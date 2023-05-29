【書評】《For Better or For Worse》：越南男女運用不平等的全球化，打造一段「相對平等」的跨國婚姻
我們想讓你知道的是
通過傾聽女性主體的聲音——她們對婚姻的思考，對家庭的思考，對父權的思考，對自我的思考；以及傾聽男性主體的聲音——對傳統男女價值觀的反思，對婚姻的反思，對自我的反思，對男性氣質的妥協，我們看到了跨國婚姻也可以成為一種「折衷的平等」——與父權妥協，與社會結構妥協，但又不妨礙實現自我的策略。
2018年的春天，我拖著行李箱趕往台中的新火車站，準備乘高鐵去新竹。路過被荒廢的舊火車站大廳時，竟聽到熱鬧非凡的聲音，往窗裡一看：「座」無虛席！仔細一聽，那些穿著色彩繽紛的男女女說著我聽不懂的語言，再看，他／她們從各自的背包中拿出了野餐墊、零食、便當盒，把鞋一脫，盤腿坐在了野餐墊上，開始「呼朋引伴」的聊天。我被這火車站裡的「野餐」盛況震驚：他／她們是誰？為什麼這裡會有這麼多人？為什麼她／他們要在火車站野餐？朋友平淡地解釋了我的不解：他／她們是「外籍勞工」，還有好多「越南新娘」，來台灣結婚嘛，你懂的，為了錢。
2018年的冬天，我接到大洋彼岸朋友的資訊：我有女朋友啦！是一個越南女孩哦。我把這個消息與身邊家人朋友分享，「越南人？是為了綠卡吧？告訴你朋友不要被騙了！」
2019年，在職場上，有一天收到同事給我的榴槤餅，他笑著說：「是我老婆從越南帶回來的。」他離開後，其他同事開始竊竊私語：「對啊，你不知道吧，他老婆是越南人，應該是買來的。」
2023年的春節前，我帶著「越南婚姻」的課題奔向大洋彼岸的前夕，與朋友分享。朋友們驚詫、皺眉：「為什麼是越南人？她／他們值得嗎？」
「她／他們值得嗎？」
「她／他們為什麼不值得？」
我打開網站，輸入「越南婚姻」，出現的是：「娶越南新娘的產業鏈，究竟是如何運作的？」；「越南新娘，套路越來越深了」；「不鼓勵、不禁止台越婚姻政策」；「中國男女人口比例失衡農村青年迎娶越南媳婦逐漸流行」；「越南騙婚」等等。這些聲音是從哪裡來的？這些結論是從哪裡來的？為什麼越南與他國的跨國婚姻已經長久地被媒體、大眾以及研究認為是跨國婚姻的最「低端」？以至於我們甚至將值不值得放在了人的身上去定義？
五年了，更快速的全球化列車將無數的人帶到了更多新世界中，而我們對「越南」、「越南人」、「越南女人」的想像卻一直停留在那個被廢棄的火車站的空曠中，從未進步。
「不要研究她／他們，研究發達世界的人不好嗎？」「研究他／她們對你有什麼好處嗎？」「難不成你也想找一個越南人結婚嗎？」我在這種日漸喘不過氣的警告與質問聲中，迷茫，兜兜轉轉——是否有一個機會可以讓我們去走進這些大眾眼中「不值得」的人的生活去看看她／他們的日常？是否有一個機會能夠讓我們在鋪天蓋地的消極的媒體聲音中聽到她／他們不一樣的聲音？是否有一個機會能夠讓我們突破大量研究與媒體不停複製「越南新娘」「不得不使用結婚」來賺錢，又或者是「犧牲自己成全原生家庭」，從而形成的頑固的「越南女性不值得」的刻板印象？
兩個月前的一天，教授將一篇研究文獻寄給我，是美籍越南社會學者Hung Cam Thai關於越南女性與美籍越南男性婚姻動機的研究"Clashing Dreams in the Vietnamese Diaspora: Highly Educated Overseas Brides and Low-Wage U.S. Husbands“（〈越南僑民的夢想衝突：高學歷的海外新娘和低工資的美國丈夫〉）。這篇文章同樣收錄於Hung Cam Thai 2008年出版的專書《For Better or For Worse: Vietnamese International Marriages in the New Global Economy》中，其使用的標題是”The Two Unmarriageables“。
看到這兩個標題的我，一瞬間有一種被一束光擊中的感覺：這樣顛覆了傳統的「女性為錢結婚」「普遍」的婚姻動機，以及顛覆了「女性上嫁男性下娶」的傳統性別意識形態的標題，讓我迫切地想知道，這兩個顛覆傳統的「不可能的組合」——高學歷的越南女性Thanh Nguyen與她的低工資美籍越南丈夫Minh Do——是為什麼，又是怎麼樣打破傳統的婚姻與性別意識型態的？
在家中經營糖果工廠中成長起來的Thanh Nguyen接受高等教育後獲得了法律學位，32歲的她提及對教育與婚姻的看法時，她表示：「你知道，在越南，32歲的人很難找到一個像樣的丈夫。尤其是當我決定接受良好的教育後，許多男人會被我嚇倒。但接受教育對我非常重要（Thai，2008: 101）。」 但她同樣表示：「對女性來說，婚姻也很重要。在亞洲文化中，也許在越南尤其如此，而男人們並不希望他們的妻子比他們強（Thai，2008: 101）。在越南，單身、女性和老年是很難的。人們總是問我『你的丈夫和孩子在哪裡？』因此我意識到了我有兩個選擇。我可以嫁給一個在越南的男人，他的教育程度比我低，也不算成功，他可能會在情感上或身體上虐待我，或以各種方式支配我。越南的大多數男人想控制他們的妻子，他們希望他們的妻子處於從屬地位，即使她更成功、更有教養。所以在越南，我的選擇非常少，因為我絕對不希望找一個男人來控制我（Thai，2008: 103）。又或者我可以嫁給一個越僑男人。至少越僑男人生活在現代國家，他們尊重婦女（Thai，2008: 103）」。
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。