《我眼中的市場真相》：效率市場假說的錯誤前提——以下棋為例
我們想讓你知道的是
對於市場上的真實與謊言，傑克．史瓦格直指原因出在很多受人尊敬的理論和模型其實是錯誤的。我們一直堅持的市場假設、不切實際的模型、認知偏差、情緒弱點和毫無根據的信念……卻導致投資人不幸誤入歧途。他提供大量完整的歷史證據、以及健全的投資常識，破解55個備受尊崇的理論與模型假設中錯誤思維的真相。
文：傑克．史瓦格（Jack D. Schwager）
效率市場假說的錯誤前提：以下棋為例
效率市場假說假設無法打敗大盤，因為每個人得到的資訊都是一樣的——這個推論的概念有問題。就算每個人得到的資訊都一樣，我們也沒有理由假設他們會做出相同的決定，認為市場或證券的合理價格應該是多少。舉例來說，在下棋比賽時，所有的參賽者都知道同樣的規則，而且可以拿到同樣的紀錄，裡面寫著世界冠軍過去的比賽內容；然而，只有少數人能勝出。我們沒有理由假設所有的參賽者都會以同樣有效率的方式來運用同樣的資訊。市場可以說是代表著一個更複雜的棋盤（有更多變數，而且規則不斷在改變），我們憑什麼認為市場會不一樣？
在下棋比賽時，少數技巧高超的參賽者會把握較弱對手的失誤，來贏得大部分的比賽。就像下棋一樣，我們可以合理預期少數技巧高超的市場參與者，解讀相同資訊（若以下棋來比喻，相同的資訊就是指在市場這塊棋盤中的位置）的方式不同於大多數人，並且對於市場可能的走向得出不同的結論。在這個概念的框架下，大多數技巧較差的市場參與者犯的錯誤，會將價格推往錯誤的地方（也就是價格與未知的均衡不一致），創造讓技術較好的交易者獲利的機會。簡單來說，就算每個人都有相同的知識，也不表示他們使用這些知識的方式會是一樣的。
由於所有市場參與者都要付手續費給券商，還有滑價（編按：slippage；投資人下達的指定交易價格與實際交易價格不一致），所以絕大多數的參與者一定會得到低於大盤的報酬。在零和市場中，做多的金額永遠等於做空的金額，所以根據像期貨這樣的零和市場的定義，這個說法是成立的。事實上，如果可以限制期貨市場只能由全世界一百位最厲害的交易員進行交易，你可以很安全的預測，絕大多數的人都會賠錢。
在股市這種絕大多數的參與者都做多的市場中，情況就比較微妙了。這時重要的問題並不是市場參與者是否賺到錢，而是他們的績效是否比主要的股票指數還要好，因為主要的股票指數是整個市場整體報酬的替代性指標。就這點來說，有非常多的證據顯示，絕大多數的股市參與者績效都不如大盤。長期下來，學術研究一再顯示，絕大多數只做多的基金，績效都落後股票指數。散戶投資人、市場分析師、以及推薦經得起考驗的個股的市場理財快報作家，他們的績效也都落後大盤。我不知道有什麼研究能證明，這些人之中有任何一群人的績效長時間下來能超越大盤（但是這些人之中，絕對有些人能辦得到）。
所有市場的絕大多數參與者都無法打敗大盤，讓效率市場假說看似是個事實。但真正的事實是，雖然很難打敗大盤，卻不表示沒有辦法打敗大盤。相信大多數的市場參與者的績效落後大盤，同時也相信只有少數能力非常高超的交易者能交出超越大盤的績效（打敗大盤的次數或是獲利空間，這兩者都超過機率可以解釋的範圍），全都是合理的。正如一些西洋棋大師可以持續贏得比賽一樣，少數技術高超的交易者可以交出比大盤還要好很多的投資績效。的確，在下棋和投資這兩個領域，我們可以說，大多數人犯的錯創造少數技術較佳的人獲利機會。
根本不打算賺錢的投資人
不只是有些市場參與者技術比別人好，也有些主要的市場參與者動機不是獲利。效率市場假說的假設認為，根據可取得的資訊採取行動的市場參與者，會將價格推往正確的水準。然而，有些市場參與者並不想要獲得最大報酬，但是他們各有不同的目的。我們來看看這兩種市場參與者：
1. 避險者
這種人把市場當成一種降低風險用的保險。舉例來說，一名玉米農做空玉米期貨，並不是因為他認為價格太高，而是為了鎖定價格。玉米農甚至可能相信玉米價格太低卻仍做空，因為他要避開玉米價格在收成前跌得更低的風險。同樣的，一名玉米片製造商會做多玉米期貨以鎖定他的進貨成本，而不是因為他看好市場的多頭走勢。為了降低風險的慾望所做出的決定，可能導致買賣方避險者採取的行動不是將價格推向均衡，而是推向不均衡。
2. 政府
政府為了符合經濟目標干預市場，或是為了配合國際協議，也可能促使價格朝向非自然均衡的水準。大致符合的例子是1992年英格蘭銀行為支撐英鎊匯價的行動。當時，英國是歐洲匯率機制（Exchange Rate Mechanism）的成員——這是歐洲成員國之間的貨幣協議，以維持其貨幣價值在限定範圍內。那時候德國的主要動機是在兩德統一後控制通膨，這個目標導致德國央行德意志聯邦銀行（Bundesbank）維持高利率。為了防止貨幣從英鎊流向馬克，壓低英鎊匯率至限定範圍的低水準，英格蘭銀行被迫升息。問題在於，英國的經濟當時處於衰退，以經濟狀態而言英格蘭銀行應該要降息才對，不是升息。
即使在匯率機制規定範圍的下限，英鎊也遠高於兩國不同經濟條件所暗示的均衡水準。為了避免英鎊兌馬克貶至更低的水準，英格蘭銀行必須出手干預英鎊匯價。政府干預市場將價格推往非自然均衡的水準，為投機者創造獲利機會——這就是個顯著的例子，但是並不罕見。英格蘭銀行試圖支撐英鎊匯率的努力，終究不敵投機者的賣壓，包括索羅斯（George Soros）和他的同事史丹利．卓肯米勒（StanleyDruckenmiller）知名的100億美元英鎊空頭部位。當英格蘭銀行放棄干預後，英鎊就重挫至比均衡價位更低的水準。索羅斯和卓肯米勒這一役估計賺進約10億美元。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。