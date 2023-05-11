Google IO 2023懶人包：Pixel Fold折疊手機、Pixel Tablet平板、Pixel 7a、AI自創桌布，還有哪些厲害亮點？
我們想讓你知道的是
除了AI技術的升級與運用，這次Google IO 2023也推出了許多產品升級，包括新的Pixel 7a、贈送底座的Pixel Tablet，以及Google推出的第一款摺疊手機Pixel Fold，一起來看看今年Google新產品的細節眉角！
今年Google IO花了過半的時間講述AI的應用與發展，但人們最關心的大多還是到底出了哪些硬體產品？Google剛發表3款新產品，包括Pixel Fold折疊手機、Pixel Tablet平板以及Pixel 7a手機，其中Pixel 7a將於台灣發售，售價為14990元。另外，未來Android還能用AI玩自創桌布，把下指令要AI畫出天馬行空的幻想圖，還能用Emoji做成自製桌布，這些功能今年內都會看到。
Pixel Fold折疊手機採120Hz螢幕、售價1799美元、免費送Pixel Watch
又有名為Fold的手機，這次是Google旗下Pixel家族的新成員Pixel Fold。Pixel Fold為折疊手機，外側螢幕為5.8吋，內側螢幕則是7.6吋。使用時系統會依照你的App與使用情境調整螢幕的顯示方式，像是你能把手機放在桌面上立起來當電視看，或是翻過來用主鏡頭自拍，一旁的外側螢幕可以即時顯示自拍影像。手機售價為1799美元，折合新台幣約55200元，但僅在特定地區販售，首波產品將會免費贈送Google Pixel Watch。
OLED雙螢幕皆為120Hz，折疊、攤平或半折疊都能用
Pixel Fold外側5.8吋螢幕採2092x1080解析度，內側的7.6吋螢幕解析度則是2208x1840，兩者皆為OLED面板且支援120Hz更新率。
使用時除了折疊用外螢幕，或是攤平用內f側螢幕外，你也可以半折疊成L型放在桌面上當電視，或是變成自拍架來使用。攤平時除了使用內側較大的螢幕外，你也可以用主鏡頭自拍，搭配外側螢幕調整拍攝角度。另外內外螢幕還能同時顯示，可使用即時翻譯功能，讓面對面談話的雙方可以立即看到翻譯。
- 內外螢幕都能視訊，還有20倍超解像長焦鏡頭
手機內外側螢幕皆有鏡頭，另外還有背面的3鏡頭模組，外側螢幕使用的是950萬畫素f/2.2、84度的視訊鏡頭，內側螢幕搭配800萬畫素f/2.0視訊鏡頭。獨立的3鏡頭模組有4800萬畫素f/1.7的82度鏡頭，以及1080萬畫素f/2.2的121度超廣角，最後則是1080萬畫素f/3.05的20倍長焦鏡頭。
- 雙色可選，售價1799美元但送Pixel Watch
Pixel Fold共有黑白雙色可選，目前僅限美國等地區預購，實際出貨則要等到6月27日。售價方面算是偏高的智慧型手機，美國售價為1799美元，折合新台幣約55200元，但為了增加競爭力目前預購皆會免費贈送Pixel Watch，多少讓價格更好看一些，但台灣仍未有上市計畫。
買平板送底座，Google發表平板電腦Pixel Tablet
Google推出全新的11吋平板電腦Pixel Tablet，搭載自家研發的Tensor G2晶片，並配上本次平板最重要的夥伴充電底座，透過磁吸方式讓Pixel Tablet成為家庭的控制中心樞紐。
Pixel Tablet著重在智慧家庭的控制中心，連Google Home App都整個重新設計，包括燈光和鎖門都可以輕鬆控制。平常不用的時候，可以成為家庭相簿、音樂播放器以及Google Home。
不僅如此，Pixel Tablet還內建Chromecast功能，每個人只要透過Chromecast就能輕易將音樂等多媒體投放到平板電腦上。另外因應不同家庭成員，Pixel Tablet支援多重使用者帳戶，選擇自己的帳戶就能出現屬於你的設定裝置。將Pixel Tablet從底座拿開後，平板背後還能安裝簡潔的金屬支架，讓平板電腦隨處可放。
Pixel Tablet有3種顏色可選，分別是白色、綠色和粉色，價格方面也不貴，128GB版本只要499美元、256GB則是599美元，重點這個價格還含基座喔，可惜的是台灣部分Pixel Tablet還沒有銷售計畫，想要購買的朋友就要自求門路了。
Pixel 7a智慧手機，採90Hz螢幕、支援無線充電、鏡頭全翻新
Google在Google IO 2023大會公布新一代Pixel a系列Pixel 7a，相較Pixel 6a雖然乍看類似，但除了處理器以外也升級許多項目，除了先前傳聞搭載90Hz更新率螢幕與支援無線充電以外，Pixel 7a還將三顆鏡頭全部更新，但也不是沿用Pixel 7的鏡頭，而是全新的鏡頭組合，可說是一款誠意滿滿的中價位高規格機型。
Pixel 7a將於即日開放購買，為單一8GB RAM搭配128GB規格，建議售價14990元（北美售價499美金），台灣將提供石墨黑、淺海藍與雪花白，未提供北美商城限定的珊瑚紅，除了Google Store官方電商以外，同樣與台灣大哥大合作提供電信資費方案與其它電商通路販售。指定期間購買加贈Google商電3000元購物金與通路限定款手機殼兩項限量優惠。
- 升級90Hz螢幕、支援 Qi 無線充電
Pixel 7a延續Pixel 6a的6.1吋OLED螢幕大小，不過升級至90Hz更新率，另外機身材質延續Pixel 6a前玻璃、合金中框搭配複合材質機背設計，並採用Pixel 7系列的金屬質感鏡頭護蓋風格，由於支援Qi無線充電，相較Pixel 6a厚度會略增些許，但Google強調其可靠度為當前Pixel手機之冠。
規格部分，處理器一如預期搭載Tensor G2 ，不過RAM則一舉提升到與Pixel 7相同的8GB容量；除了具備螢幕指紋辨識以外，也支援人臉辨識解鎖。
- 主鏡頭元件較前一代提升72%
Tags：
【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
我們想讓你知道的是
除了校園與產業的媒合，師資人才培訓也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的重點目標；舉凡輔導業師、校園教師、育成經理人以及5G產業相關新創領袖，都是創新應用師資人才招募計畫的目標對象，盼能透過計畫的參與交流，教學相長輔導校園與新創人才。
臺灣自108年5月10日核定「臺灣5G行動計畫」，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，提升數位競爭力、實現智慧生活，時至今日，隨著5G應用場景越來越普及， 5G相關的技術研發和人才需求也快速增加，根據國家發展委員會《111-113年重點產業人才供需調查及推估》彙整報告，因應物聯網、5G產品與應用服務持續增加，通訊（含5G）產業人才需求年增5000人，是需求量增加前三大產業，而IC設計、通訊相關產業平均每年新增的需求人數合計為2萬6340人，結合智慧製造、AI應用服務更高達7萬4990人，顯見由於5G趨勢議題發酵，進而帶動通訊暨5G相關產業專業人才需求上升。從學校到企業、政府部門皆紛紛加強5G人才培訓，因此，優秀的5G師資人才，勢必也將成為推動產業升級和創新應用的重要關鍵。
人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
#亮點三：投入混成培育，一起壯大5G能量！
除了實戰應用，創新應用師資也會成為加值數位內容的重要推手，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」官方網站上有許多提供給學員學習的線上課程，以及社群論壇交流等資源，經培訓之後，種子師資也會擔任講師、資訊專家等，協同學員成長；或者投入這些相關線上資源的產出，如自製影音課程、撰寫社群專欄文章等。
即刻加入創新應用師資方案，拓展你的5G能量 ！
透過5G創新應用師資綜合培育，以及多元課程加值，讓師資結合其原本既有育成輔導經驗，就能共同協助新創/學生團隊孵育5G應用，同時也讓自己擁有更多實戰經驗與拓展人脈網絡、與更多同好交流。112年 5G+ 創新應用師資歡迎盡快報名加入，培訓方案詳細內容請見下圖：
不僅有完善的研習時數，還提供國際5G專業課程以及5G場域體驗、資源交流等豐富資源機會，如果你具備相關條件，對於5G產業也懷抱高度熱忱，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」創新應用師資就是你絕佳的舞台！
☞現在馬上申請：https://www.5g-jump.org.tw/zh-tw/bulletin/content/1785
5G跨域創新時代，實戰應用成關鍵！
除了前述的創新應用師資可以幫助提升產業5G相關技術含量，為了讓學生未來投入職場時，能夠快速接軌產業節奏與實作需求，如何鏈結產業與新鮮人也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」很重要的一環，截至112年4月17日，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」已累積1120位學生報名參加，成功推動至少10案產學合作計畫、媒合395位產業新星，歷年媒合率高達98％。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」作為培養5G產業即戰力的推手，希望透過邀請大專校院應屆畢業生、大三以上或碩博士在學生前來參與5G研發實戰，只要報名完成媒合，即可進入相關實戰研習，藉此精準鏈結企業與新鮮人，不僅讓學生畢業即可學以致用，更是作為讓學生超前部署、提前做好職涯規劃的最佳利器。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G應用賦能加值！
▶延伸閱讀：《5G人才布局之道，給5星級的你知道！》特別報導專區
經濟部工業局廣告