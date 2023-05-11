台中捷運記者會還原事故經過：吊臂未觸發偵測系統無法停車，隨車員全程遵守SOP但反應時間過短

台中市南屯區文心南五路、文心路口興富發建案昨（10）日發生意外，工地吊車吊臂掉落台中捷運軌道，一班從綠線豐樂公園站出發的行進列車直接撞上，導致1死10傷。對此，台中捷運公司召開記者會說明調查結果，表示隨車員、保全全程遵守標準作業程序（SOP），但時間實在太過短暫；而吊臂是掉在隔音牆、不是直接砸到軌道，因此當下沒有相關告警及觸發緊急停車。

中捷意外發生後，市政府站到九張犁站也在昨日中斷營運，於今（11）日搶修完畢通車。根據《中央社》報導，台中市都發局昨已勒令興富發9個建案全面停工、進行安檢，市府則以「重罰、重賠、重求償」為原則，依法最高開罰81萬元，勞動部職安署也開罰30萬元，未來台中捷運公司將持續求償。

中捷公司今在事發地點豐樂公園站召開記者會說明初步調查結果，其代理董事長林良泰在記者會開始前，先請全場為不幸逝世的靜宜大學法律系助理教授林淑雅默哀1分鐘。

中捷：隨車員堅持到最後1秒才躲避

台中捷運公司運務處長許泰銘在記者會上還原事件過程，當天中午12時26分50秒列車進入豐樂公園站月台停靠，12時27分4秒吊臂掉到捷運隔音牆，保全聽到聲響後就小跑步到車頭查看情況，同時掉落處也開始冒出大量粉塵，12時27分14秒到24秒保全以對講機通知站長，同時試圖示意下車查看旅客上下車狀況的隨車員，但時間太過短暫、隨車員沒有意會到。

12時27分26秒車門自動關閉、30秒列車自動離站，隨車員之後發現異常到列車前方查看，隨後遵照SOP一邊呼叫行控中心，一邊取出隨身包的鑰匙，準備開啟前方的駕駛蓋板，裡面有可以觸動停車的緊急停車按鈕。

從中捷提供的影片內容來看，幾名旅客隨著隨車員往前查看，接著紛紛往後退、出現防護動作，甚至有旅客疑似受到驚嚇摔倒。

許泰銘表示，一直到12時27分42秒，隨車員都還在現場持續作業，到45秒列車撞上障礙物，行車系統產生告警才觸動緊急煞車。許泰明強調，隨車員完全遵照中捷提供的SOP做處理，但時間太急促了，他也是堅持到最後1秒才躲避。

12:26:50 ━━ ━┥ 列車進站 12:27:04 ━━ ━┥ 興富發工地吊車吊臂掉到隔音牆 12:27:05 ━━ ━┥ 列車停妥、保全到列車前端確認狀況 12:27:14 ━━ ━┥ 保全通知車站站長 12:27:26 ━━ ━┥ 列車車門關閉，車內隨車員和旅客向前查看異狀 12:27:30 ━━ ━┥ 列車自動離站 12:27:32 ━━ ━┥ 隨車員一邊呼叫行控中心、一邊試圖緊急停車 12:27:45 ━━ ━┥ 列車撞上吊臂 12:27:52 ━━ ━┥ 列車完全煞停

台中捷運是採用無人駕駛系統，因此有配置隨車員，在到站時踏出車廂觀察旅客上下車狀況。中捷公司運務處站務中心主任張仍端說明，雖然隨車員堅持到最後一刻，但他情緒非常激動，他當時有注意到保全趨前用手勢示意他，卻無法意會，直到12時27分32秒看到前方有障礙物時才和行控中心緊急聯繫，他一隻手聯繫、一隻手嘗試掏出隨身包，但時間真的太過短暫。

另一方面，保全的任務是觀察月台，而他的確也在當下察覺異常狀況，並於12時27分14秒左右和值班站長通報，站長之後向行控中心反應，張仍端表示，全程都是依照中捷工作說明書的程序。

吊臂砸到隔音牆後沒觸發告警

至於為何吊臂掉落沒有觸發緊急煞車，許泰銘表示，每台列車前方都有2米多的偵障桿，若東西掉落軌道，偵障桿碰到就會觸發緊急煞車。但林良泰指出，吊臂是砸到隔音牆、不是直接砸到軌道，許泰銘說明，軌道沿線沒有入侵偵測系統，如果沒有伴隨其他狀況，例如掉落的物品影響電力設備、軌道設備，就不會有相關告警。

另外，雖然站長、隨車員都有通報行控中心，但行控中心接到指令之後要讓列車停車，包含畫面點選、執行、送出整個過程也需約20秒的時間，許泰銘指出，和隨車員第一時間要打開蓋板操作的時間大致相同。

對此，台中市議員黃守達質疑，行控中心的標準作業流程是什麼？從回報到停車需要多少時間？他提及台北捷運高運量、有配備司機員的捷運列車，司機員出發前需要確認車門都已經關閉、前方軌道是否淨空才能發車，中捷採用先進的無人自動駕駛，卻反而成為此次沒能在最後關頭挽回的致命傷。

林良泰表示，未來會由行政院運安會、司法機關做縝密調查，還原整個事情經過，同時中捷公司會跟相關廠商求償，初步估計求償金額達2億。

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核稿編輯：翁世航