中信兄弟宣布彭政閔接總教練、王建民任一軍投手教練，球團否認林威助與高層不合
我們想讓你知道的是
林威助是否有像外傳一樣與高層不合，領隊劉志威則說：「傳言我就不一一回覆，站在球團立場絕對是長遠規劃來考量，沒有像傳言那個樣子。」中國信託慈善基金會董事長辜仲諒一直以來都喊出想組「亞洲大聯盟」，劉志威說：「尤其是與日韓、中國的業務，都是我們接下來的重點。」
彭政閔接任中信兄弟總教練，「中職先生」棒球生涯新挑戰
（中央社）中職中信兄弟10日賽後宣布由「恰恰」彭政閔接任總教練職務，他在球員生涯19年間創下輝煌成績，並挺過各種風風雨雨而被稱為「中職先生」，如今他接下重任面臨人生新的挑戰。
彭政閔在2001年加入兄弟象隊，直到2019年球季結束後高掛球鞋，職棒球員生涯19年間創下無數紀錄，生涯出賽1800場、敲出2044支安打都是名列歷史第2名，僅次於張泰山，轟出192發全壘打也高居聯盟史上第5。
「中職先生」彭政閔是兄弟、也是中職一直以來的看板球星，並達成史無前例的明星賽人氣王15連霸紀錄，是許多球迷從小到大的回憶，經過中職許多風風雨雨仍屹立不搖。彭政閔也說過許多名言，他曾在2016年總冠軍賽時對隊友喊話，「大象步伐雖然慢，總會到達終點。」
彭政閔在退役後並未離開棒球場，而是轉任球團副領隊兼任農場主管，不過曾赴美進修教練相關課程，也在2019年底世界12強棒球賽及今（2023）年3月世界棒球經典賽擔任台灣隊打擊教練。12強賽時台灣隊一路打進東京複賽，當時拿下最佳三壘手的王威晨就曾說過，彭政閔不管是在技術上或心理上都給予很多幫助。
彭政閔在2013年世界棒球經典賽守備時，曾肉身擋球獲得「鋼鐵恰」封號，也是許多台灣球迷國際賽印象深刻的一幕。過了10年，彭政閔在今年擔任經典賽台灣隊的打擊教練，也跟著台灣隊打出讓球迷感動的好比賽。
當了3年多行政職，彭政閔對現在兄弟隊的農場與養成再熟悉不過，如今他走向幕前扛起總教練這個「吃力不討好」的重擔，對彭政閔來說無疑是全新挑戰，「中職先生」如今能否帶領兄弟延續前2年的榮光，拿下隊史第3次三連霸，將是今年球迷最關心的焦點。
林威助轉任海外發展顧問，王建民任一軍投手教練
中職中信兄弟10日拋出人事震撼彈，由副領隊、農場主管彭政閔接任總教練，原教頭林威助轉任海外發展顧問，並推動亞洲棒球大聯盟；二軍投手教練王建民則升任一軍投手教練。
兄弟球團發布新聞稿表示，歷經7年6亞和2連霸後，為持續追求球團長遠發展，由彭政閔接任總教練，原二軍總教練林明憲擔任一軍野手統籌教練，原二軍投手教練王建民擔任一軍投手教練，原二軍投捕教練王峻杰擔任一軍投捕教練。
球團表示，高度肯定林威助在任內帶領球隊締造2連霸成績，能力與貢獻皆有目共睹，球團將賦予「更艱鉅任務」，轉任球團海外發展顧問，協助推動亞洲大聯盟的進展，並負責規劃球團拓展日、韓及中國大陸業務，以中信兄弟經驗全面提升台灣及亞洲棒球實力。
球團表示，彭政閔2019年引退後，擔任中信兄弟副領隊兼農場主管，主要負責選手養成的訓練規劃，深入了解球隊文化與氣氛，亦熟悉不同世代的球員，對於賽季期間的戰力調度與安排，以及中長期培養更多潛力球員，具備通盤的規劃能力與視野，能幫助球隊永續經營。
另一方面，彭政閔擔任副領隊也培養了領導與管理能力，加上赴美交流參訪期間參與小聯盟的教練團運作，經歷豐富且完整，足以勝任總教練職務。二軍部分，陳智弘接任二軍總教練，原一軍投、打教練佛斯特及平野惠一轉任農場野手發展總監及農場投手發展總監。
中信兄弟2連霸教頭林威助遭換，領隊澄清非與高層不合
中職中信兄弟10日拋下換帥震撼彈，由彭政閔接任總教練，2連霸教頭林威助在合約最後一年轉海外發展顧問，領隊劉志威澄清否認是因戰績不佳、與高層不合，完全是長遠考量。
兄弟10日賽後宣布原總教頭林威助轉任海外發展顧問，原副領隊兼農場主管彭政閔則接任一軍總教練。由於林威助前2年都領軍在總冠軍賽橫掃對手，並完成2連霸，年初才進總統府接受總統蔡英文接見，且開季才打26場就遭替換，讓外界相當震驚。
賽後兄弟領隊劉志威接受聯訪親自說明，他表示，這是球團的長遠規劃，「還是要肯定林威助教練在這2年帶隊拿下2連霸，他有這樣的能力跟貢獻，所以海外事業推展是現在球團的重點，想借助他的專長。」
由於今年是林威助的第3年合約，劉志威也強調，林威助是接受新的任務，持續把任務做好就可以。
被問到「換帥」是否與今年開季戰績不佳有關係，劉志威說：「去年剛開始差距比現在還要大，跟戰績沒有直接關係，我們一直在找適當時機點，也要做一些溝通，都需要花點時間，所以我們認為這個時機點比較恰當。」
至於林威助是否有像外傳一樣與高層不合，劉志威則說：「傳言我就不一一回覆，站在球團立場絕對是長遠規劃來考量，沒有像傳言那個樣子。」中國信託慈善基金會董事長辜仲諒一直以來都喊出想組「亞洲大聯盟」，劉志威說：「尤其是與日韓、中國的業務，都是我們接下來的重點。」
新聞來源
延伸閱讀
- 幫助中信兄弟走出11月連敗、衝擊總冠軍的幕後功臣？打擊教練威爾森：「團隊才是MVP」
- 紐約大都會「台灣日」彭政閔登大聯盟投手丘開球，人氣太旺在場邊辦起粉絲見面會
- 回顧「中職打擊王」彭政閔的生涯重要時刻
- 淺談讓彭政閔萌生退意的「足底筋膜炎」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
我們想讓你知道的是
除了校園與產業的媒合，師資人才培訓也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的重點目標；舉凡輔導業師、校園教師、育成經理人以及5G產業相關新創領袖，都是創新應用師資人才招募計畫的目標對象，盼能透過計畫的參與交流，教學相長輔導校園與新創人才。
臺灣自108年5月10日核定「臺灣5G行動計畫」，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，提升數位競爭力、實現智慧生活，時至今日，隨著5G應用場景越來越普及， 5G相關的技術研發和人才需求也快速增加，根據國家發展委員會《111-113年重點產業人才供需調查及推估》彙整報告，因應物聯網、5G產品與應用服務持續增加，通訊（含5G）產業人才需求年增5000人，是需求量增加前三大產業，而IC設計、通訊相關產業平均每年新增的需求人數合計為2萬6340人，結合智慧製造、AI應用服務更高達7萬4990人，顯見由於5G趨勢議題發酵，進而帶動通訊暨5G相關產業專業人才需求上升。從學校到企業、政府部門皆紛紛加強5G人才培訓，因此，優秀的5G師資人才，勢必也將成為推動產業升級和創新應用的重要關鍵。
人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
#亮點三：投入混成培育，一起壯大5G能量！
除了實戰應用，創新應用師資也會成為加值數位內容的重要推手，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」官方網站上有許多提供給學員學習的線上課程，以及社群論壇交流等資源，經培訓之後，種子師資也會擔任講師、資訊專家等，協同學員成長；或者投入這些相關線上資源的產出，如自製影音課程、撰寫社群專欄文章等。
即刻加入創新應用師資方案，拓展你的5G能量 ！
透過5G創新應用師資綜合培育，以及多元課程加值，讓師資結合其原本既有育成輔導經驗，就能共同協助新創/學生團隊孵育5G應用，同時也讓自己擁有更多實戰經驗與拓展人脈網絡、與更多同好交流。112年 5G+ 創新應用師資歡迎盡快報名加入，培訓方案詳細內容請見下圖：
不僅有完善的研習時數，還提供國際5G專業課程以及5G場域體驗、資源交流等豐富資源機會，如果你具備相關條件，對於5G產業也懷抱高度熱忱，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」創新應用師資就是你絕佳的舞台！
☞現在馬上申請：https://www.5g-jump.org.tw/zh-tw/bulletin/content/1785
5G跨域創新時代，實戰應用成關鍵！
除了前述的創新應用師資可以幫助提升產業5G相關技術含量，為了讓學生未來投入職場時，能夠快速接軌產業節奏與實作需求，如何鏈結產業與新鮮人也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」很重要的一環，截至112年4月17日，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」已累積1120位學生報名參加，成功推動至少10案產學合作計畫、媒合395位產業新星，歷年媒合率高達98％。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」作為培養5G產業即戰力的推手，希望透過邀請大專校院應屆畢業生、大三以上或碩博士在學生前來參與5G研發實戰，只要報名完成媒合，即可進入相關實戰研習，藉此精準鏈結企業與新鮮人，不僅讓學生畢業即可學以致用，更是作為讓學生超前部署、提前做好職涯規劃的最佳利器。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G應用賦能加值！
▶延伸閱讀：《5G人才布局之道，給5星級的你知道！》特別報導專區
經濟部工業局廣告