，拿下隊史第3次三連霸，將是今年球迷最關心的焦點。

林威助轉任海外發展顧問，王建民任一軍投手教練

中職中信兄弟10日拋出人事震撼彈，由副領隊、農場主管彭政閔接任總教練，原教頭林威助轉任海外發展顧問，並推動亞洲棒球大聯盟；二軍投手教練王建民則升任一軍投手教練。

兄弟球團發布新聞稿表示，歷經7年6亞和2連霸後，為持續追求球團長遠發展，由彭政閔接任總教練，原二軍總教練林明憲擔任一軍野手統籌教練，原二軍投手教練王建民擔任一軍投手教練，原二軍投捕教練王峻杰擔任一軍投捕教練。

球團表示，高度肯定林威助在任內帶領球隊締造2連霸成績，能力與貢獻皆有目共睹，球團將賦予「更艱鉅任務」，轉任球團海外發展顧問，協助推動亞洲大聯盟的進展，並負責規劃球團拓展日、韓及中國大陸業務，以中信兄弟經驗全面提升台灣及亞洲棒球實力。

球團表示，彭政閔2019年引退後，擔任中信兄弟副領隊兼農場主管，主要負責選手養成的訓練規劃，深入了解球隊文化與氣氛，亦熟悉不同世代的球員，對於賽季期間的戰力調度與安排，以及中長期培養更多潛力球員，具備通盤的規劃能力與視野，能幫助球隊永續經營。

另一方面，彭政閔擔任副領隊也培養了領導與管理能力，加上赴美交流參訪期間參與小聯盟的教練團運作，經歷豐富且完整，足以勝任總教練職務。二軍部分，陳智弘接任二軍總教練，原一軍投、打教練佛斯特及平野惠一轉任農場野手發展總監及農場投手發展總監。

中信兄弟2連霸教頭林威助遭換，領隊澄清非與高層不合

中職中信兄弟10日拋下換帥震撼彈，由彭政閔接任總教練，2連霸教頭林威助在合約最後一年轉海外發展顧問，領隊劉志威澄清否認是因戰績不佳、與高層不合，完全是長遠考量。

兄弟10日賽後宣布原總教頭林威助轉任海外發展顧問，原副領隊兼農場主管彭政閔則接任一軍總教練。由於林威助前2年都領軍在總冠軍賽橫掃對手，並完成2連霸，年初才進總統府接受總統蔡英文接見，且開季才打26場就遭替換，讓外界相當震驚。

賽後兄弟領隊劉志威接受聯訪親自說明，他表示，這是球團的長遠規劃，「還是要肯定林威助教練在這2年帶隊拿下2連霸，他有這樣的能力跟貢獻，所以海外事業推展是現在球團的重點，想借助他的專長。」

由於今年是林威助的第3年合約，劉志威也強調，林威助是接受新的任務，持續把任務做好就可以。

被問到「換帥」是否與今年開季戰績不佳有關係，劉志威說：「去年剛開始差距比現在還要大，跟戰績沒有直接關係，我們一直在找適當時機點，也要做一些溝通，都需要花點時間，所以我們認為這個時機點比較恰當。」

至於林威助是否有像外傳一樣與高層不合，劉志威則說：「傳言我就不一一回覆，站在球團立場絕對是長遠規劃來考量，沒有像傳言那個樣子。」中國信託慈善基金會董事長辜仲諒一直以來都喊出想組「亞洲大聯盟」，劉志威說：「尤其是與日韓、中國的業務，都是我們接下來的重點。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航