朱家安：《人選之人》裡的性騷擾——為什麼戰犯是簡成力？
我們想讓你知道的是
女性主義法學家麥金儂認為職場性騷擾通常不是單一獨立事件，而是受到對女性不友善的環境所包容，才得以形成，因此本質上是一種性別歧視：在這種事件裡，你的性別會決定你是有機會成為被害者，還是有機會成為加害人。
文：朱家安
在台劇《人選之人－造浪者》裡，公正黨組織部的簡成力是眾人皆知的豬哥，屢次性騷擾女黨工，然而事件總是被組織部張主任壓下，最後離開的都是女性。在《人選之人》第一季裡，簡成力性騷擾新進黨工張亞靜，反被壓制在地。張亞靜的主管翁文方在了解簡成力的「記錄」後，不願意息事寧人，希望以正式管道申訴。
然而總統大選在即，高副秘書長想避免這個事件被競爭對手利用抹黑，提醒翁文方如此一來若選輸了，他們恐怕會被追究責任。翁文方不同意這個責任歸屬，糾正高副說，真正該擔負責任的，應該是身為性騷擾慣犯的簡成力。
責任歸屬背後的價值考量
在上述假想的落選情況裡，若簡成力不性騷擾張亞靜，此事件就不會成為落選的原因，但若張亞靜和翁文方不執意追究，此事件也不會成為落選的原因。為什麼翁文方認為該為落選負責的是身為性騷擾犯的簡成力，而不是執意追究的他和張亞靜？因為責任歸屬不只是單純的因果判斷，而是包含了價值判斷。一些例子：
- 百貨公司剛拖完地所以地很滑，你照著正常的謹慎程度走路而滑倒了 → 百貨公司該負責
- 百貨公司剛拖完地所以地很滑，因此立了警告牌牌在明顯的地方，你走路不長眼所以滑倒了 → 你自己該負責
這顯示責任分配有某種公平考量或任務考量：某些事情大家都不希望它發生，但要怎樣合作避免它發生，需要每個人做好「自己該做」的工作。因此當我們追究責任，我們並不是單純檢查誰在因果鍊裡參了一腳，而是誰沒做好「依照約定或預設該做的工作」。
- 不管你是因為滑倒而皮肉傷，還是因為受到性騷擾而心靈創傷，遠古的演化歷史都在這一長串因果鍊當中參了一腳，但沒人會要演化歷史或大自然為此負責，因為這樣不切實際。
這顯示責任分配有實用考量，當某種分配無助於改善因果上的結果，這種分配就會被合理忽視。或許某個人真的是因為思覺失調症的症狀而做了壞事，但讓他照一般人承擔責任的方式去做，可能無助於改善結果，而不如想辦法讓他去看醫生。
追究責任的精神在於找出最合理的責任分配方式。假設公正黨真的選輸了，真要追究檢討，他們其實也不見得會停留在簡成力：
- 簡成力可以屢次為所欲為並全身而退，難道不是出於張主任的包庇嗎？
- 那張主任的主管呢？他們在做什麼？
- 還有，那些知道簡成力會幹這種事情的人呢？
性騷擾做為一種性別歧視
在討論性騷擾和權力結構的重要著作《傲慢的堡壘》裡，哲學家納思邦介紹女性主義法學家麥金儂對職場性騷擾的看法。麥金儂認為職場性騷擾通常不是單一獨立事件，而是受到對女性不友善的環境所包容，才得以形成，因此本質上是一種性別歧視：在這種事件裡，你的性別會決定你是有機會成為被害者，還是有機會成為加害人。
照此觀點，當典型針對女性的職場性騷擾發生，職場主責者不能免除責任，因為，要不是這個職場的權力掌握在男性手中，並且允許物化女性的氛圍，那麼這些性騷擾可能都不會發生。
值得注意的是，這種分析不只可以用於處理男性對女性出於性慾的職場性騷擾，也可以處理跟性別、性別氣質和性傾向有關的霸凌。例如1994年的「卡爾訴通用汽車艾里遜燃氣渦輪機部門案」和1998年的「翁凱爾訴桑德歐納離案服務案」。前者是關於一群男工人霸凌一位女同事，因為他們覺得跟女人共事很怪，想把他趕走；後者是關於一群男工人霸凌一位男同事，因為他個性比較陰柔。
不管是納思邦、麥金儂，還是《人選之人》的編導，顯然都不認為責任歸屬可以化為純粹的因果判斷，因為當我們歸屬責任，心裡想的是：考量既有的分工，該怎樣做才能最有效率、一勞永逸的解決問題。
- 你可以在《傲慢的堡壘》第五章〈傲慢的男性職場中的女性〉找到上述案例和分析。
- 其實就算是「純粹的因果判斷」也往往會預設價值，詳見這篇：〈你的錯誤，不見得是你的錯誤〉
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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