2023/05/11,
中國

中國公安部宣導道安，上傳「噠噠噠」影片被指嘲諷印度，兩國網友激烈交鋒

中國公安部宣導道安，上傳「噠噠噠」影片被指嘲諷印度，兩國網友激烈交鋒
Photo Credit: 豪哥哥YouTube

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若干使用推特的中國網友則是辯解說，影片使用的配樂是風靡90年代的歌曲「嘟嚕嘟嚕大大大」（Tunak Tunak Tun），當時在中國也曾轟動一時，可說是「印度軟實力」的表徵。另有中國網友聲稱，片中只有男的臉塗黑，就是因為「在中國，印度男人被看作小丑，而印度女性被視為佳麗」。

（中央社）中國公安部於微博官方號近期上傳的道安宣導片引發爭議。這則短片以印度流行歌曲襯底，臉塗黑的中國舞者頭戴錫克教頭巾誇張扭動肢體，被認為揶揄嘲諷印度文化，導致中印兩國網友激烈針鋒相對。

香港《南華早報》（SCMP）10日報導，中國警政部門公安部從中國影音平台bilibili相中一則頗受歡迎的影音，置於官方號「中國警方在線」，藉此宣導道安規則。

公安部是在6日於官方號分享這段長度約莫1分鐘的短影音，YouTube也有轉載。搞笑網紅「豪哥哥」騎乘摩托車，臉塗重黑並頭戴錫克教頭巾，以誇張肢體擺弄上世紀90年代盛行於印度的舞姿。

另有兩個中國模仿藝人也是臉面塗重黑並頂著相同頭巾與豪哥哥結伴，他們看中坐在車裡而且皮膚白皙，穿著印度婦女傳統服飾藍色紗麗的3個女子，頻頻示好更吆喝著一起去兜風，宛如寶萊塢風格電影的重現。

公安部於中國警方在線分享的這段影片另搭配警語：「#看我的摩托噠噠噠#警方提醒，後排落座也應繫上安全帶。騎摩托車時要牢記，無盔（安全帽）不上路！」

影片經公安部於官方號分享的頭兩日，吸引逾19萬人次的中國網友瀏覽。

但印度專欄作家及台灣外交部研究員畢諳典（Aadil Brar）於推特上傳中國警方在線的發文後，引發印度網友極為不滿，抨擊此舉分明是種族主義作祟，更貶抑印度文化。

畢諳典說：「他們嘲諷印度、印度人和寶來塢太過分了。」並說中國公安部居然引用這樣的圖文，真是太「荒唐」。

不過多數中國網友對此卻不以為意，並覺得沒甚麼大不了的。

有個微博用戶留言說：「太神奇了，我看了好幾遍，笑死了。」更有網友貼笑到流淚的表情符號。

若干使用推特的中國網友則是辯解說，影片使用的配樂是風靡90年代的歌曲「嘟嚕嘟嚕大大大」（Tunak Tunak Tun），當時在中國也曾轟動一時，可說是「印度軟實力」的表徵。

另有中國網友聲稱，片中只有男的臉塗黑，就是因為「在中國，印度男人被看作小丑，而印度女性被視為佳麗」。

這已非首次中國揶揄他國文化而惹議。在此之前，去年6月間，英國廣播公司（BBC）的調查報導，追蹤2020年2月在中國社群平台轉傳的影片。

影片中一群非洲兒童被指導用中文喊出「我是黑鬼，智商低」，他們顯然不知情這些字句代表什麼意思。這支影片引發了憤怒和批評。

當時馬拉威負責兒童福利的部長卡利亞蒂（Patricia Kaliati）表示，這些影片內容是對馬拉威兒童和國家的侮辱，當局對此展開調查。

中國駐馬拉威大使館則說，對於這個報導「非常關切」，中國強烈譴責任何形式、任何人或發生在任何地方的種族主義。

中國外交部非洲司長吳鵬指出，過去幾年裡，中國一直在打擊這些非法網路行為，未來將繼續打擊這類種族歧視短片。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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