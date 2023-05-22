《私募帝國》：從踏上IPO征途以來，私募股權業的一舉一動總是伴隨著各種爭議
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本書作者傑森．凱利（Jason Kelly）為《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）的資深記者，長年追蹤私募股權產業動態，親身深入產業內幕，也曾實際接觸、訪問過產業中各集團的創始者與領導人物。他帶來詳實的第一手觀察，為這個實際掌控著全球金融的神祕產業，譜下波瀾壯闊的長篇史詩。
文：傑森．凱利（Jason Kelly）
CHAPTER 8
帝國的未來：私募基金的公開募股之路
私募基金產業雖然因為納稅、就業機會，以及獲利方式等問題，而造成不小的爭議，並吸引了許多的目光。但這個年輕的產業並未停止成長進化，這些私募巨頭們紛紛試圖以全新的樣貌出現在社會大眾面前。除了改善公共關係、專注於環境保護、就業等議題，多元化與公開掛牌上市也是私募巨頭正在試圖前進的方向。
公開上市雖然可以使私募基金併購時的資金運用更為靈活，也可以讓創始人從中得到現金回報，以利推出交接給下一代。但同時意味著必須面對更多的公共監督、更嚴格的審查。
在本章中，作者將帶領讀者一起走過私募基金邁向公開募股之路。
在半遮半掩中，私募股權業隨著歷史的車輪一步步前進，終於撥開雲霧見到天日。這就是我在德拉瓦州德拉瓦市親眼看著托尼．詹姆斯被政治家和穿著連身褲的工人們團團簇擁時的真實感受。那是在2011年10月，由黑石集團以及能源PE基金First Reserve聯合注資設立的冶煉營運商PBFEngergy正在計畫重啟一家精煉廠。該煉油廠是PBF從瓦萊羅能源公司（Valero）手中買來的，已經關閉一年多了。
私募股權巨頭們，正在以前所未有的姿態出現在公眾視野中。詹姆斯在德拉瓦講過什麼也許不太有人記得，但他與其他黑石集團高層的親臨現場引起了廣泛關注。
詹姆斯在處理公共關係時魅力四射，他正在接受彭博電視臺的採訪，《財富》雜誌的記者也已經排好隊等候了，上午的採訪行程按部就班的進行著。另一邊，由六位資深高官代表帶領的宣傳活動也準備就緒。在停車場後方的白色帳篷裡，身著連身褲的工人以及地方政府官員，正在狼吞虎嚥的吃著迷你鹹派和肉桂捲。短小的布條掛在帳篷側面，上面寫著「新的開始」「祝賀你完成的出色工作！」
黑石集團和First Reserve 花費了4.5億美元在德拉瓦市的煉油設施更新以及工廠重整上，新工廠將帶來500個全職工作機會以及250個短期合約工作機會。當地的政客們對此極為重視，四處奔相走告。「當工廠被迫關閉時，」德拉瓦州的參議員克里斯．科布斯（Chris Combs）表示：「給社會留下了無法填補的深溝，就像對一個家庭的狠狠一擊。」接下來他提升了整個話題的高度：「我們面臨著一個問題：『美國還是一個偉大的國家嗎？』」
在參議員湯瑪斯．卡珀（Thomas Carper）和州長傑克．馬克爾（Jack Markell）講完之後，詹姆斯走上了講臺。這位黑石集團主席熱情的回應上述兩位的發言，並借此機會向大眾媒體、煉油廠工人以及政府官員表達了來自私募股權業誠摯的友好態度。「這種合作夥伴關係應該成為美國未來的發展模式，」他充滿激情的講到，臺下的觀眾齊身站起來為詹姆斯的這番慷慨陳詞鼓掌：「要拯救美國的工業，需要大量的資金。」
在演講和剪綵活動結束後，詹姆斯站在草地上與工廠老闆、政界人士以及鋼鐵工人聯合會的勞工代表們攀談，身後是高聳入雲的煉油廠塔樓。這樣友好的會談實屬罕見，要知道，工會長期以來對背負「就業毀滅者」罵名的私募股權業嗤之以鼻。不過，有一位資深勞工，千里迢迢從德州搭飛機過來，不是為了向私募股權業扔石頭，而是要向它發出讚美和感謝。
鋼鐵工人聯合會的副主席蓋瑞．比維斯（Gary Beevers）出席了這場活動，因為350位鋼鐵工人聯合會的兄弟姐妹重新回到了工作崗位上。他操著一口粗重的德州男中音，簡短的發言與政客和投資家的字正腔圓相比實在有點新鮮。他指出，在這種情況下，私募股權基金是勞工的友人。幾十臺照相機對準演講和剪綵一片快門聲之後，比維斯和我閃到一邊聊起天來。我問他要不要坐下休息，他說喜歡站著的感覺。他看了看四周，稍微鬆了口氣，從口袋裡的哥本哈根（Copenhagen）圓罐裡抽出一支煙，就私募股權投資打開了話匣子。
交流中，他多次提到了詹姆斯的發言——大型石油企業在那一週內關閉了三家煉油廠，就發生在PBF重啟煉油廠前的幾天。能夠讓工會成員重返工作崗位是他目前最為關心的話題。「在別人缺乏資金的時候，他們提供了資金。我們擔心的是長期就業，是他們提供了就業機會，」他指著不遠處還在忙忙碌碌的工人說道：「這對工人們意味著養家糊口的飯碗。」
私募股權業正在樹立全新的公眾形象，要知道這件事情本來是資本巨頭們連想都不敢想的。長久以來，私募股權基金行事極為低調，只有在公開上市後才暴露了行跡。它們樂於讓外界轉述自己的故事，甚至放棄了反駁的權利，任憑自己被扣上「就業毀滅者」這頂帽子。詹姆斯是黑石集團在2007年完成IPO的首席功臣，幫助整個行業登上了新的臺階，也讓黑石集團從私募股權基金中迅速脫穎而出。曾經潛流暗湧的資金流，終於在紐交所和那斯達克舞臺上驗明正身。業內重量級選手的運作方式發生了翻天覆地的改變。
大型PE基金一直在證交所門前徘徊：面對上市與否的問題，要如何去定位企業文化、上市動機以及創始人的個性呢？最佳上市時機是什麼時候？上市意味著接受公眾的監督、更嚴格的審查以及標準化的程序。誠然，這也增加了PE基金的「永久資本」——資產負債表上的權益資本，而不是有時間限制、來自投資者的認繳資本。
在併購活動中，已上市的PE基金還可以採用股權置換等多種投資方式，而不再局限於現金支付。此外，選擇上市另一個不容忽視的原因，是給予創始人以及高級管理層從親手創建的企業中獲得回報的機會，黑石集團的彼得森以及凱雷集團的魯賓斯坦均曾公開承認過這點。另外，透過現金退出也可以幫助創始人將管理權順利的過渡給下一代接班人。
有一些投資機構也在保留私有化的基礎上成功的完成了接班人過渡。例如，歷史最悠久的PE基金之一的華平投資集團，其創始人在2000年就已經將管理鑰匙交給後起之秀。查理斯．凱（Charles Kaye）和約瑟夫．蘭迪（Joseph Landy）在當年承擔起了萊昂內爾．平卡斯（Lionel Pincus）和約翰．沃格爾斯坦（John Vogelstein）的職責。華平投資繼續專注於私募股權投資業務，並建立了一支全球基金，目前管理的資產總額約為300億美元。
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
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韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
「好想出國啊～」大概是這幾年來，許多人心中反覆叨唸的盼望。直到去年底，全球疫情逐漸趨緩，許多國家開始放寬邊境管制──大家期盼已久的解封之日終於到來，不少被悶壞的人們齊聲高呼：終於可以出國啦！
久違的出國一趟，想要不錯過任何一道在地美食、深度體驗異國特色文化，最後還要瘋狂血拚，塞爆行李箱嗎？今明兩年（2023-2024）恰逢「韓國訪問年」，韓國官方觀光推廣機構「韓國觀光公社」特別於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配特別企劃「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的民眾介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活，喜歡或準備前往韓國的你絕對不能錯過！
「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
今年韓國觀光公社以「飛向韓國心發現」為主題，於5月12日至5月14日在華山舉辦「2023韓國文化觀光大展」，推廣韓國文化、擴大韓國旅遊宣傳。本次展覽內容由西一館的活動舞台、西二館的參展特色韓國企業組成的K-Shopping，以及重現韓流（K-POP）場面並提供多樣觀光旅遊商品、機票的西五館組成，且全程免費對外開放。
● 活動舞台：
舞台活動邀請國際巨星小S開幕站台，以及Super Junior厲旭、型男主廚詹姆士等多組台韓藝人接力，以不間斷韓流帶給民眾絕無僅有的舞台饗宴。
● 觀光文化展示：
展示館亦有許多K-Culture相關的體驗活動，例如地方機場、重點城市的介紹；郵輪、自駕、自行車等觀光路徑；韓劇景點、四季慶典以及海女等傳統文化體驗……等。
● 企業攤位：
展區中有11家旅行社、7間航空公司、5家特色韓國企業前來參展，推廣特色商品、韓國旅遊行程及機票，現場還有航空公司舉辦的特別活動，滿滿的下單精美好禮、機票抽獎等專屬優惠，想要尋找韓國旅遊行程的朋友也絕對不會失望！
這次2023韓國文化觀光大展還有一項與關鍵評論媒體集團合作的特別企劃──「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，韓國觀光公社收集了17個地方政府各自推薦當地特色、有名、或代表性的食物，再從中挑出百項精選特色美食，不管是主食、零食還是甜點，只要夠好吃、夠特色就有入選機會。想要趁機盤點饕客必吃韓國美食，就不能錯過任何一項候選美食的簡介！
除此之外，只要在活動現場參與投票，即可獲得試飲韓國傳統飲品一杯，還有機會抽中韓國觀光吉祥物「Kingdom Friends」大禮包、BTS TinyTan鑰匙圈T-money等好禮，熱愛韓流文化的民眾千萬別錯過。
「你還沒吃過的韓國」線上票選，趕快為您心目中的美食投票！
截至目前的前10名得票排行，得票數由高到低的前五名分別為烤腸、堅果黑糖餅、燉排骨、豬肉湯飯、黑豬肉烤肉；第六到十名則是東大門一隻雞、春川辣炒雞、雪濃湯、海鮮湯，以及炸醬麵。
若從美食「溯源」，我們會發現大邱廣域市及釜山廣域市包辦了美食排行榜的前四名，其中前者更以「大邱十味」之二的「烤腸（곱창）」與「燉排骨（갈비찜）」，用壓倒性的票數霸佔排行榜前三名中的兩個位置；據說，獨特的醬汁是它們霸榜的關鍵，甚至被冠上了「偷飯賊」的響亮稱號！
但是，身為韓國第二大城的釜山廣域市也不干示弱，以獨一無二的街頭小吃「堅果黑糖餅（씨앗호떡）」全力出擊，以238張票數之差緊追在烤腸之後。堅果黑糖餅以其獨特的製作手法聞名。先將糖餅炸至焦黃後對半切開，裹上滿滿的堅果顆粒，讓酥脆表皮混和甜香黑糖及堅果香氣後再一口咬下，魅力十足。
最後，不得不提這看似普遍，但卻只有韓國濟州島才品嘗得到的美味──第五名的「黑豬肉烤肉（흑돼지구이）」。濟州島被聯合國指定為世界自然遺產、世界地質公園、生物圈保存地區，有著別於韓國半島上的溫帶氣候，其漢拏山半山腰上的原生土種黑毛豬，吃著濟州島的栗子、橡實、根等濟州自然食物後長大，不只豬肉口感彈嫩許多，味道也更有層次，可以說是獨一無二的豬肉。若有機會前往，熱愛美食的饕客們絕對不可錯過。
如果上面幾項介紹不是您的首選，那何不點進線上票選活動投票網頁，從大韓民國的百項美食中，挑選出專屬於你的前5名美食吧！
韓流好食、秘境全盤點，心動不如馬上行動！
出國旅遊最辛苦的部分，莫過於出發前行程安排時的猶豫及煩惱，但因為這次的韓國文化觀光大展，韓國觀光公社已經幫大家整理妥當，吃喝玩樂一樣不少。韓國觀光公社台北支社長李長儀也表示，本次韓國文化觀光大展結合了2023至2024韓國訪問年K-Culture的特色，希望台灣民眾不但可以重「新」發現韓國、還可以從「心」發現韓國，繼而真正的飛向韓國，留下一段美好的回憶！