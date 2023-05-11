2023/05/11,
政治

加拿大卑詩省政府宣布在台設立投資貿易辦公室，將台灣視為「重點出口市場」

加拿大卑詩省政府宣布在台設立投資貿易辦公室，將台灣視為「重點出口市場」
加拿大卑詩省溫哥華港口。Photo Credit: GettyImages

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外交部表示，近來美加兩國在地方層級相繼以設立在台辦事處等方式，展現對台灣貿易投資環境的信心，迄今全美已有14州及關島在台設立辦事處，其中6個辦事處是過去3年期間所新設立或恢復設立，有助進一步強化我與美國各州商務關係、創造經貿與投資機會。

加拿大與中國日前互相驅逐外交官、外交齟齬升級，台灣與加拿大則在投資貿易和衛生上展開更多合作。加拿大卑詩省政府本月宣布在台設立貿易投資代表辦公室，將台灣列為卑詩省重點出口市場；台灣與加拿大也於本月9日簽署「衛生合作瞭解備忘錄」，為雙方衛生合作立下嶄新里程碑。

加拿大卑詩省（British Columbia）政府本月5日記者會公布其貿易多元政策報告（Trade Diversification Strategy），將台灣、墨西哥、越南列為該省重點出口市場，並宣布在台灣與墨西哥設立貿易暨投資代表辦公室（Trade and Investment Representative office），台灣辦公室由現任加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）商務經理陳嘉雯為代表，預定5月15日上任。

加拿大卑詩省指出，台灣極具投資潛力，將優先與我國在農業食品、潔淨能源與科技、林業、製造業、資通訊產業及生物科技等領域合作，以配合其貿易多元化政策，避免受到全球供應鏈中斷或不穩定的影響。

台灣是加拿大在全球的第13大貿易夥伴，也是加國在亞洲的第5大貿易夥伴。依據加國全球事務部「2022年貿易現況：自由貿易協定的好處」（State of Trade 2022: The Benefits of Free Trade Agreements）報告，台灣躍升為加國2021年6大出口高成長市場之一，僅次於美國、日本及韓國。

我國對加拿大貿易順差，加拿大2021年自我國進口額為94.49億加元（72.67億美元），主要以筆記型電腦、路由器、積體電路及自行車等產品成長最為顯著；加國出口至我國則為25.75億加元（19.89億美元），包括汽車和能源礦產等天然資源。

台加FIPA完成第一輪談判

加拿大也在今年決定與台灣進入「台加投資促進及保障協議」（FIPA）正式雙邊貿易談判，是加國在印太地區更廣泛戰略的一環，北美司司長徐佑典今日於外交部例行新聞說明會上被問及此事時表示，本月稍早雙邊已進行第一次正式談判，因爲是第一次談判，雙方溝通基本立場，現在正進行相關的內部程序；徐佑典強調，對於FIPA談判，台加雙方「都展現很高的企圖心」，希望以最快的速度看到談判成果，至於第二輪談判目前還未有確切時間點。

台灣日前開放加拿大全肉齡牛肉，是否為了獲取加拿大支持加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）？徐佑典說明，此為雙邊貿易議題，也是遵循國際標準科學實證做出的相關決定，加方對於台灣開放市場也很肯定，加拿大也了解台灣努力想加入CPTPP，相信未來正式審理台灣申請入會案，對案子的推動有很大的幫助。

台灣9日也與加拿大簽署「衛生合作瞭解備忘錄」，由我國駐加拿大代表曾厚仁大使與加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）代表倪傑民（Jim Nickel）以視訊方式完成異地簽署，加拿大聯邦公共衛生署（PHAC）、全球事務部（GAC）、我國衛生福利部及外交部均參與見證。

此「衛生合作瞭解備忘錄」象徵台加公衛合作邁入新階段，雙方首次在公衛領域建立系統性、制度化的合作；雙方未來將能更有效率推動衛生事務合作，增強彼此因應公衛事件的韌性，同時也再度彰顯台加不斷強化實質合作的夥伴關係。

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核稿編輯：翁世航


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