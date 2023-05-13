TNL+ 2023/05/13,
國際

聯合國報告：消滅童婚需花300年，每年有1200萬名女孩成為「兒童新娘」

聯合國報告：消滅童婚需花300年，每年有1200萬名女孩成為「兒童新娘」
Photo Credit: GettyImages

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早婚的女孩通常有較高機率遭受親密伴侶的暴力，或感染人類免疫缺乏病毒（HIV）及愛滋病毒（AIDS），且她們患子宮頸癌的風險也更高。此外，青少年孕婦比成人孕婦更容易在懷孕及生產期間出現併發症，進而使胎兒生命面臨更大風險。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

聯合國兒童基金會於今（2023年）5月發布最新報告，說明全世界各地在反對童婚習俗行動方面取得進展，但實際進度卻緩慢地令人沮喪。該報告中估計當今約有6.4億的女孩、青少年和婦女是在18歲以前結婚的，並指出目前每年估計有1200萬女孩及青少女成為兒童新娘。

集中於南亞、撒哈拉以南區域，童婚現象令人擔憂

綜合《半島電視台》與《NPR》報導，聯合國兒童基金會指出，在過去的25年內，童婚現象的發生率已逐漸緩降；與上個世紀的情況相比，女性在童年期間結婚的可能性已從46％大幅減少至26％。根據報告數據，在1997年全世界有25％的20至24歲的年輕女性是在18歲以前結婚的，此數目於2022年已降至19％。

報告指出，全世界將近45％的兒童新娘集中在南亞地區。過去25年間所阻止的童婚案例中就有78％來自南亞各國，主要由印度所推動，而孟加拉、馬爾地夫和巴基斯坦也有不少進展。儘管如此，《德國之聲》指出發生於印度的童婚狀況仍佔據全世界案例的三分之一。

除了南亞地區，報告中提到撒哈拉以南地區的情形也「相當令人擔憂」，該地區的女性面臨了全世界童婚狀況的最高風險，並預估至2030年，當地的兒童新娘數量會增加10％。

原預計在2030年終結童婚報告指出：照目前速度還需300年

聯合國永續發展目標預計在2030年前終結全世界的童婚習俗。然而，依照目前童婚在各地區的盛行程度及各界積極改善的速度，欲達成這項目標需要300年的時間。

威爾遜國際學者中心孕產婦健康計劃主任莎拉・巴恩斯（Sarah Barnes）認為此項數據非常驚人，「這表示我們需要提高20倍的推進速度才能趕上2030年需達成的目標，說明了我們還有許多工作需要完成。」

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