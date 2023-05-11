西拉雅族正名行政訴訟畫下句點，今向行政院遞交「族別認定申請書」

西拉雅族人在2009年因向原住民委員會（以下簡稱原民會）申請登記為「平地原住民」未果，而向台北高等行政法院（以下簡稱北高行）提起行政訴訟。歷時10年，一路打到2019年12月北高行更一審程序準備庭，時任法官林秀圓認為，《原住民身份法》有違憲之虞，便停訴且代為提起釋憲申請。

2022年10月28日，憲法法庭判決結果出爐，15位大法官一致同意《原住民身份法》相關條文違憲，致使部分原住民身份未受國家法律保障，西拉雅族釋憲成功，且自判決宣示之日起3年內，相關單位應修正《原住民身分法》或另定特別法。

而原先停訴的更一審行政訴訟也重啟程序，並於今（11）日宣判。雖然宣判結果還是敗訴，但由於西拉雅族的原住民身份將以釋憲判決為依歸，因此不論此判決結果如何，都不影響西拉雅的原住民族認定，這個歷時13年的行政訴訟終於劃下句點。

台南市西拉雅文化協會總幹事穆麗君表示：「本會會員多為此案訴訟人，協會責無旁貸投入這場曠日費時的戰役，為據理身份是與生俱來的歷史事實，不免衝撞體制。但我們的真誠與訴求，打動了憲法法庭的15位大法官，終於恢復了西拉雅的原住民身份。」

台南市西拉雅文化協會創會理事長萬正雄表示，倘若今日的「原住民身份」行政訴訟判決是終點，司法途徑終極的釋憲成功則是另一階段的起點：「舉凡民族語言、文化、習俗、特徵仍現存的台灣南島語系原住民族，皆為憲法保障的原住民族，我們促請行政、立法機關積極於3年內完成《原住民身份法》修法。逾期未完成修法或立法的話，只要是日治時期經註記為『熟』或『平』者，均可向原住民族主管機關申請認定其民族別。」

西拉雅盼行政院積極辦理族別認定

在北高行聆聽完判決後，台南市西拉雅文化協會等8名訴訟代表，隨即前往行政院遞交「西拉雅族別認定申請書」，並由原民會綜合規劃處處長雅柏甦詠．博伊哲努接下申請。

西拉雅自主民族議會籌備主席暨總統府原轉會平埔族群南區委員萬淑娟表示：「今天依據釋憲判決主文，得以向中央原住民族主管機關申請認定民族別。盼我們重啟申請族別認定的這只敲門磚，能讓其他平埔族群借鏡參考、意見交流。也希望行政機關本於權責，可以積極回應！」

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核稿編輯：翁世航