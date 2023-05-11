中國多城市爭相鼓勵「地攤經濟」，專家稱創造虛假繁榮沒解決真正問題，官媒稱不該變「網紅經濟」

中國地攤經濟風潮再起，深圳擬9月鬆綁路邊攤管制

（中央社）增加「城市煙火氣」成為中國今年拉抬經濟的指標之一，鼓勵「地攤經濟」成重要手段。繼北京、上海、蘭州等地陸續放寬擺攤的規範後，深圳也研議今年9月起不再全面禁止路邊攤。

據香港01、深圳特區報報導，深圳市近日修訂「市容和環境衛生管理條例」，條例中提到擬允許街道辦事處根據「方便群眾」、「布局合理」、「監管有序」等原則，劃定攤商經營場所。

報導指出，原先的相關條例明確規範「禁止擅自占用城市道路及其兩側、人行天橋、人行隧道和其他公共場所堆放物品、擺攤設點、銷售商品」，新規範等同正式宣告不再全面禁止路邊攤。

於此同時，新的規範中也提到為了優化營商環境、滿足市民需求，只要符合相關規定的店家，可以「外擺」，即將商品擺放在自家店門口一定的範圍之內，藉此攬客。這些新規研議於今年9月1日實施。

在深圳之前，北京、上海、杭州、昆明與蘭州等地陸續發布放寬擺攤的規範。

據上海於去年通過的「上海市市容環境衛生管理條例」，要求合理平衡禁止範圍，允許區和鄉鎮政府可劃定一定公共區域用於設攤經營；另也允許戶外招牌個性化；蘭州則於近期發布並實施「蘭州市人民政府關於進一步規範外擺經營的指導意見（試行）」。這份意見提出，蘭州市將規範外擺經營管理和個人設攤行為，形成以基本商業服務為主體、設攤經營為補充的服務格局。

中國官媒《新華社》日前在一篇報導中談及各地放寬擺攤規範的現象時稱，多地放開商業外擺、允許有序設攤，本質上是豐富商業供給、滿足消費者多樣化需求的一種方式。「一方面提升了消費便利度和滿意度，方便商家快速回應消費需求；另一方面可以有效增添城市的煙火氣，提升商業活躍度和繁榮度，更大程度激發消費潛力。」

「地攤經濟」是前中國國務院總理李克強於2020年6月時提出，當時他赴山東煙台考察時形容「地攤經濟」是人間的煙火、中國的生機。然而這項政策受到來自內部的反對，當時官媒甚至撰文稱「地攤經濟不適合北京」，隨後政策漸漸降溫，最終喊停。外界認為，這是習近平和李克強之間對中國經濟走向出現分歧。

今年，外界將經濟發展重點擺在刺激內需、提升就業，加上新一屆政府上任，政經情況已不相同，鼓勵擺攤又成為各地推廣的政績。

中國地攤經濟被寄厚望，專家稱創造虛假繁榮沒解決真正問題

（中央社）《自由亞洲電台》（RFA）報導，五一長假的旅遊熱雖營造復甦榮景，但中國三、四線城市房價暴跌，加上中國民眾普遍消費預期下滑，專家說，中國恐怕難藉由內需激勵經濟復甦。

中國五一長假期間顯現旅遊榮景，像是山東的「淄博燒烤」等，被賦予可望倚靠提振內需復甦經濟的想像，不過RFA在5日報導指出，從事多年貿易工作的中國企業家孟軍分析，沒那麼樂觀。

孟軍指出，「現在國內的輿論導向一邊倒是『地攤經濟』，把所有主要的經濟（問題）都拋到一邊去。今年五一整個虛假繁榮，世人都出來了，但消費沒出來」。

他說，之前COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情封控3年期間，民眾無法外出，導致今年五一報復性釋放旅遊需求，而且還是「窮遊」。他並說，「（經濟）肯定會越來越差的，這個五一絕對是個特例，下一個黃金週不會再有這種情況了」。

Photo Credit: 中央社 淄博燒烤爆紅，中國知名經濟學家任澤平3日發文指出，淄博沒有過硬的自然環境，靠自己過硬的真誠感動了大眾，為近年轉型壓力倍增的山東贏得難得的加分。圖為4月30日，山東淄博，民眾在網紅燒烤店牧羊村品嚐烤肉。（中新社提供）中央社 112年5月3日

此外，RFA引述英國《金融時報》對於中國房市的分析，也不看好內需可帶動中國經濟復甦。

報導指出，中國房地產市場三分之二的量集中在中國三、四線城市，但房價比2019年全盛時期重挫20％至50％，而且房價下跌幅度遠超過市場預期，整體房市在過去嚴格防疫的3年裡蒸發人民幣數十兆元。

2018年至2021年上半年期間，中國房產成交鼎盛，於此期間進場的買方不僅得負擔高昂房價，還要承擔當前的驟貶，如此的損失將影響消費能力，阻礙中國經濟的回升。

中國媒體《財新網》5日刊載首席經濟學家論壇研究院副院長林採宜分析中國民眾消費與收入的專文，她也不看好中國的內需可提振經濟復甦。

她指出，過去10年裡，雖然中國居民消費有所增長，但在國民經濟中所占比例仍遠低於國際水準。

林採宜援引數據分析說，工資仍是中國居民收入的最大來源，大部分居民的消費支出仍以衣食住行和健康等必需消費爲主。

她指出，2020年疫情期間的實證數據顯示，與去年同期相比，民眾消費支出的降幅高於人均可支配收入的降幅，由此可知，大部分人面對不確定的預期時，消費意願會降低。

林採宜說，最近3年，民眾的儲蓄增、消費減即凸顯了這種保守趨勢，因此，面對養老、醫療、教育和通貨膨脹等不確定預期，可能會降低中國民眾的消費傾向。

中國多城市爭相鼓勵擺攤，官媒稱不該變網紅經濟

（中央社）隨著中國鼓勵消費、刺激經濟，一度消聲匿跡的地攤經濟再次成顯學，多地接連發布規範鬆綁擺攤限制，媒體輿論紛紛獻策。官媒稱滿足需求、創造就業，但不該變成網紅經濟。

增加「城市煙火氣」成為中國今年拉抬經濟的指標之一，鼓勵「地攤經濟」成重要手段。北京、上海、蘭州、深圳等地陸續宣布放寬擺攤的規範與時程，而至今仍有大小城市持續宣布相關鼓勵擺攤的辦法。

不少媒體及輿論也紛紛開始讚頌地攤經濟是「穩就業的重要幫手」、「助推經濟社會發展的新引擎」，更稱藉由規範，激發地攤經濟的活力，「把城市管理的堵點，變成為城市添彩的景點，留住了城市動人的煙火氣」。