「潤」把不合作運動種子播撒到海外，「華僑為革命之母」的預言有朝一日或將再現
我們想讓你知道的是
當「潤」漸漸變成一種集體運動，並被賦予「用腳投票」的意義時，它能否動搖一個極權國家尚且難説，可從人本角度來看，人們內心對公平、自由和安全的天然追求，以及想要改變、掌握自己命運的勇敢嘗試，仍然值得尊重。
文：鐘山
「潤學」（編按：音同英文的「Run」）在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）期間興起，成為近期的網絡熱點話題，並且現實中形成某種「潮流」，大量中國人用各種方式離開中國，這個現象著實讓人驚訝，他們在中國的「好日子」不復存在了嗎？改革開放之後，中國經濟迅猛發展，幾十年內成為了世界上發展最快的國家，城市生活水平和發達國家差距越來越小，似乎海內外人才都能夠在國內找到更好的機會。按照官方一貫的宣傳，中國在黨和人民領袖的帶領下「強起來」了，生活在中國「偷著樂」都來不及，為什麼要潤去水深火熱的資本主義國家呢？
但數據不會説謊，根據聯合國難民署2022公佈的數據，2019、2020和2021年在海外尋求政治庇護的中國人人數均超過十萬人，遠高於胡錦濤時期的人數之和，僅此一項就戳穿了習近平在新時代編織的偉大復興的假象。特別是在COVID-19疫情期間，政府各種不講科學、蠻橫專制的極端封控做法讓很多人感到失望無力。作為極權社會下被原子化的個體，人們反抗的力量有限，代價很大，逃離也許是僅存的理性選擇。
政治問題毫無疑問是潤的觸發點
這幾年來，找我諮詢有沒有必要潤、怎麼潤的朋友明顯增加，他們的職業背景大不相同，有中小企業老闆，有網路大廠打工人，有媒體編輯記者，有高校教師和大學生，更有普通的農民工，這些人潤的動機和途徑都不一樣，但有一個共通的想法——中國現在的情況和未來的趨勢已經讓他們沒有安全感。無論是為了自己的人身安全、財產安全還是子女安全，至少是暫時的離開才能讓他們躲過心中那若隱若現的危機。深究人民的不安全感來自哪裡是一件很諷刺的事，恰恰是人民領袖一意孤行的雄心壯志會讓人民瑟瑟發抖，套用《我愛我家》裡的一句台詞：「你爺爺一失誤，我爺爺就得要飯」。
政治問題毫無疑問是讓越來越多人想潤的觸發點。我從2014年開始到海外求學，到2015年底，要不要潤的選擇第一次擺在了面前，當時廣東警方執行了針對多家勞工NGO的掃蕩行動，抓捕了二十多位在工業區幫助農民工維權的活動家，以此來「震懾」珠三角地區日益高漲的工人抗爭行動。因為常年在珠三角做勞工調研，我跟被抓捕的NGO活動家熟識，國內外關心這件事的朋友擔心我的人身安全，建議不要回國，美國的朋友還為我能留下想了多種辦法。這個事件讓我認真思考了要不要潤這個問題，當時的結論是：雖然國內的政治環境愈發嚴苛，公民社會舉步維艱，但只要避開某些最敏感議題，推動社會改變的努力仍然有狹窄的空間可以維持下去。因此我在事件逐漸平息後回到中國，繼續做勞工議題的田野調查。
時過境遷，現在回想起來當時的決定，我也很難斷定是對是錯。因為在中國這種體制下，當政治環境的改變只是存乎一人之念，旦夕之間就能截然不同。記得2016年，我在北京聽一位知名的政治學者調侃：「十八大之前誰能想到會變成現在這個樣子？」對於未曾親歷中國曾經的政治災難、習慣了改革開放的設定的新一代來説，中國在過去十年變得越來越陌生，政治極權、經濟失速、社會潰敗、文化保守，這些方面的變化都以極端事件的方式出現，不同階級的人都感受到不同程度的傷害，不僅僅是日常焦慮的中產階級，普通的工人農民都能察覺到身邊出現的困境和危機。
特別是疫情這幾年，來自農村的製造業工人和建築工人受到很大影響，比如企業訂單減少導致開工不足，工人要麼只能拿最低工資，要麼就失業；房地產行業的衰退，以及政府基建投資遭遇財政緊張，建築工人被拖欠工資的情況普遍出現。
但執政者的偏執顢頇讓他們只願意聽到同一種聲音，沉睡在官僚體系給他們編織的訊息繭房中做著強國復興的春秋大夢。國家機器不斷增強的控制力讓人恐懼，宣傳部門開足馬力給民眾灌迷魂湯，但隨著結構性問題的累積，權益受到擠壓、損害的人越來越多，人們被迫面對殘酷的現實並清醒起來，他們無法改變國家巨大的不確定性，只有尋求改變自身的命運。
潤學為何風靡？新冠疫情的「加速」與年輕人的共鳴
COVID-19疫情是一場巨大的「加速」，無休止的靜默和封城讓人們普遍產生逃離的衝動和行動，每次當封控的流言傳出，都能看到不同職業的人群尋求逃離的場景，城市居民連夜開車出城而堵在高速路口，網路大廠打工人抱著電腦回家，城中村裡的農民工不斷推倒水馬圍欄，最震撼的場景是富士康工人為了躲避「閉環生產」和工廠不人道的管理措施而徒步上百公里返鄉，這種反應夾雜了恐懼，無奈，憤怒，更加反映了嚮往自由、自主是人的本性。
中國的疫情封控可以説是極權控制的一個經典形態——每一個個體都處在剛性維穩和數字監控的嚴密體系之下，即使政府宣告疫情結束後，這種極控制的陰影仍然存在，會以不同的面目和形態滲透到人們的生活中，例如廣東雖然宣佈棄用健康碼，銷毀疫情數據，但是不久前推出的「粵居碼」，強制性要求戶籍居民、流動人口、境外人員安裝，仍然在蒐集居民數據。從這個意義上説，疫情封控是中國走向封閉保守的一個縮影，人們再也回不到疫情前的「正常社會」了。
「潤學」變成了風靡社群媒體的網絡迷因，也反映出年輕人對其的巨大共鳴，原因是他們所面臨的暗淡發展前景和眾多的困境。過去三十年支撐中國經濟高速增長的國內外環境已經不復存在，當政治環境在緊縮，改革開放的紅利難以持續，且由於深刻的分配不公，更難以惠及到弱勢勞動群體。發展的過程已經不是柏拉圖改善（pareto improvement），後來的人越來越難在把餅做大的過程中分享利益，而只能爭奪現有的做不大的餅，導致的結果就是競爭愈發激烈。從搖籃到墳墓的內卷，卷名校、卷大廠、卷考公……現在的年輕人應該對這一點深有體會。而由於政府對個人自由施加的各種限制，他們甚至很難找到紓解壓力的渠道——就連追劇和追星的樂趣，都頻頻被嚴厲的審查制度掃興。
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南投縣13鄉鎮農特產品──烏溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「烏溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮為盆地地形，四面環山，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉位於本縣東北方，面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，例如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚－虹鱒、以及原味十足的香檽米、放山雞等，皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。