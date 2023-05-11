中國多城市爭相鼓勵「地攤經濟」，專家稱創造虛假繁榮沒解決真正問題，官媒稱不該變「網紅經濟」
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增加「城市煙火氣」成為中國今年拉抬經濟的指標之一，鼓勵「地攤經濟」成重要手段。北京、上海、蘭州、深圳等地陸續宣布放寬擺攤的規範與時程，而至今仍有大小城市持續宣布相關鼓勵擺攤的辦法。中國官媒《經濟日報》10日以「發展夜經濟得下大功夫」為題刊發評論文章，強調「夜經濟不是貴經濟，也不等於網紅經濟」。
中國地攤經濟風潮再起，深圳擬9月鬆綁路邊攤管制
（中央社）增加「城市煙火氣」成為中國今年拉抬經濟的指標之一，鼓勵「地攤經濟」成重要手段。繼北京、上海、蘭州等地陸續放寬擺攤的規範後，深圳也研議今年9月起不再全面禁止路邊攤。
據香港01、深圳特區報報導，深圳市近日修訂「市容和環境衛生管理條例」，條例中提到擬允許街道辦事處根據「方便群眾」、「布局合理」、「監管有序」等原則，劃定攤商經營場所。
報導指出，原先的相關條例明確規範「禁止擅自占用城市道路及其兩側、人行天橋、人行隧道和其他公共場所堆放物品、擺攤設點、銷售商品」，新規範等同正式宣告不再全面禁止路邊攤。
於此同時，新的規範中也提到為了優化營商環境、滿足市民需求，只要符合相關規定的店家，可以「外擺」，即將商品擺放在自家店門口一定的範圍之內，藉此攬客。這些新規研議於今年9月1日實施。
在深圳之前，北京、上海、杭州、昆明與蘭州等地陸續發布放寬擺攤的規範。
據上海於去年通過的「上海市市容環境衛生管理條例」，要求合理平衡禁止範圍，允許區和鄉鎮政府可劃定一定公共區域用於設攤經營；另也允許戶外招牌個性化；蘭州則於近期發布並實施「蘭州市人民政府關於進一步規範外擺經營的指導意見（試行）」。這份意見提出，蘭州市將規範外擺經營管理和個人設攤行為，形成以基本商業服務為主體、設攤經營為補充的服務格局。
中國官媒《新華社》日前在一篇報導中談及各地放寬擺攤規範的現象時稱，多地放開商業外擺、允許有序設攤，本質上是豐富商業供給、滿足消費者多樣化需求的一種方式。「一方面提升了消費便利度和滿意度，方便商家快速回應消費需求；另一方面可以有效增添城市的煙火氣，提升商業活躍度和繁榮度，更大程度激發消費潛力。」
「地攤經濟」是前中國國務院總理李克強於2020年6月時提出，當時他赴山東煙台考察時形容「地攤經濟」是人間的煙火、中國的生機。然而這項政策受到來自內部的反對，當時官媒甚至撰文稱「地攤經濟不適合北京」，隨後政策漸漸降溫，最終喊停。外界認為，這是習近平和李克強之間對中國經濟走向出現分歧。
今年，外界將經濟發展重點擺在刺激內需、提升就業，加上新一屆政府上任，政經情況已不相同，鼓勵擺攤又成為各地推廣的政績。
中國地攤經濟被寄厚望，專家稱創造虛假繁榮沒解決真正問題
（中央社）《自由亞洲電台》（RFA）報導，五一長假的旅遊熱雖營造復甦榮景，但中國三、四線城市房價暴跌，加上中國民眾普遍消費預期下滑，專家說，中國恐怕難藉由內需激勵經濟復甦。
中國五一長假期間顯現旅遊榮景，像是山東的「淄博燒烤」等，被賦予可望倚靠提振內需復甦經濟的想像，不過RFA在5日報導指出，從事多年貿易工作的中國企業家孟軍分析，沒那麼樂觀。
孟軍指出，「現在國內的輿論導向一邊倒是『地攤經濟』，把所有主要的經濟（問題）都拋到一邊去。今年五一整個虛假繁榮，世人都出來了，但消費沒出來」。
他說，之前COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情封控3年期間，民眾無法外出，導致今年五一報復性釋放旅遊需求，而且還是「窮遊」。他並說，「（經濟）肯定會越來越差的，這個五一絕對是個特例，下一個黃金週不會再有這種情況了」。
此外，RFA引述英國《金融時報》對於中國房市的分析，也不看好內需可帶動中國經濟復甦。
報導指出，中國房地產市場三分之二的量集中在中國三、四線城市，但房價比2019年全盛時期重挫20％至50％，而且房價下跌幅度遠超過市場預期，整體房市在過去嚴格防疫的3年裡蒸發人民幣數十兆元。
2018年至2021年上半年期間，中國房產成交鼎盛，於此期間進場的買方不僅得負擔高昂房價，還要承擔當前的驟貶，如此的損失將影響消費能力，阻礙中國經濟的回升。
中國媒體《財新網》5日刊載首席經濟學家論壇研究院副院長林採宜分析中國民眾消費與收入的專文，她也不看好中國的內需可提振經濟復甦。
她指出，過去10年裡，雖然中國居民消費有所增長，但在國民經濟中所占比例仍遠低於國際水準。
林採宜援引數據分析說，工資仍是中國居民收入的最大來源，大部分居民的消費支出仍以衣食住行和健康等必需消費爲主。
她指出，2020年疫情期間的實證數據顯示，與去年同期相比，民眾消費支出的降幅高於人均可支配收入的降幅，由此可知，大部分人面對不確定的預期時，消費意願會降低。
林採宜說，最近3年，民眾的儲蓄增、消費減即凸顯了這種保守趨勢，因此，面對養老、醫療、教育和通貨膨脹等不確定預期，可能會降低中國民眾的消費傾向。
中國多城市爭相鼓勵擺攤，官媒稱不該變網紅經濟
（中央社）隨著中國鼓勵消費、刺激經濟，一度消聲匿跡的地攤經濟再次成顯學，多地接連發布規範鬆綁擺攤限制，媒體輿論紛紛獻策。官媒稱滿足需求、創造就業，但不該變成網紅經濟。
增加「城市煙火氣」成為中國今年拉抬經濟的指標之一，鼓勵「地攤經濟」成重要手段。北京、上海、蘭州、深圳等地陸續宣布放寬擺攤的規範與時程，而至今仍有大小城市持續宣布相關鼓勵擺攤的辦法。
不少媒體及輿論也紛紛開始讚頌地攤經濟是「穩就業的重要幫手」、「助推經濟社會發展的新引擎」，更稱藉由規範，激發地攤經濟的活力，「把城市管理的堵點，變成為城市添彩的景點，留住了城市動人的煙火氣」。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。