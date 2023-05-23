2023/05/23,
理財

《我眼中的市場真相》：效率市場假說的錯誤前提——以下棋為例

《我眼中的市場真相》：效率市場假說的錯誤前提——以下棋為例
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

對於市場上的真實與謊言，傑克．史瓦格直指原因出在很多受人尊敬的理論和模型其實是錯誤的。我們一直堅持的市場假設、不切實際的模型、認知偏差、情緒弱點和毫無根據的信念……卻導致投資人不幸誤入歧途。他提供大量完整的歷史證據、以及健全的投資常識，破解55個備受尊崇的理論與模型假設中錯誤思維的真相。

文：傑克．史瓦格（Jack D. Schwager）

效率市場假說的錯誤前提：以下棋為例

效率市場假說假設無法打敗大盤，因為每個人得到的資訊都是一樣的——這個推論的概念有問題。就算每個人得到的資訊都一樣，我們也沒有理由假設他們會做出相同的決定，認為市場或證券的合理價格應該是多少。舉例來說，在下棋比賽時，所有的參賽者都知道同樣的規則，而且可以拿到同樣的紀錄，裡面寫著世界冠軍過去的比賽內容；然而，只有少數人能勝出。我們沒有理由假設所有的參賽者都會以同樣有效率的方式來運用同樣的資訊。市場可以說是代表著一個更複雜的棋盤（有更多變數，而且規則不斷在改變），我們憑什麼認為市場會不一樣？

在下棋比賽時，少數技巧高超的參賽者會把握較弱對手的失誤，來贏得大部分的比賽。就像下棋一樣，我們可以合理預期少數技巧高超的市場參與者，解讀相同資訊（若以下棋來比喻，相同的資訊就是指在市場這塊棋盤中的位置）的方式不同於大多數人，並且對於市場可能的走向得出不同的結論。在這個概念的框架下，大多數技巧較差的市場參與者犯的錯誤，會將價格推往錯誤的地方（也就是價格與未知的均衡不一致），創造讓技術較好的交易者獲利的機會。簡單來說，就算每個人都有相同的知識，也不表示他們使用這些知識的方式會是一樣的。

由於所有市場參與者都要付手續費給券商，還有滑價（編按：slippage；投資人下達的指定交易價格與實際交易價格不一致），所以絕大多數的參與者一定會得到低於大盤的報酬。在零和市場中，做多的金額永遠等於做空的金額，所以根據像期貨這樣的零和市場的定義，這個說法是成立的。事實上，如果可以限制期貨市場只能由全世界一百位最厲害的交易員進行交易，你可以很安全的預測，絕大多數的人都會賠錢。

在股市這種絕大多數的參與者都做多的市場中，情況就比較微妙了。這時重要的問題並不是市場參與者是否賺到錢，而是他們的績效是否比主要的股票指數還要好，因為主要的股票指數是整個市場整體報酬的替代性指標。就這點來說，有非常多的證據顯示，絕大多數的股市參與者績效都不如大盤。長期下來，學術研究一再顯示，絕大多數只做多的基金，績效都落後股票指數。散戶投資人、市場分析師、以及推薦經得起考驗的個股的市場理財快報作家，他們的績效也都落後大盤。我不知道有什麼研究能證明，這些人之中有任何一群人的績效長時間下來能超越大盤（但是這些人之中，絕對有些人能辦得到）。

所有市場的絕大多數參與者都無法打敗大盤，讓效率市場假說看似是個事實。但真正的事實是，雖然很難打敗大盤，卻不表示沒有辦法打敗大盤。相信大多數的市場參與者的績效落後大盤，同時也相信只有少數能力非常高超的交易者能交出超越大盤的績效（打敗大盤的次數或是獲利空間，這兩者都超過機率可以解釋的範圍），全都是合理的。正如一些西洋棋大師可以持續贏得比賽一樣，少數技術高超的交易者可以交出比大盤還要好很多的投資績效。的確，在下棋和投資這兩個領域，我們可以說，大多數人犯的錯創造少數技術較佳的人獲利機會。

根本不打算賺錢的投資人

不只是有些市場參與者技術比別人好，也有些主要的市場參與者動機不是獲利。效率市場假說的假設認為，根據可取得的資訊採取行動的市場參與者，會將價格推往正確的水準。然而，有些市場參與者並不想要獲得最大報酬，但是他們各有不同的目的。我們來看看這兩種市場參與者：

1. 避險者

這種人把市場當成一種降低風險用的保險。舉例來說，一名玉米農做空玉米期貨，並不是因為他認為價格太高，而是為了鎖定價格。玉米農甚至可能相信玉米價格太低卻仍做空，因為他要避開玉米價格在收成前跌得更低的風險。同樣的，一名玉米片製造商會做多玉米期貨以鎖定他的進貨成本，而不是因為他看好市場的多頭走勢。為了降低風險的慾望所做出的決定，可能導致買賣方避險者採取的行動不是將價格推向均衡，而是推向不均衡。

2. 政府

政府為了符合經濟目標干預市場，或是為了配合國際協議，也可能促使價格朝向非自然均衡的水準。大致符合的例子是1992年英格蘭銀行為支撐英鎊匯價的行動。當時，英國是歐洲匯率機制（Exchange Rate Mechanism）的成員——這是歐洲成員國之間的貨幣協議，以維持其貨幣價值在限定範圍內。那時候德國的主要動機是在兩德統一後控制通膨，這個目標導致德國央行德意志聯邦銀行（Bundesbank）維持高利率。為了防止貨幣從英鎊流向馬克，壓低英鎊匯率至限定範圍的低水準，英格蘭銀行被迫升息。問題在於，英國的經濟當時處於衰退，以經濟狀態而言英格蘭銀行應該要降息才對，不是升息。

即使在匯率機制規定範圍的下限，英鎊也遠高於兩國不同經濟條件所暗示的均衡水準。為了避免英鎊兌馬克貶至更低的水準，英格蘭銀行必須出手干預英鎊匯價。政府干預市場將價格推往非自然均衡的水準，為投機者創造獲利機會——這就是個顯著的例子，但是並不罕見。英格蘭銀行試圖支撐英鎊匯率的努力，終究不敵投機者的賣壓，包括索羅斯（George Soros）和他的同事史丹利．卓肯米勒（StanleyDruckenmiller）知名的100億美元英鎊空頭部位。當英格蘭銀行放棄干預後，英鎊就重挫至比均衡價位更低的水準。索羅斯和卓肯米勒這一役估計賺進約10億美元。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。