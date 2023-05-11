香港於ChatGPT衝擊下有何未來？

在街道上走走，不難見到有人推著BB車（嬰兒車），車內是寵物，而非嬰孩。再看看公園，坐滿白頭公公和婆婆，不用看數據，也感受到香港出生率奇低、人口嚴重老化的真實境況。

鄒崇銘：「搶人才？為何要搶、要搶什麼？」

輸入外勞是否就可以解決消費力及勞動人口不足問題？頭痛醫頭，最怕得不償失，後遺症比當初棘手。隨著ChatGPT降世，失業潮席捲高端產業，IBM已停止招聘7800人，由AI取代，Twitter更在半年內裁減近九成員工。欠國際戰略視野和脈搏的敏感度，政策目標又不明確——學者鄒崇銘曾考究過政府為何「搶人才」[1]。除了提升香港競爭力、多個行業面臨人力短缺、填補本地人口流失的說法外，找不到更加合理的原因——人才來港，跟市民爭飯碗的機會大於創造新機遇，並有可能隨科技革新而日後加入失業大軍。

全球經濟正翻天巨變，香港商家卻只顧眼前，像旅遊界發現黃金周期間人手不足，便想輸入外勞解決。其實遊客的消費模式已變，日漸旺丁不旺財，但業界代表不會盤根問底，尋求治本之道，只懂向政府伸手求助——向來反對最低工資的經濟學者，對輸入外勞干預市場置若罔聞，可見他們所謂捍衛巿場自由存在雙重標準。

港府方面，高才通計劃以人工、學歷及工作經驗為準，用漁翁撒網方式搶人才。打針食藥，對經濟有短期刺激作用，但參考過往輸入專才的經驗，把經濟的餅做大，受惠的主要是地產及金融業。中下階層往往未見其利，先見其害——所謂專才，不少視香港為移居英美的踏板，她／他們攜來資金，不會作長線投資，使實體經濟得益。樓市及股市成為其資金的停泊港，進一步推高房價租金，中小微企的經營環境遂變得更差劣。呂大樂教授近期在《明報》撰文，也特別提到要及早了解輸入勞工政策的深層影響 ：「會影響到年輕人選擇就業、規劃生涯、接受培訓的決定。如果入行的吸引力減少，則未來人手只會更為短缺，那就更需要其他措施來紓緩勞動市場的緊張狀態，再而形成一種循環，令本地勞動力供應更加不足。」[2]

AI時代的新思維起點

隨著AI時代來臨，人力及人口政策的複雜性，已提升至另一層次。鄒崇銘在其新作《ChatGPT衝擊下的人類未來》[3]，就著「搶人才」提出兩重的思考框架：第一重是「為何要搶、要搶甚麼？」，第二重「是人才過剩，抑或產業短缺？」；在這個討論基礎上，他進一步從政治及經濟學的角度剖析，「在智能革命下的人類未來，已完全無法想像能再回復到全面就業的狀態；至於在多大程度貼近全面去就業化的社會？抑或在這兩個極端之間，構成某種比重不穩定、零散化的腦力或體力勞動？政府又會扮演怎樣的角色，在維持就業上出多少力？」

AI教父Geoffrey Hinton認為，AI對人類生存構成的潛在威脅，比氣候變遷更迫切，因為目前沒有人知道可如何防範。香港當然不能置身事外，但過去經濟發達，又恃著背靠祖國，精英階層普遍欠先知先覺的危機意識，並養成自大及自滿心理。昔日看世界的方式已和時代嚴重脫節，專替政府出謀獻策的專家學者，還在推銷「移山填海以造地」，或鼓吹「拆牆鬆綁」這種放任市場思想教條（其實是用另一種說法推銷「大市場小政府」）。喜歡吹噓「新思維」的評論員，則連怎樣界定新和舊，「新」又如何勝於「舊」，都講不清楚。

或許我們可以參考鄒崇銘怎樣從AI科技的經濟邏輯切入，剖析人類社會的發展趨勢，縱沒法扭轉，起碼知道自己的處境，做點準備，減少受到不必要的傷害[3]：

「科網巨頭將知識和數據轉化成企業的 [非物質資產] (intangible assets) ，並藉此創造出巨大的 [壟斷租值] (monopoly rent)⋯⋯」 「科網巨頭擁有的，並非單一秘笈或秘方，而是藉著前述融資市場上的優勢，大量投放資金在內部、外判或併購而來的研發工作上，源源不絕地開發出成千上萬的嶄新秘方……隨著資訊、智能科技和非物質經濟活動愈趨重要，或遲或早，所有企業將必感受到知識壟斷的威力和構成的競爭壓力。此等新生的[知識壟斷霸權] 正好和香港人熟悉的 [地產霸權] 如出一轍，它必定會廣泛覆蓋工商百業必定會廣泛覆蓋工商百業，並藉市場優勢向一切企業苛索壟斷租值。」 「工商百業均已累積大量的專門知識和商業秘笈，現時創科巨頭則通過凌駕性的市場地位，將原來業內共享的商業智慧和經驗，擄取並轉化成數據化和程式化的知識，並調頭賣回給工商百業。」 「人工智能取代受薪工作之際，資訊科技企業取用個人數據時，應向數據擁有者支付相應費用。如此當工作崗位數目縮減之餘，仍能提供一定的薪支回報，令科技發展的成果更公平分配。」

註：

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin