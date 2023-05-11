2023/05/11,
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岸田文雄登《時代雜誌》封面，日本盼在全球扮演更堅定角色，稱台海安全屬國際問題

岸田文雄登《時代雜誌》封面，日本盼在全球扮演更堅定角色，稱台海安全屬國際問題
Photo Credit: GettyImages

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文中寫道，白宮熱切希望具有影響力的夥伴，制衡中國日益增長的影響力，岸田文雄受此鼓舞，已開始著手讓世界第三大經濟體日本，擁有與自身匹配的軍事力量，重返全球大國角色。

岸田文雄將登時代雜誌封面，內文稱日本盼在全球扮演更堅定角色

（中央社）美國《時代雜誌》（TIME）官方推特10日發文，公布關於日本首相岸田文雄的獨家報導，並且張貼岸田將登上時代雜誌5月號22至29日刊封面的照片。

《時代雜誌》發表題為「首相岸田文雄正讓曾經是和平主義的日本，在全球舞台上扮演更堅定角色」（Prime Minister Fumio Kishida Is Giving a Once Pacifist Japan a More Assertive Role on the Global Stage）的獨家報導。

這篇文章也刊登一張照片，顯示岸田文雄將登上時代雜誌5月號22至29日刊封面。日本讀賣新聞也指出，時代雜誌網路版報導岸田將登上該期封面。

該期封面上寫道「日本的選擇－首相岸田文雄想要摒棄數十年來的和平主義，並使他的國家成為真正的軍事強國。」

文中寫道，白宮熱切希望具有影響力的夥伴，制衡中國日益增長的影響力，岸田文雄受此鼓舞，已開始著手讓世界第三大經濟體日本，擁有與自身匹配的軍事力量，重返全球大國角色。

此外，文章也提及，東京也許離烏克蘭首都基輔5000英里之遠，但烏克蘭戰爭已使日本警覺到，自身正面臨一個更危險的世界，尤其是日本仍與俄羅斯因為陸海領土爭端而糾纏，北韓則時常發射彈道飛彈越過日本上空。

文章提到，更令日本擔心的是，一直是中國對台灣的侵略，專制的中國國家主席習近平一再誓言要收復台灣。

重申台海和平重要性，岸田文雄：台灣安全屬全球問題

日本首相岸田文雄10日重申台灣海峽和平的重要性，強調不僅對日本而言，對整個世界而言這都是重要問題。

《日經亞洲》（Nikkei Asian）報導，岸田文雄在東京接受專訪時說：「台灣海峽和平穩定不只對我國而言利害攸關，對整個國際社會而言也是如此。我們的立場向來是台灣問題應該透過對話和平解決，我相信七大工業國集團（G7）在這一點上立場一致。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上個月表示，台灣問題「不屬於我們的危機」，導致外界日益關注G7在東亞安全議題上的團結與承諾。包括G7成員的法國和德國在內，許多歐洲國家視中國為關鍵出口巿場，不希望對這個舉世第2大經濟體的關係受到影響。

岸田於G7高峰會前在西部廣島巿（Hiroshima）表示，各國領導人將會要求北京以身為國際社會負責任的一員而行動，透過建設性對話推動開展穩定的國際關係。

岸田並且表示，他將會致力尋求亞洲其他國家諒解日本在安全上採取更穩健態勢。他說：「日本周邊的安全環境變得更加複雜。北韓正以遠高於以往任何時候的頻率進行飛彈試射。南海和東海也都出現想以武力改變現狀的企圖。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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