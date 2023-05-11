美智庫專家：美國加強第一島鏈串聯，遏止共軍進犯台灣東部、在西太平洋部署軍隊

（中央社）英國廣播公司（BBC）9日報導，美國智庫專家表示，美國最近在第一島鏈的種種串聯，重點在於遏止解放軍在台灣東部，也就是在西太平洋一帶部署軍隊。

報導說，美國「哈德遜研究所」（Hudson Institute）非常駐資深研究員長尾賢（Satoro Nagao）表示，台灣軍方在東部的彈藥和其他軍武的部署非常短缺。

他說：「如果解放軍能在台灣太平洋一側長期部署兵力下來，那麼台灣民眾將失去防衛信心。北京也有操控台灣輿論的可能性，譬如操縱台灣對於解放軍部署在一側的恐懼，中國就可以和平吞併台灣。」

長尾賢指出，因此美國最近在島鏈的種種部署及串連，重點就是遏止解放軍在台灣東部，也就是西太平洋一帶部署軍隊。

至於台灣如何不成為第一島鏈的破口，台灣海軍新江艦前艦長呂禮詩告訴BBC，當務之急是美、日、台、菲間的合作與相互支援。

他說，尤其是如何透過「共通作業能力」（interoperability），建立「共同作戰圖像」（Common Operational Picture, COP）或「共同戰術圖像」（Common Tactical Picture, CTP），這是阻止解放軍海空戰力向第二島鏈投射的重中之重。

呂禮詩分析，目前日本已強化西南諸島的防空及制海能力，台灣的雄二及雄三增程型飛彈也已投產，並岸置魚叉飛彈的採購所建構的「刺蝟戰術」（Hedgehog Defense Tactics）。

他說，加上菲律賓與美國達成4座菲國軍事基地提供美軍使用的協議，顯示第一島鏈的「群島防禦」（archipelagic defense）戰略已逐漸成形。

長尾賢也呼應相似說法指出，島鏈盟國要遏阻解放軍對台發動戰爭，如何多方位分配中國的注意力和軍事資源是重要關鍵。

他以上個月美國在印度卡萊昆達空軍基地（Kalaikunda）與印度軍演為例指出，這是非常重要的演習，但少有人意識到這與第一島鏈的戰略關係。

長尾賢表示，二戰期間，美國在卡萊昆達空軍基地部署B-29轟炸機轟炸在中國的日軍，現在這個基地同樣能夠瞄準中國，只是換了能夠發射帶有常規彈頭的遠程巡弋飛彈。

他說，被譽為美國當今最強的B-1B轟炸機首次在美印聯合演習亮相，意味著「美國將B-1B帶到印度，或是向中國發出信息：美軍可以從中國南部發動攻擊， 那麼，解放軍可以專心的在台灣打戰嗎？」

報導指出，不過北京當局對於「第一島鏈」的種種變化向來嚴陣以待，如何突破第一島鏈的結盟，或結盟之後造成的壓制，一直是解放軍的當務之急。

報導說，上個月，解放軍在台灣東部外海的一連串演習，包含航艦山東號穿越第一島鏈，朝關島也就是美軍位於太平洋的軍事要塞前進，顯然就是意在抗衡美國於第一島鏈的布局。

台灣智庫國防安全研究院研究員蘇紫雲分析，解放軍的航艦及水面艦在戰時還是很難突破第一島鏈，因宮古海峽目前由台日掌控、巴士海峽則由台菲掌控。

他說，但是解放軍的水下艦隊則有可能穿越突破第一島鏈並進犯關島。

多年來提倡「島鏈戰略」牽制北京的美國海軍戰爭學院海洋策略教授霍姆斯（James R. Holmes）表示，現在美軍部署的的情況類似於冷戰初期的態勢。

他說，若美國在琉球和菲律賓群島沿線部署地面部隊，並藉由機動部隊支持在島鏈島嶼之間的海峽及周遭保留潛艇、小型水面巡邏艇、飛機和雷區，如此確實造成解放軍很大阻礙。

霍姆斯表示：「目前，我還沒見到中國已解決了試圖強行通過那些海峽所涉及的種種棘手問題的跡象。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺