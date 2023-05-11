為未來台灣數位教育注入新能量 OneClass萬通教育與韓國Ubion簽署MOU 強強聯手探索開創新世代教育科技

國內教育科技領導品牌萬通教育股份有限公司（以下簡稱OneClass萬通教育）與韓國重量級線上教學平台Ubion簽署合作備忘錄（MOU），以創新教育理念與技術為基礎，結合雙方過去在數位教育的資源與知識，包括教育科技產品的研發和開發、教育資源的共享和交流等，希望通過合作，共同推廣和應用新技術和創新的教育模式。更希望透過此次跨國合作，為台灣K12的學生提供更豐富、多元化的學習內容，滿足不同年齡段和學科領域的需求。未來，在教育科技研發上特別針對「線上課程」、「學習管理系統」、「AI應用」三大方向進行深度合作，更有機會藉由Ubion對OneClass萬通教育的投資，匯集跨國專業，探索新世代的教育科技。

教育學家杜威說：「如果今日的教育如同昨日，等於剝奪了孩子的明日！」成軍邁入第3年的OneClass萬通教育，是國內著眼數位世代學習而快速崛起的教育科技平台，更獲得了2022年全球性組織HolonIQ EdTech 50獎項。專注K12教育市場的OneClass提供全年級、全科目創新教育服務，主打三師制真人Live一對一線上家教，串聯課室管理平台與數位化學習歷程，提供全客製化學習課程，讓不同程度學子皆能因材施教，避免浪費寶貴時間，每月開課數量超過5萬堂，廣受學生與家長認可。

本次與OneClass萬通教育簽署 MOU的韓國Ubion，創立於2010年，曾在2015、2016與2018年獲得韓國教育產業振興院頒發「教育IT創新獎」與「教育IT優秀產品獎」，因應第四次工業革命所需之O2O教育數位轉型重量級平台，提供K12乃至於終身學習曲線的線上學習方案，目前擁有韓國最大的大學生用學習管理平台。透過本次跨國合作，雙方可針對先進教育技術、理念與經驗達到資源共享與優勢互補效果，並期盼未來可利用AI與大數據技術提供客製化學習方案，提高學習效果，滿足全球各地學生的教育需求。

OneClass萬通教育與韓國Ubion簽署MOU

堅信陪伴才是最好的教學，OneClass萬通教育打破過往團體班齊頭式學習效率，全面照顧不同程度孩子。孩子的學習不能等，國際化更是未來，OneClass萬通教育相信通過應用新技術和創新教育模式，可以提高教育品質並促進學習習慣成為終身素養，在未來與 Ubion合作中 將共同探討如何利用教育科技解決全球數位教育問題，讓更多地區的學生受益於數位教育資源，透過引入AI等先進教育技術，創造多元化學習工具，有助於OneClass萬通教育拓展國際化市場，提高全球教育領域知名度與影響力，成為具國際競爭力的教育品牌。