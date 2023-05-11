泰國選戰進入最後倒數，前進黨皮塔被控持有媒體股份恐失參選資格
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泰國大選將於14日進行投票，前進黨候選人皮塔遭指控擁有媒體股份且申報虛假資產，恐失參選資格。而日前的民調顯示，皮塔的民調反超最大反對黨為泰黨的貝東丹，成為最熱門的總理候選人。
《曼谷郵報》報導，民主派前進黨（Move Forward Party）總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）被對手人民國家力量黨（Palang Pracharath Party）的候選人Ruangkrai Leekitwattana指控持有2007年停止營運的廣播公司iTV Plc的4萬2000股，泰國憲法禁止候選人在登記參選時持有媒體公司的股份，因此Ruangkrai要求選舉委員會調查皮塔的參選資格。
此外，Ruangkrai還要求國家反腐敗委員會查明皮塔在2019年當選國會議員時，是否就所持股份進行虛假的資產申報，並聲稱皮塔在擔任國會議員期間沒有告知監管機構他的持股情況。
皮塔於週二（9）發推文否認這些指控，表示在2019年就向國家反腐敗委員會通報情況，且這些股份為他父親持有，但在2006年父親過世後，皮塔身為父親遺產管理者接手了這些股份，雖然有意出售卻一直找不到買家。
若選舉委員會認同了對皮塔的指控，皮塔將會被取消參選資格，如同前進黨的前身未來前進黨（Future Forward Party）的創辦人兼黨魁塔那通（Thanathorn Juangroongruangkit），因為持有媒體公司股份在2019年被選舉委員會取消國會議員資格，未來前進黨也因為涉嫌違反競選財務規定遭憲法法院強制解散。
《亞洲新聞台》指出，未來前進黨的強制解散被其支持者視為政治陰謀，目的在消除對當時政府的任何潛在威脅，而剩下的黨員以「前進黨」作為新名字，並任命皮塔為新任領導人。前進黨繼承了未來前進黨的自由、進步的意識形態，包含要求改革向來被認為神聖不可侵犯的君主制，挑戰泰國過往保守的政局，獲得了許多年輕人的支持此次選舉為2020年學生運動後的首次大選，前進黨也吸引不少當年參加學運的的青年入黨，包含面臨的20多條指控的Chonthicha Jangrew。
《Thai PBS》報導，泰國正在掀起一股「皮塔熱（Pita fever）」，就算是在被認為為保守派的勢力範圍，任何皮塔的所到之處都會爆發出熱烈的歡呼聲和掌聲，每當皮塔走上舞台時，粉絲們都會圍著他拍照並表示支持。
泰國東方大學 (Burapha University)政治科學與法律學院教授Olarn Thinbangtieo認為，前進黨目前的挑戰便是如何將皮塔受歡迎的程度轉換成實際的選票。
「如果前進黨採取好的策略，它將能夠影響猶豫不決的選民。」他說。
Olarn指出，「皮塔熱」的興起源於皮塔明確的政治立場，他多次聲明前進黨不會和政變奪權的帕拉育政府以及其親信巴威政府組成聯合政府，同樣來自親民主陣營的為泰黨雖然也有類似論述，但其立場不如前進黨堅定。
「前進黨擅長在舞台上辯論和競選。」Olarn評論道： 「前進黨的辯論者有強而有力的知識、論述和言辭。」他補充說明，當訊息簡潔明瞭時，可以在社群媒體上快速地傳播，尤其前進黨的政策引起了網路世代的年輕選民共鳴，因此前進黨擁有一支線上的拉票大軍，他們自願在社群媒體上轉發前進黨的相關訊息。
根據Nida Poll的民調數據顯示，皮塔的支持度在選舉前夕飆升，從3月份的15.75%上升到4月份的 20.25%和5月份的35.44%，已經超過了為泰黨的貝東丹，為泰黨在全國的支持率從3月份的38.20%下降到4月份的35.70%和5月份的29.20%。
民調符合Olarn的預測，即前進黨吸引大量為泰黨的選民，兩黨都屬於親民主陣營，擁有重疊的支持基礎。
但另一份Suan Dusit民調查於4月在實地進行，其調查範圍涵蓋泰國所有地區和所有年齡段的162,454人。結果顯示，為泰黨仍然是最受歡迎的政黨，得到41.73%的受訪者的支持，而前進黨以19.32%排名第二。
據《早報》報導，貝東丹先前表示並未排除在選後與前進黨聯手組織政府。但她指出若共組政府的三大條件，即必須接受為泰黨的政策、首相人選必須來自為泰黨以及主要政府部門都必須由為泰黨領導。
新聞來源：
- Poll disqualification threat looms over Move Forward leader（曼谷郵報）
- Move Forward ‘fever’ changes political temperature as Thais prepare to vote in new government（Thai PBS）
- Thai election: Move Forward Party has replaced Future Forward Party, but can it make a similar splash?（亞洲新聞台）
- 被指擁媒體股 披塔或丟參選資格（早報）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
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致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。