讓楊謹華愛不釋手的腕錶美學——江詩丹頓以「簡約之萃」展現女性層次美感

一件複雜的創作，是展露具備多元能力、豐富經驗的表現型態；而更高階的大師，應是具備了化繁為簡的功力，讓看似簡單的作品裡，從毫微細節中展現難能可貴的工藝層次與藝術涵養。自1755年創立以來，瑞士高級腕錶品牌Vacheron Constantin江詩丹頓不僅擁有精湛的製錶工藝，更懂得融合當代美學風格，打造出足可傳世的經典傑作。

2023年，胸懷「One of not many 卓爾不群」態度的江詩丹頓，特別以其女士腕錶Égérie系列來演繹全新美學概念「簡約之萃」，並選在光點台北舉辦「江詩丹頓 Less’ential 女士高級複雜腕錶展」，同時邀請到實力派戲劇質感女星楊謹華，共同展現專屬女性的美麗詩篇。

Photo Credit：TNL Brand Studio

融合四大工藝，用層次交織出當代女性美感

巧妙融合「Less」與「Essential」二字的展覽名稱，忠實闡述將優雅美學萃取到恰如其分的「簡約之萃」完美境界。戴上全場注目焦點Égérie Creative Edition腕錶的楊謹華，也深深感受到製錶工藝的不凡。近幾年來開始接觸高複雜腕錶的她，被腕錶中所展現出的四大工藝倍感懾服：「不論是珠寶鑲嵌、手工雕刻、琺瑯彩繪，或是織錦工藝，再加上它的簡約設計，像是我今天準備的禮服，或是生活上輕便的牛仔褲、襯衫、球鞋，搭配起來都可以很輕鬆地駕馭，而且動靜皆宜。」

對於自己在選購腕錶，與錶款第一次接觸時是否有「靈通」感受，很是重要。此外，她也特別提及品牌的重要性：「不是有品牌迷思，而是一個品牌的歷史底蘊，和它所累積的工藝實力，也會同時幫助我在過程中有所學習，增加自己的底蘊。」

Photo Credit：江詩丹頓 Égérie Creative Edition腕錶

盪漾織錦柔逸美，Égérie Creative Edition腕錶萃現星空

2020年問世、命名源於古羅馬女神的Égérie系列，是江詩丹頓專為時代女性所打造的腕錶。秀氣適中的錶徑，有別於傳統的1點鐘位置錶冠，加上斜體數字時標，彷如女人些許慵懶柔美的姿態；若再搭配柔雲朵朵的月相顯示，更能細述女性風采，Égérie Creative Edition腕錶則是展示藝術工藝的代表之作。錶盤中央最為細緻的「褶皺」紋飾，是由機刻雕花大師手工施作的古老裝飾技藝：「織錦」（Tapisserie），讓塗覆其上的黑色琺瑯更具層次美感。

同時，製錶師也將輕奢華美的「布拉諾針繡蕾絲」，以細如睫毛的白金蕾絲線輕覆於錶盤上，盡顯當代女性的柔美氣質；月相顯示窗中的珍珠貝母月亮，襯配著鏤空琺瑯（plique-à-jour enamel）雲朵，與腕錶上所鑲嵌重逾4克拉的璀璨鑽石，彷似將美夜星空濃縮於腕上方寸。

Photo Credit：江詩丹頓 Égérie 粉紅金月相腕錶

簡約內斂顯工藝，輕奢風Égérie粉紅金月相腕錶

無獨有偶，同是以高級訂製時裝為設計靈感的Égérie粉紅金月相腕錶，其錶盤也將傳統機刻雕花「織錦」工藝運用於其中，像是三種織紋交織出了一圈又一圈的同心圓，收放疏密，間隔成一種講究內斂的華麗。具絲綢流動感的精緻紋飾，讓立體工整的摺皺會隨著光影角度變化，盪漾出溫潤似錦的柔美光澤。這幅動人心弦的畫面，是品牌製錶師透過精準操作一座傳承自1904年的縮放儀所製成，可謂是借重珍貴文化遺產與複雜細緻的施作經驗，方可獲致的難得成果。

Photo Credit：江詩丹頓 Traditionnelle超薄萬年曆腕錶

優雅超薄萬年曆，漸層胭粉光影動

一般印象中極為複雜的萬年曆腕錶，在江詩丹頓製錶師的巧思規劃之下，一樣能以簡約優雅設計，搭配高端製錶工藝，創作出滿足女性對於複雜功能時計之嚮往的Traditionnelle超薄萬年曆腕錶。藉由超薄的品牌自製機芯，優雅錶盤上清晰呈現星期、日期、月份、閏年指示等所有曆法資訊，再搭配6點鐘位置的月相視窗、纖細的錶圈設計，完美保留江詩丹頓的標誌性元素與蓄雅風格。日常若想以簡約美學相伴，擁有漸變式胭粉色錶盤的Patrimony自動上鏈腕錶，最是能以色澤的層次與光影靈動性，表述出現代女性活潑且自信的內涵光彩。