香港於ChatGPT衝擊下有何未來？
我們想讓你知道的是
香港過去經濟發達，又恃著背靠祖國，精英階層普遍欠先知先覺的危機意識，並養成自大及自滿心理。昔日看世界的方式已和時代嚴重脫節，專替政府出謀獻策的專家學者，還在推銷「移山填海以造地」，或鼓吹「拆牆鬆綁」這種放任市場思想教條。喜歡吹噓「新思維」的評論員，則連怎樣界定新和舊，「新」又如何勝於「舊」，都講不清楚。
在街道上走走，不難見到有人推著BB車（嬰兒車），車內是寵物，而非嬰孩。再看看公園，坐滿白頭公公和婆婆，不用看數據，也感受到香港出生率奇低、人口嚴重老化的真實境況。
鄒崇銘：「搶人才？為何要搶、要搶什麼？」
輸入外勞是否就可以解決消費力及勞動人口不足問題？頭痛醫頭，最怕得不償失，後遺症比當初棘手。隨著ChatGPT降世，失業潮席捲高端產業，IBM已停止招聘7800人，由AI取代，Twitter更在半年內裁減近九成員工。欠國際戰略視野和脈搏的敏感度，政策目標又不明確——學者鄒崇銘曾考究過政府為何「搶人才」[1]。除了提升香港競爭力、多個行業面臨人力短缺、填補本地人口流失的說法外，找不到更加合理的原因——人才來港，跟市民爭飯碗的機會大於創造新機遇，並有可能隨科技革新而日後加入失業大軍。
全球經濟正翻天巨變，香港商家卻只顧眼前，像旅遊界發現黃金周期間人手不足，便想輸入外勞解決。其實遊客的消費模式已變，日漸旺丁不旺財，但業界代表不會盤根問底，尋求治本之道，只懂向政府伸手求助——向來反對最低工資的經濟學者，對輸入外勞干預市場置若罔聞，可見他們所謂捍衛巿場自由存在雙重標準。
港府方面，高才通計劃以人工、學歷及工作經驗為準，用漁翁撒網方式搶人才。打針食藥，對經濟有短期刺激作用，但參考過往輸入專才的經驗，把經濟的餅做大，受惠的主要是地產及金融業。中下階層往往未見其利，先見其害——所謂專才，不少視香港為移居英美的踏板，她／他們攜來資金，不會作長線投資，使實體經濟得益。樓市及股市成為其資金的停泊港，進一步推高房價租金，中小微企的經營環境遂變得更差劣。呂大樂教授近期在《明報》撰文，也特別提到要及早了解輸入勞工政策的深層影響 ：「會影響到年輕人選擇就業、規劃生涯、接受培訓的決定。如果入行的吸引力減少，則未來人手只會更為短缺，那就更需要其他措施來紓緩勞動市場的緊張狀態，再而形成一種循環，令本地勞動力供應更加不足。」[2]
AI時代的新思維起點
隨著AI時代來臨，人力及人口政策的複雜性，已提升至另一層次。鄒崇銘在其新作《ChatGPT衝擊下的人類未來》[3]，就著「搶人才」提出兩重的思考框架：第一重是「為何要搶、要搶甚麼？」，第二重「是人才過剩，抑或產業短缺？」；在這個討論基礎上，他進一步從政治及經濟學的角度剖析，「在智能革命下的人類未來，已完全無法想像能再回復到全面就業的狀態；至於在多大程度貼近全面去就業化的社會？抑或在這兩個極端之間，構成某種比重不穩定、零散化的腦力或體力勞動？政府又會扮演怎樣的角色，在維持就業上出多少力？」
AI教父Geoffrey Hinton認為，AI對人類生存構成的潛在威脅，比氣候變遷更迫切，因為目前沒有人知道可如何防範。香港當然不能置身事外，但過去經濟發達，又恃著背靠祖國，精英階層普遍欠先知先覺的危機意識，並養成自大及自滿心理。昔日看世界的方式已和時代嚴重脫節，專替政府出謀獻策的專家學者，還在推銷「移山填海以造地」，或鼓吹「拆牆鬆綁」這種放任市場思想教條（其實是用另一種說法推銷「大市場小政府」）。喜歡吹噓「新思維」的評論員，則連怎樣界定新和舊，「新」又如何勝於「舊」，都講不清楚。
或許我們可以參考鄒崇銘怎樣從AI科技的經濟邏輯切入，剖析人類社會的發展趨勢，縱沒法扭轉，起碼知道自己的處境，做點準備，減少受到不必要的傷害[3]：
「科網巨頭將知識和數據轉化成企業的 [非物質資產] (intangible assets) ，並藉此創造出巨大的 [壟斷租值] (monopoly rent)⋯⋯」
「科網巨頭擁有的，並非單一秘笈或秘方，而是藉著前述融資市場上的優勢，大量投放資金在內部、外判或併購而來的研發工作上，源源不絕地開發出成千上萬的嶄新秘方……隨著資訊、智能科技和非物質經濟活動愈趨重要，或遲或早，所有企業將必感受到知識壟斷的威力和構成的競爭壓力。此等新生的[知識壟斷霸權] 正好和香港人熟悉的 [地產霸權] 如出一轍，它必定會廣泛覆蓋工商百業必定會廣泛覆蓋工商百業，並藉市場優勢向一切企業苛索壟斷租值。」
「工商百業均已累積大量的專門知識和商業秘笈，現時創科巨頭則通過凌駕性的市場地位，將原來業內共享的商業智慧和經驗，擄取並轉化成數據化和程式化的知識，並調頭賣回給工商百業。」
「人工智能取代受薪工作之際，資訊科技企業取用個人數據時，應向數據擁有者支付相應費用。如此當工作崗位數目縮減之餘，仍能提供一定的薪支回報，令科技發展的成果更公平分配。」
註：
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。