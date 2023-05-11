泰國選戰進入最後倒數，前進黨皮塔被控持有媒體股份恐失參選資格

《曼谷郵報》報導，民主派前進黨（Move Forward Party）總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）被對手人民國家力量黨（Palang Pracharath Party）的候選人Ruangkrai Leekitwattana指控持有2007年停止營運的廣播公司iTV Plc的4萬2000股，泰國憲法禁止候選人在登記參選時持有媒體公司的股份，因此Ruangkrai要求選舉委員會調查皮塔的參選資格。

此外，Ruangkrai還要求國家反腐敗委員會查明皮塔在2019年當選國會議員時，是否就所持股份進行虛假的資產申報，並聲稱皮塔在擔任國會議員期間沒有告知監管機構他的持股情況。

皮塔於週二（9）發推文否認這些指控，表示在2019年就向國家反腐敗委員會通報情況，且這些股份為他父親持有，但在2006年父親過世後，皮塔身為父親遺產管理者接手了這些股份，雖然有意出售卻一直找不到買家。

若選舉委員會認同了對皮塔的指控，皮塔將會被取消參選資格，如同前進黨的前身未來前進黨（Future Forward Party）的創辦人兼黨魁塔那通（Thanathorn Juangroongruangkit），因為持有媒體公司股份在2019年被選舉委員會取消國會議員資格，未來前進黨也因為涉嫌違反競選財務規定遭憲法法院強制解散。

《亞洲新聞台》指出，未來前進黨的強制解散被其支持者視為政治陰謀，目的在消除對當時政府的任何潛在威脅，而剩下的黨員以「前進黨」作為新名字，並任命皮塔為新任領導人。前進黨繼承了未來前進黨的自由、進步的意識形態，包含要求改革向來被認為神聖不可侵犯的君主制，挑戰泰國過往保守的政局，獲得了許多年輕人的支持此次選舉為2020年學生運動後的首次大選，前進黨也吸引不少當年參加學運的的青年入黨，包含面臨的20多條指控的Chonthicha Jangrew。

《Thai PBS》報導，泰國正在掀起一股「皮塔熱（Pita fever）」，就算是在被認為為保守派的勢力範圍，任何皮塔的所到之處都會爆發出熱烈的歡呼聲和掌聲，每當皮塔走上舞台時，粉絲們都會圍著他拍照並表示支持。

泰國東方大學 (Burapha University)政治科學與法律學院教授Olarn Thinbangtieo認為，前進黨目前的挑戰便是如何將皮塔受歡迎的程度轉換成實際的選票。

「如果前進黨採取好的策略，它將能夠影響猶豫不決的選民。」他說。

Olarn指出，「皮塔熱」的興起源於皮塔明確的政治立場，他多次聲明前進黨不會和政變奪權的帕拉育政府以及其親信巴威政府組成聯合政府，同樣來自親民主陣營的為泰黨雖然也有類似論述，但其立場不如前進黨堅定。

「前進黨擅長在舞台上辯論和競選。」Olarn評論道： 「前進黨的辯論者有強而有力的知識、論述和言辭。」他補充說明，當訊息簡潔明瞭時，可以在社群媒體上快速地傳播，尤其前進黨的政策引起了網路世代的年輕選民共鳴，因此前進黨擁有一支線上的拉票大軍，他們自願在社群媒體上轉發前進黨的相關訊息。

根據Nida Poll的民調數據顯示，皮塔的支持度在選舉前夕飆升，從3月份的15.75%上升到4月份的 20.25%和5月份的35.44%，已經超過了為泰黨的貝東丹，為泰黨在全國的支持率從3月份的38.20%下降到4月份的35.70%和5月份的29.20%。

民調符合Olarn的預測，即前進黨吸引大量為泰黨的選民，兩黨都屬於親民主陣營，擁有重疊的支持基礎。

但另一份Suan Dusit民調查於4月在實地進行，其調查範圍涵蓋泰國所有地區和所有年齡段的162,454人。結果顯示，為泰黨仍然是最受歡迎的政黨，得到41.73%的受訪者的支持，而前進黨以19.32%排名第二。

據《早報》報導，貝東丹先前表示並未排除在選後與前進黨聯手組織政府。但她指出若共組政府的三大條件，即必須接受為泰黨的政策、首相人選必須來自為泰黨以及主要政府部門都必須由為泰黨領導。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒