【影評】《星際異攻隊3》：造物主與雜牌軍的身份政治認同與父權體制對抗

若說2014年的《星際異攻隊》、2017年的《星際異攻隊2》是嚴父與逆子的角力遊戲，那麼2023年詹姆斯岡恩（James Gunn）眾望所歸執導編劇的《星際異攻隊3》，則是造物主與雜牌軍的身份政治認同與父權體制對抗。

由克里斯普萊特（Chris Pratt）飾演的「星爵」領軍的《星際異攻隊3》、引領「葛摩菈」、「毀滅者德克斯」、「螳螂女」、「涅布拉」，以及為「火箭浣熊」與「樹人格魯特」的原班人馬，全力搶救身負重傷的火箭浣熊，緩緩揭開其賞金獵人的身世之謎。

《星際異攻隊3》開場即以「火箭浣熊」的視角，倒敘關於其自然身份及爾後的社群影響力——以一隻人類（或類人類）黑手入籠，強制剝奪一群浣熊幼崽的自由與生存，以骯髒溼滑的牢房與晦暗燈光的攝影調度，強力控訴動物凌虐與與基改工程的冷酷無情。

爾後又以「火箭浣熊」半夢半醒的彌留狀態，顯示高級進化論殘酷實驗下，那三位肢體殘缺卻暖心滿滿的牢友——白兔、海象和女性密友水獺萊拉——諷喻正因為基改工程實驗，賦予了「火箭浣熊」高智商、高情商的戰術大師守護者身份；而那迅速敏捷、上通天文下知地理的知性角色，如同X戰警中也為基因改造的金剛狼，儘管「火箭浣熊」動機與道德準則多為被動式的，但正恰恰是這隻星際雜牌異攻隊可力抗銀河父權體制的絕對不可或缺。

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星際異攻隊的身份政治

日裔美籍政治經濟學教授法蘭西斯福山（Francis Fukuyama）在2018年其著作《身分政治》[1]提及「身而為人」融入社會的需求根深蒂固：「縱觀歷史，形成群體對於物種生存至關重要。時至今日，我們族類仍傾向將自己歸類為具有共同目標的群體。當某些群體與我們擁有共同特徵（性別、取向、政黨或宗教）同享樂、共患難時，這稱之為『身份政治』。」

這即是「火箭浣熊」的成長背景故事的預示——生活在那稍嫌混亂蒸汽龐克風格的知無領域中Knowhere，綽號「火箭」的星際異攻隊隊員不時對周遭群體強調：「我才不是那頭該死的浣熊。」

且因基因工程改造後的絕頂聰明，使其說法可信度倍增；而半人半神的「星爵」，即便在《星際異攻隊2》知曉了生父與養父的樣貌，卻因為與戀人「葛摩菈」的生離死別而酗酒頹靡、暗自神傷。星爵在職責上與星際異攻隊同在，但在情感上，他替「葛摩菈」無限哀悼，宛如身處艾略特（T.S Elliot）那貧瘠乾枯的荒原。