澳洲斥資13億美元與太平洋國家合作抗衡中國，中方批：「冷戰思維」
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澳洲9日宣佈將投入巨資，改善與太平洋鄰近國家的關係並加強其國防能力，劍指中國。與此同時，南太平洋國家斐濟先前稱欲終止與中國的警務合作，中方批評這是澳洲等西方國家的「冷戰思維」挑撥。
文：德國之聲中文網（綜合報導）
澳大利亞政府週二（5月9日）公佈一份預算案，表示將投入巨資，改善與太平洋鄰近國家的關係並加強其國防能力。
這是澳大利亞總理艾班尼斯（Anthony Albanese）自去年5月當選以來推動的第二份預算案，該案承諾在未來5年內投入19億澳元（13億美元），以擴大與太平洋國家的合作。
澳大利亞政府聲明寫道：「艾班尼斯政府正向太平洋地區提供一系列轉型援助，以響應太平洋地區的優先事項，以及我們在這個和平、繁榮而有韌性的區域的共同利益。」
這份預算將有14億澳元用於擴大澳洲未來4年內，在太平洋地區的國防參與、擴大太平洋地區的安全基礎設施和刑事司法合作。另約有1.14億澳元將用於支持區域架構，3億澳元將用於太平洋國家和澳大利亞未來4年的勞工計劃，包含提高太平洋島民移澳的人數限制，並為短期工人提供額外援助。
澳大利亞《雪梨晨峰報》指，此案之外，澳大利亞去（2022）年10月已撥列另9億美元的預算，同樣用於援助太平洋國家。
中國在太平洋島國地區的影響力日益增加，坎培拉一直尋求在該地區建立自己的防禦能力。
《路透社》指，2032年至2033年，澳洲國防開支佔其GDP的比例將增加0.2％，高於目前為止的預算成長軌跡。
預算聲明稱，澳洲政府將在未來4年內投入逾190億澳元，以實施該政府上個月確立的國防戰略優先事項——這其中將包括90億澳元的AUKUS核動力潛艇計劃、建設澳國遠程打擊能力的41億澳元，以及澳美英的三邊安全協定。
澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）稱，該國國防開支的中期增長符合周邊戰略情勢。
中國批澳「冷戰思維」
中國去年與位於太平洋區域的索羅門群島簽訂安全合作協議後，引發澳大利亞、美國的廣泛關切，擔憂中國在該地區影響力日增。不過，太平洋國家斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）去年12月上台後，反而承諾廢除其前任拜尼馬拉馬（Frank Bainimarama）於2011年與中國簽署的警察合作協議。
英國《衛報》報導，拉布卡表示，因為「我們（斐濟與中國）的民主制度和司法制度不同」，他將不再允許中國的國安人員在斐濟工作，並稱斐濟此後將「回到那些與我們系統類似」的國家之列。
對此，中國指責澳大利亞企圖破壞北京與斐濟的安全、執法合作，以及中國在太平洋地區的關係，更稱澳大利亞、美國和紐西蘭正在「針對」其與斐濟的關係。中國太平洋島國問題特使錢波稱，中國和斐濟之間的關係，並不會破壞或篡奪斐濟的其他關係，中國從未針對美國、澳洲與紐西蘭，「同樣，我們的關係（也）不應受到其他方的干擾或影響」。
錢波稱，中方已向斐濟和該區他國解釋過，既然美、澳和紐西蘭都在該地區有警務合作，那麼中斐之間也應可進行類似合作。他批評，這些國家正在加劇該地區的地緣政治緊張局勢，具有「冷戰思維」。
對此，中國駐斐濟大使館發表了一份尖銳的聲明，指責其他國家試圖破壞中斐關係。不過，聲明並未指明任何具體國家。使館表示，「中國與斐濟的合作是公開透明的，不針對任何國家，也不應受到任何國家的干擾」，希望「有關國家」摒棄意識形態偏見、客觀理性看待中斐執法警務合作，並「以實際行動為斐濟和太平洋島國多做貢獻，而不是僅僅出於地緣政治需要關心和幫助島國。」
斐濟停止與中國執法合作一事會否成真，仍是未知數。斐濟內政部長蒂克多多（Pio Tikoduadua） 上週在被問及此事時表示，該協議尚在「審查中」，並未終止。
關於「台灣問題」，該使館則稱「一個中國」原則是國際共識，斐濟歷屆政府、新政府均多次重申將繼續堅持此原則，希望斐方以實際行動繼續恪守該政策。
今年3月，斐濟推翻了早前降低台灣駐斐濟外交使團地位的決定，允許該使團恢復使用「中華民國（台灣）」的名稱；4月，拉布卡以「家事」為由，取消了與中國外交部副部長馬朝旭的會晤，一系列事件令北京頗為光火。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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讓楊謹華愛不釋手的腕錶美學——江詩丹頓以「簡約之萃」展現女性層次美感
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延續去年的「解構之美」，瑞士高級腕錶品牌Vacheron Constantin江詩丹頓於2023年以「簡約之萃」為題，在女士腕錶Égérie系列中展現出看似簡單，實則蘊藏層次唯美、製錶工藝底蘊的腕上優雅芳華。品牌主辦的「Less’ential女士高級複雜腕錶展」中，展覽嘉賓楊謹華更是完美演繹Égérie Creative Edition腕錶的精緻藝術美。
一件複雜的創作，是展露具備多元能力、豐富經驗的表現型態；而更高階的大師，應是具備了化繁為簡的功力，讓看似簡單的作品裡，從毫微細節中展現難能可貴的工藝層次與藝術涵養。自1755年創立以來，瑞士高級腕錶品牌Vacheron Constantin江詩丹頓不僅擁有精湛的製錶工藝，更懂得融合當代美學風格，打造出足可傳世的經典傑作。
2023年，胸懷「One of not many 卓爾不群」態度的江詩丹頓，特別以其女士腕錶Égérie系列來演繹全新美學概念「簡約之萃」，並選在光點台北舉辦「江詩丹頓 Less’ential 女士高級複雜腕錶展」，同時邀請到實力派戲劇質感女星楊謹華，共同展現專屬女性的美麗詩篇。
融合四大工藝，用層次交織出當代女性美感
巧妙融合「Less」與「Essential」二字的展覽名稱，忠實闡述將優雅美學萃取到恰如其分的「簡約之萃」完美境界。戴上全場注目焦點Égérie Creative Edition腕錶的楊謹華，也深深感受到製錶工藝的不凡。近幾年來開始接觸高複雜腕錶的她，被腕錶中所展現出的四大工藝倍感懾服：「不論是珠寶鑲嵌、手工雕刻、琺瑯彩繪，或是織錦工藝，再加上它的簡約設計，像是我今天準備的禮服，或是生活上輕便的牛仔褲、襯衫、球鞋，搭配起來都可以很輕鬆地駕馭，而且動靜皆宜。」
對於自己在選購腕錶，與錶款第一次接觸時是否有「靈通」感受，很是重要。此外，她也特別提及品牌的重要性：「不是有品牌迷思，而是一個品牌的歷史底蘊，和它所累積的工藝實力，也會同時幫助我在過程中有所學習，增加自己的底蘊。」
盪漾織錦柔逸美，Égérie Creative Edition腕錶萃現星空
2020年問世、命名源於古羅馬女神的Égérie系列，是江詩丹頓專為時代女性所打造的腕錶。秀氣適中的錶徑，有別於傳統的1點鐘位置錶冠，加上斜體數字時標，彷如女人些許慵懶柔美的姿態；若再搭配柔雲朵朵的月相顯示，更能細述女性風采，Égérie Creative Edition腕錶則是展示藝術工藝的代表之作。錶盤中央最為細緻的「褶皺」紋飾，是由機刻雕花大師手工施作的古老裝飾技藝：「織錦」（Tapisserie），讓塗覆其上的黑色琺瑯更具層次美感。
同時，製錶師也將輕奢華美的「布拉諾針繡蕾絲」，以細如睫毛的白金蕾絲線輕覆於錶盤上，盡顯當代女性的柔美氣質；月相顯示窗中的珍珠貝母月亮，襯配著鏤空琺瑯（plique-à-jour enamel）雲朵，與腕錶上所鑲嵌重逾4克拉的璀璨鑽石，彷似將美夜星空濃縮於腕上方寸。
簡約內斂顯工藝，輕奢風Égérie粉紅金月相腕錶
無獨有偶，同是以高級訂製時裝為設計靈感的Égérie粉紅金月相腕錶，其錶盤也將傳統機刻雕花「織錦」工藝運用於其中，像是三種織紋交織出了一圈又一圈的同心圓，收放疏密，間隔成一種講究內斂的華麗。具絲綢流動感的精緻紋飾，讓立體工整的摺皺會隨著光影角度變化，盪漾出溫潤似錦的柔美光澤。這幅動人心弦的畫面，是品牌製錶師透過精準操作一座傳承自1904年的縮放儀所製成，可謂是借重珍貴文化遺產與複雜細緻的施作經驗，方可獲致的難得成果。
優雅超薄萬年曆，漸層胭粉光影動
一般印象中極為複雜的萬年曆腕錶，在江詩丹頓製錶師的巧思規劃之下，一樣能以簡約優雅設計，搭配高端製錶工藝，創作出滿足女性對於複雜功能時計之嚮往的Traditionnelle超薄萬年曆腕錶。藉由超薄的品牌自製機芯，優雅錶盤上清晰呈現星期、日期、月份、閏年指示等所有曆法資訊，再搭配6點鐘位置的月相視窗、纖細的錶圈設計，完美保留江詩丹頓的標誌性元素與蓄雅風格。日常若想以簡約美學相伴，擁有漸變式胭粉色錶盤的Patrimony自動上鏈腕錶，最是能以色澤的層次與光影靈動性，表述出現代女性活潑且自信的內涵光彩。