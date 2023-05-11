2023/05/11,
政治

英國前首相特拉斯5/16訪台，同黨友台議員痛批：作秀、糟糕的Instagram外交

英國前首相特拉斯5/16訪台，同黨友台議員痛批：作秀、糟糕的Instagram外交
英國前首相特拉斯。Photo Credit: GettyImages

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英國前首相特拉斯訪台行程遭中國痛批，「台灣不是政客可以隨意出入、達到政治利益的『網紅打卡地』」；英國保守黨友台議員柯恩詩也不相挺，稱此行可能會讓台灣人民的處境更加艱困，特別是前美國眾議院議長裴洛西訪台後，台灣人民已經不得不面臨中國軍事行動升級。

英國前首相特拉斯（Liz Truss）將於下週訪台，特拉斯表示這是對象徵自由民主燈塔的台灣人民展現支持，不過遭到同黨議員、英國下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns）痛批是在下台後繼續維持知名度，是「網紅外交」（Instagram diplomacy）最糟的例子。

特拉斯計畫在本月16日至20日訪問台灣，17日應台灣智庫「遠景基金會」邀請發表演說，訪台期間也將拜訪總統府、行政院、立法院、國防部、數發部、經濟部以及參訪故宮。特拉斯是繼英國前首相柴契爾夫人（Denis Thatcher）後，睽違27年再度訪台的英國卸任元首。

特拉斯9日發表聲明，指「台灣是民主與自由的燈塔，面對北京越來越具攻擊性的言行之際，我期待親自向台灣人民展現支持。」英國智庫「台灣政策中心」（Taiwan Policy Centre）執行長史賓塞（David Spencer）讚許說，特拉斯這次的訪問是個好消息，特別是在英國外相柯維立（James Cleverly） 最近令人失望的對中政策演說後，特拉斯訪台讓中國了解，英國會持續支持台灣及其人民決定自己未來的權力。

特拉斯此行遭到中國的猛烈抨擊。中國官媒《環球時報》10日發布標題為「過氣的政治人物特拉斯，透過訪台達成政治利益」專文，痛批特拉斯這次的訪台計畫，內文寫道，特拉斯訪台表現出英國保守黨內部意見分歧，特拉斯很清楚她不能代表官方立場，訪台行動也不會對台海現況有所影響，訪台只為吸引保守黨的鷹派和英國的親美派；《環球時報》警告，「特拉斯要明白，台灣不是政客可以隨意出入、達到政治利益的『網紅打卡地』，也不是任何人都可以用來遏制中國的工具。」

另一方面，同為保守黨議員、英國國會下議院外交委員會主席柯恩詩也不認同特拉斯的訪台行程。柯恩詩是英國國會「中國研究小組」（China Research Group）共同主席，曾在下議院為友台法案執言，她也曾在去（2022）年12月率團訪台。

英外委會主席：不會接受中國各種迫害人權行徑
Photo Credit: 中央社
英國下議院外委會主席柯恩詩2022年曾訪台。

柯恩詩10日接受《衛報》訪問時痛批，她認為特拉斯訪台不過是虛榮心作祟，為了在卸任後繼續保持知名度。特拉斯於去年9月就任，上任僅45天便於去年10月辭職，是英國任期最短的首相。

「（特拉斯）這趟訪問是作秀，沒有實質用意。這是『Instagram外交』最糟糕的例子。」

特拉斯訪台，為何自家議員也不挺？

柯恩詩擔心，特拉斯此行可能會讓台灣人民的處境更加艱困，特別是前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，台灣人民已經不得不面臨中國軍事行動升級。「（這趟訪問）一點也沒有幫助，它加劇了台灣的正常局勢」，柯恩詩補充，「特拉斯不具有任何影響力——（訪台）更多是為了讓自己還有聲量。」

特拉斯卸任後仍經常公開為台灣發聲，今年2月才在東京舉辦的「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」論壇上發表演說，呼籲英國的政府必須向中國發出訊號，警告對台灣的軍事侵略「將會是戰略錯誤」。

《衛報》指出，特拉斯訪台可能會打亂英國政府對中關係的謹慎態度。英國外相柯維立（James Cleverly）雖然曾公開表示，「完全不同意」台海議題屬於中國內政，但他4月受訪時也說，英國不該關上與中國對話的大門，如果未能與中國定期、密切溝通，恐怕將會適得其反。

外交部長：特拉斯是應台灣邀請訪台

特拉斯今日在推特上發文，稱很高興即將於下週訪台，並秀出台北101的夜景。她感謝台灣外交部的邀請，稱英國必須全力支持台灣民選政府與台灣人民，也稱自己應該「早一點接受（訪台）的邀請」。

外交部長吳釗燮10日於立法院外交及國防委員會表示，特拉斯此次訪台是應我國駐英代表謝武樵邀請，將以首相規格接待特拉斯。

英國政府未對此事做出評論，僅表示特拉斯的行程是私人決定，特拉斯現在也不是政府一員。

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核稿編輯：翁世航


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