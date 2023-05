【書評】《For Better or For Worse》：越南男女運用不平等的全球化，打造一段「相對平等」的跨國婚姻

2018年的春天,我拖著行李箱趕往台中的新火車站,準備乘高鐵去新竹。路過被荒廢的舊火車站大廳時,竟聽到熱鬧非凡的聲音,往窗裡一看:「座」無虛席!仔細一聽,那些穿著色彩繽紛的男女女說著我聽不懂的語言,再看,他/她們從各自的背包中拿出了野餐墊、零食、便當盒,把鞋一脫,盤腿坐在了野餐墊上,開始「呼朋引伴」的聊天。我被這火車站裡的「野餐」盛況震驚:他/她們是誰?為什麼這裡會有這麼多人?為什麼她/他們要在火車站野餐?朋友平淡地解釋了我的不解:他/她們是「外籍勞工」,還有好多「越南新娘」,來台灣結婚嘛,你懂的,為了錢。

2018年的冬天,我接到大洋彼岸朋友的資訊:我有女朋友啦!是一個越南女孩哦。我把這個消息與身邊家人朋友分享,「越南人?是為了綠卡吧?告訴你朋友不要被騙了!」

2019年,在職場上,有一天收到同事給我的榴槤餅,他笑著說:「是我老婆從越南帶回來的。」他離開後,其他同事開始竊竊私語:「對啊,你不知道吧,他老婆是越南人,應該是買來的。」

2023年的春節前,我帶著「越南婚姻」的課題奔向大洋彼岸的前夕,與朋友分享。朋友們驚詫、皺眉:「為什麼是越南人?她/他們值得嗎?」

「她/他們值得嗎?」

「她/他們為什麼不值得?」

我打開網站,輸入「越南婚姻」,出現的是:「娶越南新娘的產業鏈,究竟是如何運作的?」;「越南新娘,套路越來越深了」;「不鼓勵、不禁止台越婚姻政策」;「中國男女人口比例失衡農村青年迎娶越南媳婦逐漸流行」;「越南騙婚」等等。這些聲音是從哪裡來的?這些結論是從哪裡來的?為什麼越南與他國的跨國婚姻已經長久地被媒體、大眾以及研究認為是跨國婚姻的最「低端」?以至於我們甚至將值不值得放在了人的身上去定義?

五年了,更快速的全球化列車將無數的人帶到了更多新世界中,而我們對「越南」、「越南人」、「越南女人」的想像卻一直停留在那個被廢棄的火車站的空曠中,從未進步。

「不要研究她/他們,研究發達世界的人不好嗎?」「研究他/她們對你有什麼好處嗎?」「難不成你也想找一個越南人結婚嗎?」我在這種日漸喘不過氣的警告與質問聲中,迷茫,兜兜轉轉——是否有一個機會可以讓我們去走進這些大眾眼中「不值得」的人的生活去看看她/他們的日常?是否有一個機會能夠讓我們在鋪天蓋地的消極的媒體聲音中聽到她/他們不一樣的聲音?是否有一個機會能夠讓我們突破大量研究與媒體不停複製「越南新娘」「不得不使用結婚」來賺錢,又或者是「犧牲自己成全原生家庭」,從而形成的頑固的「越南女性不值得」的刻板印象?

兩個月前的一天,教授將一篇研究文獻寄給我,是美籍越南社會學者Hung Cam Thai關於越南女性與美籍越南男性婚姻動機的研究"Clashing Dreams in the Vietnamese Diaspora: Highly Educated Overseas Brides and Low-Wage U.S. Husbands“(〈越南僑民的夢想衝突:高學歷的海外新娘和低工資的美國丈夫〉)。這篇文章同樣收錄於Hung Cam Thai 2008年出版的專書《For Better or For Worse: Vietnamese International Marriages in the New Global Economy》中,其使用的標題是”The Two Unmarriageables“。

看到這兩個標題的我,一瞬間有一種被一束光擊中的感覺:這樣顛覆了傳統的「女性為錢結婚」「普遍」的婚姻動機,以及顛覆了「女性上嫁男性下娶」的傳統性別意識形態的標題,讓我迫切地想知道,這兩個顛覆傳統的「不可能的組合」——高學歷的越南女性Thanh Nguyen與她的低工資美籍越南丈夫Minh Do——是為什麼,又是怎麼樣打破傳統的婚姻與性別意識型態的?

在家中經營糖果工廠中成長起來的Thanh Nguyen接受高等教育後獲得了法律學位,32歲的她提及對教育與婚姻的看法時,她表示:「你知道,在越南,32歲的人很難找到一個像樣的丈夫。尤其是當我決定接受良好的教育後,許多男人會被我嚇倒。但接受教育對我非常重要(Thai,2008: 101)。」 但她同樣表示:「對女性來說,婚姻也很重要。在亞洲文化中,也許在越南尤其如此,而男人們並不希望他們的妻子比他們強(Thai,2008: 101)。在越南,單身、女性和老年是很難的。人們總是問我『你的丈夫和孩子在哪裡?』因此我意識到了我有兩個選擇。我可以嫁給一個在越南的男人,他的教育程度比我低,也不算成功,他可能會在情感上或身體上虐待我,或以各種方式支配我。越南的大多數男人想控制他們的妻子,他們希望他們的妻子處於從屬地位,即使她更成功、更有教養。所以在越南,我的選擇非常少,因為我絕對不希望找一個男人來控制我(Thai,2008: 103)。又或者我可以嫁給一個越僑男人。至少越僑男人生活在現代國家,他們尊重婦女(Thai,2008: 103)」。