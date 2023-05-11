Google IO 2023懶人包：Pixel Fold折疊手機、Pixel Tablet平板、Pixel 7a、AI自創桌布，還有哪些厲害亮點？

今年Google IO花了過半的時間講述AI的應用與發展，但人們最關心的大多還是到底出了哪些硬體產品？Google剛發表3款新產品，包括Pixel Fold折疊手機、Pixel Tablet平板以及Pixel 7a手機，其中Pixel 7a將於台灣發售，售價為14990元。另外，未來Android還能用AI玩自創桌布，把下指令要AI畫出天馬行空的幻想圖，還能用Emoji做成自製桌布，這些功能今年內都會看到。

Pixel Fold折疊手機採120Hz螢幕、售價1799美元、免費送Pixel Watch

又有名為Fold的手機，這次是Google旗下Pixel家族的新成員Pixel Fold。Pixel Fold為折疊手機，外側螢幕為5.8吋，內側螢幕則是7.6吋。使用時系統會依照你的App與使用情境調整螢幕的顯示方式，像是你能把手機放在桌面上立起來當電視看，或是翻過來用主鏡頭自拍，一旁的外側螢幕可以即時顯示自拍影像。手機售價為1799美元，折合新台幣約55200元，但僅在特定地區販售，首波產品將會免費贈送Google Pixel Watch。

OLED雙螢幕皆為120Hz，折疊、攤平或半折疊都能用

Pixel Fold外側5.8吋螢幕採2092x1080解析度，內側的7.6吋螢幕解析度則是2208x1840，兩者皆為OLED面板且支援120Hz更新率。

使用時除了折疊用外螢幕，或是攤平用內f側螢幕外，你也可以半折疊成L型放在桌面上當電視，或是變成自拍架來使用。攤平時除了使用內側較大的螢幕外，你也可以用主鏡頭自拍，搭配外側螢幕調整拍攝角度。另外內外螢幕還能同時顯示，可使用即時翻譯功能，讓面對面談話的雙方可以立即看到翻譯。

Photo Credit: Google Pixel Fold採左右對開的方式，內外皆有螢幕與視訊鏡頭

內外螢幕都能視訊，還有20倍超解像長焦鏡頭

手機內外側螢幕皆有鏡頭，另外還有背面的3鏡頭模組，外側螢幕使用的是950萬畫素f/2.2、84度的視訊鏡頭，內側螢幕搭配800萬畫素f/2.0視訊鏡頭。獨立的3鏡頭模組有4800萬畫素f/1.7的82度鏡頭，以及1080萬畫素f/2.2的121度超廣角，最後則是1080萬畫素f/3.05的20倍長焦鏡頭。

Photo Credit: Google 你可以用獨立的主鏡頭模組自拍，外側螢幕可用來調整構圖

雙色可選，售價1799美元但送Pixel Watch

Pixel Fold共有黑白雙色可選，目前僅限美國等地區預購，實際出貨則要等到6月27日。售價方面算是偏高的智慧型手機，美國售價為1799美元，折合新台幣約55200元，但為了增加競爭力目前預購皆會免費贈送Pixel Watch，多少讓價格更好看一些，但台灣仍未有上市計畫。

買平板送底座，Google發表平板電腦Pixel Tablet

Google推出全新的11吋平板電腦Pixel Tablet，搭載自家研發的Tensor G2晶片，並配上本次平板最重要的夥伴充電底座，透過磁吸方式讓Pixel Tablet成為家庭的控制中心樞紐。

Pixel Tablet著重在智慧家庭的控制中心，連Google Home App都整個重新設計，包括燈光和鎖門都可以輕鬆控制。平常不用的時候，可以成為家庭相簿、音樂播放器以及Google Home。

不僅如此，Pixel Tablet還內建Chromecast功能，每個人只要透過Chromecast就能輕易將音樂等多媒體投放到平板電腦上。另外因應不同家庭成員，Pixel Tablet支援多重使用者帳戶，選擇自己的帳戶就能出現屬於你的設定裝置。將Pixel Tablet從底座拿開後，平板背後還能安裝簡潔的金屬支架，讓平板電腦隨處可放。

Pixel Tablet有3種顏色可選，分別是白色、綠色和粉色，價格方面也不貴，128GB版本只要499美元、256GB則是599美元，重點這個價格還含基座喔，可惜的是台灣部分Pixel Tablet還沒有銷售計畫，想要購買的朋友就要自求門路了。

Photo Credit: Google Pixel Tablet磁吸充電底座，不只好看還讓平板成為家庭的控制中心，重點還隨機附贈

Photo Credit: Google Pixel Tablet有3種顏色可選，分別是白、綠和粉色

Pixel 7a智慧手機，採90Hz螢幕、支援無線充電、鏡頭全翻新

Google在Google IO 2023大會公布新一代Pixel a系列Pixel 7a，相較Pixel 6a雖然乍看類似，但除了處理器以外也升級許多項目，除了先前傳聞搭載90Hz更新率螢幕與支援無線充電以外，Pixel 7a還將三顆鏡頭全部更新，但也不是沿用Pixel 7的鏡頭，而是全新的鏡頭組合，可說是一款誠意滿滿的中價位高規格機型。

Pixel 7a將於即日開放購買，為單一8GB RAM搭配128GB規格，建議售價14990元（北美售價499美金），台灣將提供石墨黑、淺海藍與雪花白，未提供北美商城限定的珊瑚紅，除了Google Store官方電商以外，同樣與台灣大哥大合作提供電信資費方案與其它電商通路販售。指定期間購買加贈Google商電3000元購物金與通路限定款手機殼兩項限量優惠。

Photo Credit: Google

升級90Hz螢幕、支援 Qi 無線充電

Pixel 7a延續Pixel 6a的6.1吋OLED螢幕大小，不過升級至90Hz更新率，另外機身材質延續Pixel 6a前玻璃、合金中框搭配複合材質機背設計，並採用Pixel 7系列的金屬質感鏡頭護蓋風格，由於支援Qi無線充電，相較Pixel 6a厚度會略增些許，但Google強調其可靠度為當前Pixel手機之冠。

規格部分，處理器一如預期搭載Tensor G2 ，不過RAM則一舉提升到與Pixel 7相同的8GB容量；除了具備螢幕指紋辨識以外，也支援人臉辨識解鎖。