【影評】《星際異攻隊3》：造物主與雜牌軍的身份政治認同與父權體制對抗
我們想讓你知道的是
若說2014年的《星際異攻隊》、2017年的《星際異攻隊2》是嚴父與逆子的角力遊戲，那麼2023年詹姆斯岡恩眾望所歸執導編劇的《星際異攻隊3》，則是造物主與雜牌軍的身份政治認同與父權體制對抗。若深思熟慮回答這篇文章中的諸多疑問，或許又是一部開啟奇幻旅程的電影傑作了呢。
若說2014年的《星際異攻隊》、2017年的《星際異攻隊2》是嚴父與逆子的角力遊戲，那麼2023年詹姆斯岡恩（James Gunn）眾望所歸執導編劇的《星際異攻隊3》，則是造物主與雜牌軍的身份政治認同與父權體制對抗。
由克里斯普萊特（Chris Pratt）飾演的「星爵」領軍的《星際異攻隊3》、引領「葛摩菈」、「毀滅者德克斯」、「螳螂女」、「涅布拉」，以及為「火箭浣熊」與「樹人格魯特」的原班人馬，全力搶救身負重傷的火箭浣熊，緩緩揭開其賞金獵人的身世之謎。
《星際異攻隊3》開場即以「火箭浣熊」的視角，倒敘關於其自然身份及爾後的社群影響力——以一隻人類（或類人類）黑手入籠，強制剝奪一群浣熊幼崽的自由與生存，以骯髒溼滑的牢房與晦暗燈光的攝影調度，強力控訴動物凌虐與與基改工程的冷酷無情。
爾後又以「火箭浣熊」半夢半醒的彌留狀態，顯示高級進化論殘酷實驗下，那三位肢體殘缺卻暖心滿滿的牢友——白兔、海象和女性密友水獺萊拉——諷喻正因為基改工程實驗，賦予了「火箭浣熊」高智商、高情商的戰術大師守護者身份；而那迅速敏捷、上通天文下知地理的知性角色，如同X戰警中也為基因改造的金剛狼，儘管「火箭浣熊」動機與道德準則多為被動式的，但正恰恰是這隻星際雜牌異攻隊可力抗銀河父權體制的絕對不可或缺。
星際異攻隊的身份政治
日裔美籍政治經濟學教授法蘭西斯福山（Francis Fukuyama）在2018年其著作《身分政治》[1]提及「身而為人」融入社會的需求根深蒂固：「縱觀歷史，形成群體對於物種生存至關重要。時至今日，我們族類仍傾向將自己歸類為具有共同目標的群體。當某些群體與我們擁有共同特徵（性別、取向、政黨或宗教）同享樂、共患難時，這稱之為『身份政治』。」
這即是「火箭浣熊」的成長背景故事的預示——生活在那稍嫌混亂蒸汽龐克風格的知無領域中Knowhere，綽號「火箭」的星際異攻隊隊員不時對周遭群體強調：「我才不是那頭該死的浣熊。」
且因基因工程改造後的絕頂聰明，使其說法可信度倍增；而半人半神的「星爵」，即便在《星際異攻隊2》知曉了生父與養父的樣貌，卻因為與戀人「葛摩菈」的生離死別而酗酒頹靡、暗自神傷。星爵在職責上與星際異攻隊同在，但在情感上，他替「葛摩菈」無限哀悼，宛如身處艾略特（T.S Elliot）那貧瘠乾枯的荒原。
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【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
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除了校園與產業的媒合，師資人才培訓也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的重點目標；舉凡輔導業師、校園教師、育成經理人以及5G產業相關新創領袖，都是創新應用師資人才招募計畫的目標對象，盼能透過計畫的參與交流，教學相長輔導校園與新創人才。
臺灣自108年5月10日核定「臺灣5G行動計畫」，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，提升數位競爭力、實現智慧生活，時至今日，隨著5G應用場景越來越普及， 5G相關的技術研發和人才需求也快速增加，根據國家發展委員會《111-113年重點產業人才供需調查及推估》彙整報告，因應物聯網、5G產品與應用服務持續增加，通訊（含5G）產業人才需求年增5000人，是需求量增加前三大產業，而IC設計、通訊相關產業平均每年新增的需求人數合計為2萬6340人，結合智慧製造、AI應用服務更高達7萬4990人，顯見由於5G趨勢議題發酵，進而帶動通訊暨5G相關產業專業人才需求上升。從學校到企業、政府部門皆紛紛加強5G人才培訓，因此，優秀的5G師資人才，勢必也將成為推動產業升級和創新應用的重要關鍵。
人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
#亮點三：投入混成培育，一起壯大5G能量！
除了實戰應用，創新應用師資也會成為加值數位內容的重要推手，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」官方網站上有許多提供給學員學習的線上課程，以及社群論壇交流等資源，經培訓之後，種子師資也會擔任講師、資訊專家等，協同學員成長；或者投入這些相關線上資源的產出，如自製影音課程、撰寫社群專欄文章等。
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5G跨域創新時代，實戰應用成關鍵！
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