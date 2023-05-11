蘇丹內戰衝擊還款能力，打亂中國在非洲的「借貸外交」如意算盤
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根據蘇丹中央銀行的資料，截至2022年初，蘇丹積欠中國的未清償債務總額為51億2000萬美元（約新台幣1572億元）。但分析家表示，這還不包括中國對蘇丹的石油預付額度，這部分實際上是蘇丹向中國各實體的借款，應以石油出貨償還。
（中央社）非洲東北部國家蘇丹近期爆發內戰，使得中國提供給蘇丹的價值至少50億美元債務面臨進一步風險，這也意味北京在非洲採取的財務連結策略遭受新一記打擊。
英國《金融時報》（Financial Times）報導，根據美國的威廉瑪麗學院（William and Mary College）旗下實驗室AidData提供的數據，一直以來，中國在非洲大陸提供的資金有一大部分是給蘇丹，而北京也是非洲最大的雙邊貸款放貸方。
蘇丹2位彼此競爭的軍事將領4月爆發權力鬥爭，首都喀土穆（Khartoum）陷入戰火，數以十萬計蘇丹人流離失所，這也令中國在非洲之角（Horn of Africa）的戰略目標遭遇挫折。北京尋求透過提供基礎建設融資來擴大在非洲之角的影響力。
根據蘇丹中央銀行的資料，截至2022年初，蘇丹積欠中國的未清償債務總額為51億2000萬美元（約新台幣1572億元）。但分析家表示，這還不包括中國對蘇丹的石油預付額度，這部分實際上是蘇丹向中國各實體的借款，應以石油出貨償還。
這類石油貸款未清償總額不明，但可能會讓蘇丹實際積欠中國債務數字再增加數十億美元。根據2020年的新聞報導，時任蘇丹能源礦務部副部長蘇雷曼（Hamid Suleiman）表示，國有蘇丹國家石油公司（Sudapet）尚欠國有中國石油天然氣集團（中石油）25億美元。
AidData執行董事派克斯（Bradley Parks）指出，至2020年截止的10年間，中國國有實體總計提供給蘇丹價值155億美元的貸款。且AidData的數據顯示，在同一段時期，這些中國實體也借貸47億美元給2011年從蘇丹獨立的南蘇丹。
分析家表示，蘇丹內戰已使得國際貨幣基金（IMF）支持的一項改革計畫中斷，並進一步危及喀土穆償還大批債權人的能力，其中包括中國。
根據國際貨幣基金的數據，蘇丹的外債大多已處於拖欠狀態，包括積欠中國實體的債務。派克斯說，蘇丹的逾期未還外債加上滯納金總額，已經達到其國內生產毛額（GDP）的140％多。
北京在蘇丹的債務麻煩，同樣出現在非洲許多地方，中國國有放款機構正在非洲遭遇一系列債務違約。這與7年前的氣氛大相逕庭，當時中國國家主席習近平還稱非洲是「世界上成長最快且最有前途的大陸」。
根據美國國家經濟研究局（National Bureau of Economic Research）最近發表的一篇論文，中國國有實體對非洲放款總額的近8成，是提供給財政有困難的國家。
其中尚比亞已經債務違約，非洲幾個中國資金借貸大國如安哥拉、衣索比亞和肯亞也都正苦於履行外債義務。
中國借貸方是否願意勾銷非洲國家債務或加碼提供紓困信貸，仍不得而知。但一位要求匿名的中國政府顧問表示，以蘇丹的例子，至少在可預見的將來不太可能有大規模寬限動作，「蘇丹的情況目前來說太複雜了」。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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